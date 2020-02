Stadtplaner Jan Dierk Stolle hat skizziert, wie sich Borgfeld weiter entwickeln kann. (CARMEN JASPERSEN)

Jan Dierk Stolle: Wenn die Stadtteile eine höhere Qualität haben wie das Viertel, die Pappelstraße, Findorff oder Vegesack, dann siedeln sich da auch interessante Geschäfte an. Diese Stadtteile punkten durch eine hohe Aufenthaltsqualität. Dann bummeln die Leute auch gerne.

Borgfeld ist besser aufgestellt als viele Stadtteilzentren. Borgfeld hat eine sehr gute Aufenthaltsqualität und man findet dort verschiedene inhabergeführte Fachgeschäfte. Alles konzentriert sich zwischen der Dorflinde und dem Blumenladen.

Wir haben eine Entwicklungsfläche auf dem Rewe-Parkplatz ausgewiesen. Also mitten im Zentrum. Das ist zunächst mal der erste Schritt, unser Plan A.

Das stimmt. Aber es ist gut, dass es diese Diskussion gibt. Es gibt ja auch Stimmen, die unserem Vorschlag, das Ganze kompakt zu halten, positiv gegenüberstehen. Die Diskussion löst nicht nur in Borgfeld viel aus. Die ganzen Themen, die an so einem Projekt dranhängen wie Verkehr und Gewerbeentwicklung, spielten bislang nur am Rande eine Rolle. Aber nun wird sich auf einmal wieder ganzheitlich über Stadtteilentwicklung Gedanken gemacht. Das sehen wir positiv.

Räumliche Entwicklung für eine ganze Stadt hat das große Ganze im Blick. Details in einzelnen Ortsteilen können dabei nicht immer eins zu eins abgebildet werden. Manchmal fehlt es dafür an Zeit und Geld. In Borgfeld haben wir gesehen, dass das im Zusammenhang mit dem Viohl-Vorhaben zu Diskussionen führt.

Deshalb bauen wir jetzt einen Prüfschritt ein. Wir entwickeln das Konzept mit allen zusammen weiter. Es wird eine Vertiefungsstudie geben, an der wir alle beteiligen – die Beiräte, das Ortsamt und die Einzelhändler.

Ja. Allerdings gibt es zunächst einmal ein Gespräch mit Rewe. Es geht darum zu klären, ob es den Wunsch gibt, den Markt zu erweitern. Beispielsweise den Getränke-Markt umzugestalten, oder den bestehenden Markt umzustrukturieren. Außerdem prüfen wir das Potenzial der Flächen des derzeitigen Sparkassenstandortes. Bislang haben wir dort allerdings eine Absage erhalten.

Wir haben den Gebrüdern Viohl und den Beratern erst einmal mitgeteilt, dass wir zunächst Plan A prüfen werden, also die Entwicklung des Ortsteils im jetzigen Zentrum – und das wurde auch so akzeptiert. Als wir mit der Studie begonnen haben, gab es den Viohl-Vorschlag noch gar nicht. Wir sind nicht grundsätzlich gegen Viohl. Wir sehen den ersten Entwurf nur erst mal kritisch. Dort soll ja nicht nur der Baumarkt verkleinert werden, sondern da soll es auch einen Drogeriemarkt geben, einen Discounter und Gastronomie.

Wenn wir einen Haushalt dafür haben, oder einen Auftrag in der haushaltslosen Zeit, dauert das noch ein halbes Jahr. Es soll zunächst einen dialogischen Prozess mit allen Beteiligten geben. Wir planen Workshops mit Lokalpolitikern und Einzelhändlern, damit die Akteure sich zu den verschiedenen Standorten konkret äußern können. Dann kann man das besser lokalisieren und sich auch auf Größen einigen. Wo und wie.

Die Meinungen dazu gehen im Beirat und auch bei den Bürgerinnen und Bürgern in Borgfeld sehr auseinander. Wichtig ist uns, dass die Schritte, die jetzt folgen, transparent sind. Wir diskutieren und schauen, ob wir Viohl in das Zentrum mit einbauen können. Die Planung ist bislang wirklich ergebnisoffen.

Dafür spricht, dass sich die Borgfelder Bevölkerung in den vergangenen Jahren fast verdoppelt hat. Und, dass wir im Ort eine Versorgungslücke haben. Unser Anspruch ist es, dass man sich fußläufig versorgen kann. Wichtig sind die Größenordnungen. Der vorliegende Viohl-Entwurf ist überdimensioniert.

Bei 800 Quadratmetern Verkaufsfläche für einen Drogeriemarkt – so wie bislang vorgeschlagen - braucht man ein Einzugsgebiet von 15 bis 20 000 Personen. So viel hat Borgfeld gar nicht. Es gibt aber auch zunehmend kleinere Drogeriemärkte, die stark nachgefragt werden. Darüber könnte man sprechen.

Die finden es gut, dass es da einen Gesprächsfaden gibt und haben die Gespräche bislang sehr wertgeschätzt. Wir informieren uns gegenseitig über weitere Schritte.

Die Viohls klären noch einmal die Rahmenbedingen für ihr Projekt. Und wir klären, wie groß die einzelnen Flächen für den dort vorgesehenen Einzelhandel sein könnten.

Zur Person

Jan Dierk Stolle (30)

ist Referent für Stadtentwicklung in Bremen. Der Geograf und Urbanist ist zurzeit federführend an der Planung und Entwicklung des sogenannten Zentren – Nahversorgungskonzepts beteiligt. In Borgfeld er eine Debatte über zukünftige Einzelhandelsstandorte ausgelöst.

Zur Sache

Planungstrio trifft

Politik und Einzelhändler

Die Behörde für Stadtentwicklung, das Wirtschaftsressort und die Bremer Handelskammer wollen bis Ende des Jahres einen Beschluss von der Bremer Bürgerschaft zur Zukunft der Nahversorgung in Bremer Stadtteilen erwirken. Der Stadtplaner Jan Dierk Stolle, Verwaltungsbetriebswirt Markus Haacke (Wirtschaftsressort) und der Geschäftsführer für Einzelhandel der Bremer Handelskammer, Karsten Nowak, haben einen ersten Entwurf für das Konzept in einer öffentlichen Sitzung im Borgfelder Beirat vorgestellt. Seither wird das Konzept kontrovers diskutiert. Nun wollen sich die Stadtplaner mit dem Borgfelder Ortsamt, dem Beirat und den Einzelhändlern zu einem Workshop treffen.