Jeder Mensch kann lernen, sich zu entspannen, findet die Borgfelderin Stella Cornelius-Koch. (Birte Kühl - photokühltür)

Die Corona-Pandemie belastet viele von uns stark, bietet aber auch eine große Chance, zukünftig besser und entspannter zu leben. In Krisenzeiten sind wir eher bereit, unseren bisherigen Lebensstil zu hinterfragen und etwas gegen Stress zu tun. Ein guter Einstieg ist, sich mit seinen Werten zu beschäftigen und einmal aufzuschreiben, was einem persönlich wichtig ist.

Der Spruch des US-Philosophen Ralph Waldo Emerson verdeutlicht, wie wichtig es ist, sich Ziele zu setzen. Sie sind wesentlicher Bestandteil des Selbst- und Stressmanagements. Ziele motivieren und setzen Kräfte frei, sie helfen, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden, strukturieren unser Leben und geben ihm letztendlich Sinn. Wenn man beispielsweise erkennt, dass einem die Gesundheit wichtiger ist als Luxus und Besitz, ist das eine gute Grundlage für Verhaltensänderungen – wie regelmäßige Pausen einlegen oder einen sportlichen Ausgleich suchen.

Im Coaching spricht man von wohlgeformten Zielen, wenn sie positiv formuliert, in eigener Kontrolle liegen, überprüfbar sind und einen überschaubaren Zeitraum von maximal drei bis fünf Jahre umfassen. Eine gute Orientierung bietet auch die sogenannte SMART-Formel. Danach sollten Ziele spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert sein. Voraussetzung ist, dass man keine falschen oder zu hohen Ziele hat, da sie eher für zusätzlichen Stress sorgen.

Wichtig ist, sich von der Vorstellung zu verabschieden, dass alles perfekt klappen muss. Wenn der Nachwuchs mal während des Online-Meetings durchs Bild läuft, ist das kein Drama. Zudem sollte man ein Fenster für die Lern- und Arbeitszeiten festlegen und den Kindern klar machen, dass alle am Tag zumindest ein gewisses Maß an Aufgaben zu erledigen haben. Dafür dürfen die Kids vielleicht morgens ein bis zwei Stunden länger schlafen. In dieser Zeit können Eltern konzentriert arbeiten. Zwischendurch bieten sich Pausenzeiten an, in denen sich zum Beispiel alle in der Küche zum Essen treffen. Eine „Wir-kommen-da-gemeinsam-durch-Haltung“ wirkt in jedem Fall entlastend und kann den Familienzusammenhalt sogar stärken.

Heutzutage verspüren wir den Drang, jede noch so kleine Zeitlücke irgendwie füllen zu müssen. Wir nutzen selbst kurze Wartezeiten, um unsere Nachrichten auf dem Handy zu checken oder im Internet zu surfen. Dabei brauchen wir alle auch mal Nichts-tun-Momente, um in Balance zu bleiben – gerade in anstrengenden Lebensphasen und Krisenzeiten. Man sollte sich zwischendurch einfach mal kurz in Ruhe hinsetzen und in sich hineinspüren oder den Blick heben und draußen den am Himmel ziehenden Wolken nachschauen. Wir sind derzeit so vielen Verrücktheiten ausgesetzt. Da tut es gut, sich immer mal wieder kurz zu erden.

Wir Menschen sind soziale Wesen und brauchen den Kontakt zur Familie und zu Freunden, da sie uns auffangen, stärken und unterstützen. Aus Studien weiß man, dass ein gut funktionierendes soziales Netz ein wichtiger Schutzfaktor gegen Stress ist und sogar vor Krankheiten schützt und deren Genesung unterstützt. In der Pandemie-Zeit ist besonders deutlich geworden, wie bedeutsam Freundschaften für unser seelisches Wohlbefinden sind. So geben in Befragungen viele Menschen an, den Kontakt zu der Familie oder zu Freunden am meisten zu vermissen. Sie sind ein wichtiger Stresspuffer.

Auch dies merkt man gerade besonders deutlich. Das Thema Corona ist ja allgegenwärtig. Doch wenn wir uns ständig über ein vernünftiges aufgeklärtes Maß hinaus damit beschäftigen, belastet uns dies zusehends. Der Grund ist, dass unser Gehirn nicht zwischen Vorstellung und Realität unterscheidet. Je öfter wir einen Gedanken zulassen, desto mehr Spuren hinterlässt er im unbewussten Teil unseres Gehirns. Mit der Zeit wird daraus eine viel befahrene Straße.

Wir können üben, loszulassen und uns auf die positiven Aspekte zu besinnen. Zugegeben: Dies fällt oft zunächst schwer. Eine Möglichkeit dazu ist, gedanklich von einem Problem zurückzutreten und eine Beobachter-Position einzunehmen. Das kann man im Coaching sehr gut mit bestimmten Fragetechniken üben. Viele sind erstaunt, wie der Abstand und der damit verbundene Perspektivenwechsel helfen, das eigentliche Problem hinter einer Stresssituation zu erkennen und neue Ressourcen und Lösungsmöglichkeiten zu entdecken.

Jeder Mensch kann lernen, sich zu entspannen. Man muss nicht unbedingt meditieren oder komplizierte Yoga-Übungen machen, wenn einem dies nicht liegt. Gut für Entspannungsneulinge sind Entspannungsverfahren wie die progressive Muskelentspannung nach Jacobsen, das Autogene Training oder isometrische Übungen. Diese Methoden sind besonders leicht zu erlernen und auch selbst im Alltag anzuwenden. Am besten probiert man mehrere Methoden aus und entscheidet sich für diejenige, die am besten zu einem passt.

Zur Person

Stella Cornelius-Koch (53)

ist Medizin-Journalistin, Autorin, Stress- und Mentalcoach. Die gebürtige Bremerin lebt mit ihrer Familie in Borgfeld. Hier bietet sie Coachings zur Stressbewältigung an.

Zur Sache

Entspannungsratgeber

Der Ratgeber „Entspannt besser leben“, ist gerade in der Edition Forsbach 2020 erschienen, er hat 84 Seiten und kostet 9,90 Euro. (ISBN 978-3-95904-131-7) Sobald die coronabedingten Kontaktbeschränkungen gelockert werden können, lädt Stella Cornelius-Koch zu Schnupperabenden, Coachings und Entspannungskursen ein (Progressive Muskelentspannung, Autogenes Training). Interessenten können sich telefonisch melden und unverbindlich vormerken lassen. Erstgespräche und eine kurze Beratung sind kostenlos. Anmeldungen und Buchbestellungen werden unter der Mobilnummer 0179/520 39 90 entgegengenommen sowie per E-Mail unter info@medical-mirror.de.