CDU-Fraktionschef Jörn Broeksmid sieht in den Plänen für den Baumarkt Viohl eine große Chance für Borgfeld. Er kann sich einen Drogeriemarkt und Seniorenwohnungen auf dem Gelände gut vorstellen. Dem täglichen Stau auf dem Langen Jammer will er mit einem vierspurigen Ausbau begegnen. (Christian Kosak)

Herr Broeksmid, was ist seit der Wahl im Mai im Beirat anders geworden?

Jörn Broeksmid: Die Zusammenarbeit hat sich geändert aufgrund der Zusammensetzung des Beirats. Es gibt neue Konstellationen und neue große Themen, die gemeinsame Anstrengungen aller im Beirat vertretenen Fraktionen erfordern.

Neue Chancen?

Auch das. Unser Ziel ist es, über Parteigrenzen hinweg zu gemeinsamen Lösungen zu kommen. Aber das macht Lokalpolitik ja aus: Zu schauen, was der richtige Weg ist, um in eine gemeinsame Richtung zu gehen. Ich glaube, wir haben in dieser Legislaturperiode im Beirat gute Leute beisammen. Es geht voran.

Eine Gute ist Ihnen schon wieder abhanden gekommen. Heike Klatte hat aus Protest gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung die CDU verlassen. Was verändert das?

Gar nichts. Ich bedauere ihre Entscheidung, respektiere sie aber. Und sie bleibt uns ja in der Fraktion erhalten. In dieser Rolle ist sie nicht allein. Wir haben in der CDU-Fraktion vier Mitglieder, die in keiner Partei sind. Sie sehen, wir integrieren, und uns als größter Fraktion geht es zuvorderst um Inhalte.

Nun ist Heike Klatte nicht irgendjemand. Sie ist im Ort bekannt und beliebt und hat bei der Wahl die meisten Personenstimmen gesammelt. Ohne Parteibindung ist das Gefüge fragiler geworden.

Das mag von außen so aussehen und einige haben auch gehofft, dass uns ihr Parteiaustritt schwächt. Die Parteizugehörigkeit spielt aber eine nachgeordnete Rolle. Im neuen Beirat kann man ganz wunderbar über Parteigrenzen hinweg arbeiten. Das ist auch wichtig, denn wir brauchen große Lösungen für große Aufgaben und die haben wir in der letzten Legislaturperiode nicht gefunden.

Was wollen Sie 2020 schaffen?

Wir müssen langfristige Lösungen finden und dürfen uns nicht im Kleinklein verheddern. Die Erneuerung der Dorfmitte ist ein Thema, auch der mögliche Viohl-Umbau, der ganz neue Möglichkeiten mit sich bringt, und das Dorfgemeinschaftshaus. Wir müssen groß denken.

Was bedeutet das für die Erneuerung des Ortes?

Wenn Sie sich den Ortskern ansehen, dann haben Sie zwischen der Sparkasse und dem Blumenladen „Blumen und Schönes“ an der Kreuzung Borgfelder Heerstrasse/Borgfelder Allee ganz viele Geschäfte. Aber es geht ja weiter. Dann kommen der Schuhladen Corzilius, Articolo, Viohl. Auf der anderen Seite die Apotheke, Ärzte, ein Tierarzt und Mike's Burgerladen. Wir müssen das zusammen betrachten und die Viohl-Pläne als Chance sehen, um Borgfeld weiter zu entwickeln. Wir müssen attraktiv bleiben.

Wie meinen Sie das?

Was bringt mir ein Ort, in dem die Leute wohnen, der aber keine Aufenthaltsqualität hat? Wenn wir es schaffen, Viohl und den Rewe-Markt zu Endpunkten zu machen, schaffen wir einen Mehrwert für alle Bürger. Ein Drogeriemarkt, der in den Viohl-Überlegungen eine Rolle spielt, wird von jungen Familien sehnlichst erwartet. Bislang fahren sie nach Lilienthal oder ins Mühlenviertel. Die Entwicklung des Viohl-Geländes birgt zusätzlich die große Chance, endlich die seit Jahren vom Seniorenvertreter des Beirates, Hans Huesmann, und dem Beirat geforderten Seniorenwohnungen zu errichten.

Viohl auf der einen, Rewe auf der anderen Seite: Wo ist denn dann künftig die Ortsmitte? Die dürfte sich durch einen Viohl-Ausbau verschieben.

Das glauben wir nicht. Der jetzige Aldi ist von Rewe so weit entfernt wie der mögliche zukünftige Aldi bei Viohl. Wenn ich aber Viohl ausbaue, entstehen dort Parkplätze. Bei Rewe gibt es auch Parkplätze, dazwischen liegen 400 Meter. Das ist zu Fuß gut zu überbrücken und könnte dazu führen, dass der Verkehr um Borgfeld herumgeführt wird. Die Geschäftsleute wünschen sich sogar einen großen Ankermieter, der ein Argument liefert, gern nach Borgfeld zu kommen. Schauen Sie sich Lilienthal an. Dort gab es auch eine große Diskussion über die Erneuerung des Ortes. Und was ist passiert? Es ist toll geworden.

Mehr Einzelhandelsflächen würden aber auch eine Abkehr vom dörflichen Charakter bedeuten, den man an Borgfeld schätzt.

Das sehe ich anders. Der dörfliche Charakter leidet doch nicht, wenn ich den lokalen Einzelhandel stärke. Wir wollen regionale Produkte im Ort einkaufen. Wir wollen, dass der Fachhändler im Ort bleibt und nicht alle im Versandhandel bestellen. Wir haben in Borgfeld ein tolles Angebot. Aber wir müssen die Voraussetzungen schaffen, dass das in zehn Jahren auch noch so ist.

Welche Rolle spielen die Pläne des jungen Stadtplaners, der noch als Student Ideen für die Umgestaltung der Ortsmitte vorgelegt hat?

Die Ideen können in das Zukunftskonzept einfließen. Aber durch die Viohl-Option sind die Karten neu gemischt worden. Wir müssen größer denken und uns dabei auch über den Verkehr Gedanken machen: Wie schafft man es, den Verkehrsstrom um den Ort herum zu leiten?

Wissen Sie es?

Eigentlich geht es nur, indem man dem Langen Jammer zu einer vollen Vierspurigkeit verhilft, ohne die Nadelöhre. Zumal die Umlandgemeinden wachsen und es nur wenige Ausweichrouten gibt. Die Strecke über Ritterhude ins Umland ist zu den Hauptverkehrszeiten auch immer dicht. Und wollen wir wirklich eine Schneise durch unser Naherholungsgebiet schlagen? Ich glaube nicht.

Der vierspurige Ausbau von der Flutbrücke bis zum Autobahnzubringer Horn könnte das Problem lindern?

Wir haben das ausgemessen. An den Engstellen fehlen 40 Zentimeter, um eine echte zweite Spur zu schaffen. Zurzeit steht man zwischen Borgfeld und der Bremer City jeden Tag eine halbe Stunde im Stau und produziert CO2. Einfach wird es dort nie werden. Aber wenn wir nichts machen, brauchen wir für dieses Stück demnächst eine Stunde.

Sie könnten stattdessen auch die Straßenbahn nehmen.

Sie wäre attraktiver, wenn sie öfter fahren würde. Und wenn es eine Bahn gäbe, die vom Falkenberger Kreisel nonstop bis Borgfeld fahren würde. Denn sonst ist die Zeitersparnis für Pendler einfach zu gering. Aber laut der Bremer Straßenbahn AG ist das wegen der Einspurigkeit der Strecke bei Kutscher Behrens nicht möglich.

Neben dem Verkehr im Ort ist das Thema Bürgerhaus auch ein Dauerbrenner. Ist es das Thema wert, dass man sich im Ortsteil so entzweit?

Das Bürgerhaus an sich wird von keiner Fraktion infrage gestellt. Aber als Ortspolitik müssen wir schauen, was machbar ist, und einen Ausgleich der Interessen herstellen. Wir können über alles reden, wenn aber die Argumente nur auf den Standort an der Straßenbahnwendeschleife zielen und alle alternativen Standortvorschläge ohne Argumente abgelehnt werden, können wir als CDU nicht mitgehen. Dieser Standort greift zum einen in die berechtigten Belange von 2000 Vereinsmitgliedern des TSV Borgfeld ein, zum anderen gibt es mit dem Bebauungsplan 2110 eine rechtliche Grundlage, die dieses Grundstück als Sporterweiterungsfläche zu Gunsten des TSV Borgfeld festschreibt.

In welche Richtung wollen Sie mit der CDU die Debatte treiben?

Wir sollten zweigleisig fahren. Wir müssen das Fleet nutzen, um das Thema Bürgerhaus zum Laufen zu bekommen, Veranstaltungen anbieten und die Menschen gewinnen. Wenn es läuft, können wir etwas Größeres angehen in einem Rahmen, den wir wirklich brauchen. Ohne den Bedarf zu kennen, können wir kein großes Bürgerhaus bauen. Und den Bedarf erhebt man nicht über die Sammlung von 300 Unterschriften.

Sie könnten das Thema mit Ihrer Fraktion im Beirat auf eine Entscheidung zutreiben. Denn allein werden die Aktiven im und um den Bürgerverein das Bürgerhaus wohl nicht bauen können.

Wir können als Beirat die Menschen nicht in ein Bürgerhaus locken. Das muss schon der Bürgerverein machen oder das Borgfelder Forum. Wir können das nur unterstützen. Zugleich treiben wir den Plan mit der Kirche voran und wollen was aus dem Pfarrhaus machen. Das kann ein Juwel werden, welches der Beirat bereits mit Globalmitteln für eine Machbarkeitsstudie unterstützt hat.

Finden Sie, dass die Diskussion der vergangenen Jahre immer gut verlaufen ist? Im Verlauf der Debatte hat es Verletzungen und Demütigungen gegeben.

Die Diskussion ist nicht optimal gelaufen. Wir tun gut daran, uns alle ein Stück zurückzunehmen. Jetzt sollten wir neu anfangen und persönliche Befindlichkeiten zurückstellen. Das ist mit dem neuen Beirat sicher möglich. Unsere Tür steht offen.

Das Interview führte André Fesser.

Zur Person

Jörn Broeksmid (42)

ist seit dem Sommer Vorsitzender der CDU-Fraktion im Borgfelder Beirat. Er stammt aus Heidelberg und lebt seit 22 Jahren in Bremen.