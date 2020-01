1990 gab es in Deutschland neun Millionen Menschen, die älter als 70 Jahre waren. 2018 waren es schon 13 Millionen. (Oliver Berg)

Als Demografie-Experte rufen Sie zum Bau von kleinen, barrierefreien Wohnungen auf. In Lilienthal haben Investoren den Bedarf erkannt und bieten entsprechende Immobilien an. Heute ziehen überdurchschnittlich viele Senioren in den Ort. Wird die demografische Entwicklung damit nicht noch verschärft?

Winfried Kösters: Ja, natürlich. Schon heute ist jeder zweite Bürger in Lilienthal älter als 49 Jahre. Damit liegt die Gemeinde etwa drei Jahre über dem Durchschnitt in Deutschland. Je mehr ältere Menschen dort hinziehen, desto höher wird dieser Durchschnitt. Im Jahr 2030 könnte jeder zweite Bürger in Lilienthal älter als 53 Jahre sein. Das ist eine soziale Realität, die es zu gestalten gilt. Die, die da kommen und bauen, sind die Babyboomer. Keine Generation zuvor wird solange Rente beziehen wie diese. Da stellt sich die Frage, wo habe ich einen möglichst hohen Lebensstandard im Alter. Zudem leben die Menschen länger gesünder, und sie wollen ihr Leben aktiv gestalten. Dafür brauchen sie Wohnraum, der für den Rollator geeignet ist oder für welches Handicap auch immer. Die Städte haben das Thema verschlafen. Die Babyboomer, die jetzt im Umland bauen, haben in der Regel Pflegeerfahrung und wissen, worauf es ankommt. Derzeit sind nur drei Prozent der Wohnungen in Deutschland altengerecht. Das ist ein Drama, weil es sich eigentlich angekündigt hat.

Das ist ein Riesenproblem. Auch das hätte man langfristig steuern können, aber das ist nicht ernst genommen worden. Das Älterwerden ist ein Thema, das dramatisch auf uns zukommen wird. 1990 gab es in Deutschland neun Millionen Menschen, die älter als 70 Jahre waren. 2018 waren es schon 13 Millionen. Diese Zahl wird weiter ansteigen. Daher empfiehlt es sich, diese Entwicklung aktiv mitzugestalten.

Nein, vor allem in Bildung. Warum ist das Gymnasium von heute nicht das Zentrum des lebenslangen Lernens von morgen? Ein Mensch, der heute 66 Jahre alt ist, lebt statistisch gesehen noch 21 Jahre. Da spielt die Digitalisierung für die gesellschaftliche Teilhabe von älteren Menschen eine große Rolle. Wenn man den Parkplatz künftig nur noch online buchen kann, wird das ohne Qualifizierung nicht gelingen. Wir können die Gesellschaft von morgen nicht mit Instrumenten von gestern gestalten.

Der Gemeinderat ist häufig ein Seniorenrat alter weißer Männer. Da muss sich die junge Generation mehr einbringen, und das tut sie auch, aber anders als wir es bisher kennen. Ohne Friday‘s for Future wäre das Thema Klimawandel zum Beispiel nicht in dieser Form auf die Tagesordnung gekommen. Die jungen Leute finden keinen Zugang zu den politischen Parteien, deshalb brauchen wir eine Art Generationenbeirat. Wenn Sie als junger Mensch einmal auf einer Ortsvereinsversammlung gewesen sind, dann gehen Sie anschließend nie wieder hin. Alt und Jung, das sind Kategorien von gestern, als es noch drei Generationen gab. Wir haben heute fünf Generationen in einem Jahrhundert.

Ja, es wird Leerstände geben, wenn die Babyboomer verstorben sind.

Die Vereinsamung ist ein Riesenthema. Es gibt immer mehr Selbsthilfegruppen gegen die Einsamkeit. Wir müssen lernen, in familienunabhängigen Einheiten zu denken. So wird es sehr verschiedene Wohnmodelle geben, weil unsere Gesellschaft unglaublich vielfältig geworden ist. Einfamilienhäuser und Doppelhäuser allein sind nicht mehr zeitgemäß. Es wird zum Beispiel mehr und mehr Alten-Wohngemeinschaften geben.

Ja, die Kommune sollte eine Bauplanung entwickeln und gemeinsam mit den Menschen überlegen, wie die Wohnformen von morgen aussehen können. Die Politik der Vergangenheit hat abgewartet. Das geht nicht mehr. Wenn die 1964 Geborenen im Jahr 2031 in Rente gehen, wird jeder zweite Arbeitsplatz nicht mehr besetzt werden können. Menschen, die nicht geboren sind, können nicht nachgeboren werden. Das können wir auch mit Zuwanderung nicht auffangen, und das wird insbesondere, aber nicht nur die Pflege betreffen. Die Polinnen, die heute zum Beispiel als Altenpflegerinnen in Deutschland arbeiten, werden in Zukunft in ihrem eigenen Land gebraucht.

Man muss sich mit diesen Themen aktiv auseinandersetzen und bereit sein für Veränderungen. Es braucht ein Ziel, einen Masterplan, um zu gestalten. Die Zukunft ist nicht mehr die Verlängerung der Vergangenheit.

Zur Person

Winfried Kösters

ist Publizist und Demografie-Experte. Er berät Kommunen, Verbände und Unternehmen. Der 58-jährige Vater von vier Kindern studierte in Münster und Mainz. Kösters lebt heute in Bergheim bei Köln.

Weitere Informationen

Senioren zieht es nach Lilienthal

Jeder fünfte Neubürger in Lilienthal ist über 50 Jahre alt, jeder zehnte sogar über 65. Das geht aus Daten des Einwohnermeldeamtes hervor. Der Immobilienmarkt fokussiert sich auf die zahlungskräftige Klientel der Best-Ager, und die Gemeinde freut sich über ihre Steuerkraft. Die WÜMME-ZEITUNG hat die Entwicklung am Montag aufgezeigt und liefert heute ein Hintergrund-Interview mit einem Experten zur demografischen Entwicklung.