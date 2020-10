Georg Skalecki weiß, dass es ist nicht immer einfach zu vermitteln ist, warum man historische Bausubstanz erhalten soll. (Fotos: Frank Thomas Koch)

Georg Skalecki: Wir dokumentieren seit 14 Jahren die historische Bausubstanz im Land Bremen. Begonnen haben wir in Bremerhaven. Wir erstellen eine neue, erweiterte Denkmalliste, für die wir die ersten Denkmallisten aus den 1970er- und 1980er-Jahren durcharbeiten und überprüfen, wo es vielleicht übersehene ältere Objekte wie den Brunnenhof gibt. Der hätte durchaus vor Jahren schon Interesse erwecken können. Vielleicht gibt es aber auch jüngere Objekte, die vor 20, 30 Jahren noch gar nicht in den Blick der Denkmalpflege geraten sind. Nachkriegsbauten zum Beispiel. All das listen wir auf, überprüfen und werten es und stellen die ganz herausragenden Objekte unter Schutz.

Skalecki: Wir haben in Bremerhaven begonnen. Allein die Grunderfassung hat über zwei Jahre gedauert. Wir sind noch immer nicht ganz durch mit den letzten Unterschutzstellungen in Bremerhaven. Das ist ein sehr aufwendiger Rechtsakt. Wir haben schon Bremen-Nord ins Visier genommen, den Bremener Süden, West und jetzt sind wir im Bremer Osten. Dort sind wir im Moment in Schwachhausen und in der Östlichen Vorstadt unterwegs und werden in ein, zwei Jahren auch Borgfeld und Oberneuland bearbeiten. Ziel ist es, in circa vier Jahren durch zu sein.

Uwe Schwartz: Im November haben wir uns auf einer Rundtour durch Borgfeld die historischen Bauten, die aus Sicht des Bürgervereins von Wert sind, angeschaut. Da sind auch einige dabei gewesen, die wir nicht als Denkmal bezeichnen würden, weil sie so stark umgebaut sind. Diese Gebäude haben aber für die Geschichte des Ortsteils großen Wert. Dieser Unterschied wird, glaube ich, auch erkannt.

Uwe Schwartz betont, Denkmalschützer bräuchten immer den Anker der historischen Substanz oder zumindest des erhaltenden Bildes, um tätig werden zu können. (Frank Thomas Koch)

Schwartz: Für uns ist wichtig, dass noch genug von der historischen Substanz vorhanden ist. Ein Bauernhaus, dessen Dach mit Ziegeln statt mit Reet gedeckt ist und dessen einstiges Fachwerk mit Torffüllung heute ausgemauert und verputzt ist, ist als Denkmal nicht erkennbar.

Skalecki: Der Anspruch daran, dass etwas unter Denkmalschutz gestellt wird, ist hoch. Es zählt die Originalität, die Authentizität in der Substanz. Wir sind nur für Gebäude zuständig, die nach dem Gesetz denkmalwürdig sind.

Skalecki: Es gibt Bauten, die sind wertvoll für das Ortsbild, wir nennen das erhaltenswerte Bausubstanz. Die erfassen wir mit und geben die Liste ebenfalls den Stadtplanern. Nach dem Baugesetzbuch gibt es Möglichkeiten, Erhaltungssatzungen zu erlassen. Das ist nicht wie Denkmalschutz, aber es soll helfen, charakteristische Ortsbilder zu bewahren.

Schwartz: So direkt würde ich noch kein Objekt benennen wollen.

Skalecki: ...weil wir mit der Erfassung noch nicht durch sind. Wenn wir fertig sind, werden wir solche Gebäude finden.

Schwartz: Wir sind jedem Altbau gewogen – brauchen aber immer den Anker der historischen Substanz oder zumindest des erhaltenden Bildes. Das kann man gut festmachen am Borgfelder Pfarrhaus, das in seiner Substanz schon stark reduziert ist, aber 500 Jahre lang immer Pfarrhaus gewesen ist. Das ist für uns ein wichtiger Denkmalgrund. Da nehmen wir den allerletzten Rest vom Fachwerk und sagen: Das ist ein Denkmal.

Skalecki: Wir als Denkmalpfleger können die Veränderungen in der Struktur nicht aufhalten. Wir können nur Pars pro toto Erinnerungen an ehemalige ländliche, dörfliche Strukturen bewahren. Aber ich glaube, mit einem Brunnenhof oder auch einem Wümmehof kann man noch etwas von dem historischen Borgfeld transportieren – auch wenn sich das Umfeld verändert.

Skalecki: Wir können Gruppen von Objekten, die eng beieinanderstehen und zusammenpassen, gemeinsam schützen. Der Schutz ist dann auf das Äußere bezogen. Das gesamte Zentrum vom Marktplatz bis zur Kirche unter Schutz zu stellen, erlaubt unser Gesetz nicht. Über ein Ensemble selbstständiger Bauten wie die Kirche, das Pfarrhaus und ein anderes Gebäude könnte man nachdenken, das werden wir vielleicht zu gegebener Zeit noch mal tun.

Schwartz: Die Bauordnung achtet ganz gut darauf, wie sich Borgfeld entwickelt. Natürlich wird die Bebauung immer dichter, aber es wird zum Beispiel auf die Gebäudehöhe geachtet. Der Druck auf dem Immobilienmarkt ist da. Die Topografie verändert sich, aber immer noch in Maßen. Vor 50 Jahren dagegen haben die Stadtplaner auf dem großen Grundstück Wümmehof mehrere Baufenster eingetragen, weil sie wollten, dass die Grundstücke enger bebaut werden, die Stadt wächst und sich verdichtet. Diese heute noch bestehenden Baufenster werten diese Grundstücke enorm auf und führen dazu, dass Vermarktungsabsichten entstehen wie sie gegenüber des Brunnenhofes gerade umgesetzt werden.

Schwartz: Solche Besitzer haben wir kaum noch.

Skalecki: Selbst manche Familien, die es sich leisten können, verändern ihre Lebenskultur. Das Leben in einer alten Kaufmannsvilla oder auf einem Landgut ist nicht mehr das Modell vieler Menschen. Es ist nicht einfach zu vermitteln, dass man historische Bausubstanz erhalten muss und das als Leidenschaft betreiben sollte. Es steht immer der wirtschaftliche Aspekt im Vordergrund. Erst recht, wenn solche Objekte zur Erbmasse gehören. Die Erben wollen diese Objekte – verständlicherweise – nicht verschenken, sondern möglichst viel Erlös. Dann kommt der Immobilieninvestor und will auf dem Grundstück zwei Stadtvillen dazu bauen. Oder abreißen und einen größeren Komplex bauen, der erheblich mehr Rendite bringt. Mit diesem Druck haben wir ständig zu kämpfen. Es ist immer ein zähes Ringen.

Schwartz: Dieser Druck wird auch nicht nachlassen. Große Landgüter haben wir im Land Bremen nur noch sehr wenige. Dazu zählen Gut Hodenberg als Stiftung und das Haus Marwede.

Zur Person

Georg Skalecki

leitet seit 19 Jahren das Bremer Landesamt für Denkmalpflege. Der 61-Jährige ist studierter Kunsthistoriker, genau wie sein Kollege

Uwe Schwartz.

Der Experte für Unterschutzstellung (Inventarisation) von historischer Bausubstanz lebt in einem 1910 erbauten Haus, das aus Sicht der Denkmalpflege zumindest erhaltenswert ist.

Zur Sache

Erhalt historischer Bausubstanz

Im Land Bremen gibt es nach Angaben des Landesamtes für Denkmalpflege zurzeit 1855 geschützte Denkmale. Und es werden mehr, sagt der Leiter des Amtes, Georg Skalecki. Nicht zu beziffern ist dagegen die Anzahl der Altbauten, die nicht gesetzlich unter Schutz stehen. Der Status von rund 200 bis 300 Gebäuden in Bremerhaven, im Bremer Norden, Süden und Westen wird laut Skalecki derzeit geprüft.

Das erste Gesetz zum Schutz von Baudenkmalen hat der Senat im Jahr 1909 erlassen. Nach Angaben von Georg Skalecki war es eines der ersten im Deutschen Reich. „Damals ging es um das Bild der Stadt Bremen“, weiß Kollege Uwe Schwartz.

Das Landesamt für Denkmalpflege hat seinen Sitz im historischen Haus Heineken an der Sandstraße in Bremen-Mitte. In den zwei Abteilungen Inventarisation und praktische Denkmalpflege arbeiten insgesamt zehn Mitarbeiter. Die Inventarisatoren erfassen den Wert historischer Bausubstanz und begründen ihn nach dem Gesetz. Ihre Kollegen aus der praktischen Denkmalpflege dagegen beraten Eigentümer von Baudenkmalen vor Umbauten oder einer Sanierung und erteilen dafür Genehmigungen. Für Zuschüsse zur Unterstützung von Denkmaleigentümern stehen dem Amt in diesem Jahr laut Skalecki rund 80 000 Euro zur Verfügung. Das sei mehr als in den vergangenen Jahren, das Budget soll im kommenden Jahr noch einmal aufgestockt werden. Für private Denkmalbesitzer gibt es noch mehr Fördertöpfe. Am interessantesten ist für sie die steuerliche Sonderabschreibung für denkmalgeschützte Bauten, verrät Uwe Schwartz.