Sabine Alpers und ihre Fraktion haben einen Antrag an den Gemeinderat gerichtet: Sie wollen den Klimanotstand ausrufen lassen. (Christian Kosak)

Sabine Alpers: Wir versprechen uns, dass gewisse Rahmenbedingungen festgeschrieben werden, auf die man sich berufen kann und mit denen man Druck machen kann.

Das beginnt bei der Planung von Neubaugebieten. Da stand bisher nur drin, dass Bäume gepflanzt werden. Es sollten zwar nach Möglichkeit welche aus der Region sein. Aber es wurde nie verfolgt, was tatsächlich dahingekommen ist. Wenn ich jetzt diese Punkte festgeschrieben habe, kann ich mehr Druck machen. Es sollen nicht einfach pflegeleichte Plantagenpflanzen sein, in denen kaum ein Vogel nistet. Besser sind Ebereschen mit Beeren, das ist Vogelfutter. So kann man immer wieder bei der Gemeinde nachfragen, ob das umgesetzt wurde. Bislang geschieht das nicht.

Jeder Baum zählt. Ich weiß nicht, wie viele Bäume im Baugebiet Eickedorfer Vorweiden geplant sind. In der Gesamtzahl sind es jedenfalls schon einige. Und dann kommen die Privatgärten dazu. Natürlich kann man dem privaten Grundstücksbesitzer nicht vorschreiben, was er pflanzen soll. Aber ich möchte, dass die Gemeinde eine gewisse Beratungsfunktion übernimmt, dass man aufklärt, was gut ist für Schmetterlinge und Bienen. Kurz: Dass man da einfach mehr Wert darauf legt und alles ein bisschen verbindlicher wird.

Ein weiterer Punkt, der mir wichtig ist: Viele Orte haben ihre Sparte. Worpswede ist das Künstlerdorf, Fischerhude hat sein altes Flair, Lilienthal ist Vorstadtgebiet.

Eben, das war immer die Frage: „Was ist Grasberg?“ Ich möchte, dass es seinen Stil findet. Es ist nicht so, wie ich es aus meiner Kindheit kenne, mit dem Ruf: Grasberg ist nichtssagend, die dahinten. Wir haben einen schönen Ort und ich möchte, dass man das hervorhebt. Hier gibt es unheimlich viel Grün. Wir haben Stellen, auf die wir stolz sein können, und wir haben Bürger mit tollen Ideen und Tatendrang wie die Beringhoffstiftung, die den Fitnessparcours entlang der Wörpe ermöglicht hat. Ich möchte, dass wir das weiter ausbauen. Wir sind nicht die kleine graue Maus.

Verpflichten dürfen wir leider nicht. Wir dürfen den Leuten nichts vorschreiben. Wenn jemand ein Haus baut und einen Schottergarten anlegt, dann haben wir keine Handhabe.

Wir müssen aufhören, alles gleich mit dem Argument von fehlendem Geld und Personal im Keim zu ersticken. Es ändern sich lediglich die Prioritäten. Die Übergangsphase wird zunächst preis - und zeitintensiver, aber es wird sich einspielen. Das ist, wie Fahrradfahren zu lernen. Solange ich noch nicht sicher fahre, bin ich zu Fuß schneller. Aber wenn ich es dann kann, bin ich mit dem Rad schneller.

Auch das kostet zunächst Geld, aber es kommt dadurch auch wieder Geld rein. Das haben wir bei der LED-Straßenbeleuchtung gesehen. Die rechnet sich.

Bei uns ist er nur nicht so sichtbar, aber wir bemerken ihn schon. Die Sommer werden heißer und trockener, da trocknen auch die Moore aus. Diese Auswirkungen sieht man vielleicht nicht immer direkt, aber sie richten Schaden an. Genau genommen müssten wir unsere Moore und Torfgebiete feucht halten, wenn wir wollen, dass sie weiterhin CO2 speichern und als Feuchtgebiete für Tiere erhalten bleiben. Das ist zum Beispiel ein Symptom des Klimanotstands. Oder der ausgetrocknete Moorboden sackt ab. Die Folgekosten erleben wir im Straßenbau und an Häusern mit Setzrissen. Diese Kosten kann man sich sparen, wenn man die Natur und damit das Klima schützt.

Es ist nie zu spät und irgendwann müssen wir anfangen. Auch wenn man keine Kinder hat, kann man nicht einfach egoistisch weiter machen wie bisher. Jeder Tag, um den wir den Klimawandel hinauszögern können, ist ein Tag mehr für die Forschung an umweltfreundlichen Technologien.

Das wäre wünschenswert und Kommunalpolitik machen wir nun Mal hier für unseren Ort. Ich hoffe daher, dass wir den Antrag durchbekommen. Er ist so formuliert, dass er umsetzbar ist. Dafür brauchen wir weder viel Personal noch müssen wir dafür große Summen ausgeben. Wenn wir als Kommune den Klimanotstand ausrufen, ist das nur eine Rahmenbedingung. Letztendlich muss jedem klar sein, dass jeder Einzelne Verantwortung hat.

Das tute ich schon lange. Ich kläre zum Beispiel darüber auf, dass Asche ein super Putzmittel ist und dass man mit Kastanienwasser Wäsche waschen kann.

Es gibt jede Menge Internetseiten, und ich sehe bei den jungen Leuten der Friday-for-Future-Bewegung, dass die ein großes Wissen haben.

Manchmal denke ich, dass sich gerade diese mittlere Altersstufe schwertut. Die ältere Generation kennt und nutzt zum Beispiel noch Kernseife und Natron im Haushalt sowie das Streuen mit Asche und Spänen im Winter. Heute entdecken junge Leute dieses alte Wissen für sich wieder neu, weil es preiswerter und umweltschonender ist. Nur die Altersgruppe dazwischen ist eher konsumabhängig und sieht in vielen Produkten Statussymbole, anstatt auf die schädigenden Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Mikroplastik, Parabene und Weichmacher zu achten.

Ich nehme die Friday-for-Future-Bewegung ernst, sie hat in vielen Sachen recht. Trotzdem weise ich die jungen Leute darauf hin: Auch ihr seid ein Teil der Klima-Killer. Das wird zwar immer erst einmal bestritten. Aber die CO2-Belastung aus dem Bereich Computer und Handy ist nach verschiedenen Studien auch groß. Ich habe gelesen, dass zehn Minuten Video-Streaming in HD auf einem Smartphone ebenso viel Energie verbraucht wie ein Herd mit zwei Kilowatt Leistung, der fünf Minuten lang auf höchster Stufe läuft. Insgesamt sind Digitaltechnologien mittlerweile für 3,7 Prozent der weltweiten Treibhausgas-Emissionen verantwortlich, zum Vergleich: Auf den zivilen Luftverkehr sind 2018 nur zwei Prozent der Emissionen entfallen. Liebe Jugendliche, auch ihr müsst weiter an euch arbeiten.

Zur Person

Sabine Alpers (56) ist seit 2016 Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen. Die Mutter von vier Kindern arbeitet als Wohnraum- und Immobilienmanagerin und leitet die Grünen-Fraktion im Grasberger Gemeinderat. In dessen Sitzung am Donnerstag, 5. Dezember, soll der Antrag der Grünen auf Klimanotstand beraten werden.