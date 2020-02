Der Linken-Bundestagsabgeordnete Gregor Gysi sprach beim "Wintervortrag" in der Garlstedter Kaserne über die "Wandlung vom Kalten Krieg zu neuen Akteuren – die Herausforderung einer Weltordnung mit neuen Machtzentren". (Louis Kellner)

Garlstedt. Gregor Gysi schickte seinem „Wintervortrag“ an der Logistikschule der Bundeswehr eine zutreffende Lagebeurteilung voraus: Er spreche nicht gerade vor einer versammelten Linken-Basisgruppe. Schwieriges Terrain also. Kritische Sätze über die Nato, über die derzeit 14 Bundeswehr-Auslandseinsätze und deutsche Aufrüstungsbestrebungen („Kenne keinen Nachbarn, der uns angreifen will“) würden, das war dem Bundestagsabgeordneten wohl bewusst, bei den 700 Zuhörern in der Garlstedter Kaserne nicht zwingend mehrheitsfähig sein. Doch Gysi kann auch ein Publikum für sich gewinnen, das ihm nicht von der ersten Minute an gewogen ist. Es gelingt ihm mit Berliner „Mutterwitz“, Humor und zielsicher gesetzten Pointen: „Der Kapitalismus hat im Kalten Krieg nicht gesiegt – er ist nur übrig geblieben.“ Auch mit Urteilen über Donald Trump („Roulettekugel ist gegen ihn eine berechenbare Größe“) landete der scharfzüngige Rhetoriker Heiterkeitserfolge, die in stürmischen Applaus mündeten.

Gysi fuhr gleich zu Beginn schwere Geschütze auf, um Sympathien für sich einzuwerben. Vor allem mit einer geradezu entwaffnenden Ehrlichkeit („Ich war keinen Tag in der Armee“). Außerdem kokettiert er gern mit dem Alter (Jahrgang 1948) und dem ihm abgehenden „Gardemaß“. Auch in Garlstedt murmelte er scheinbar beiläufig etwas von einem „dieser immer demütigenden Momente“, als er das zuvor von Brigadegeneral André Erich Denk benutzte Mikrofon auf eine für ihn geeignete Höhe (herunter-)brachte. Gern erzählt er auch den Witz mit Gysi und Norbert Blüm beim Kneipenbesuch. „Zwei Kurze“, sagt Blüm. Das würde er doch sehen, antwortet der Wirt und fragt nach der Bestellung.

Schwierige Themen und die eigene politische Botschaft mit der Kunst der Unterhaltung unters Volk zu bringen – darauf versteht sich Gysi wie kaum ein anderer. „Wandlung vom Kalten Krieg zu neuen Akteuren – die Herausforderung einer Weltordnung mit neuen Machtzentren“ lautete das Thema des Abends und „Weltordnung in Scherben“ die bange Frage, auf die sich die Zuhörerschaft Antworten erhoffte. André Denk bezog sich in seiner Anmoderation auf die gerade zu Ende gegangene Münchner Sicherheitskonferenz und zitierte Schlagzeilen wie „Der Westen sitzt in der Ego-Falle“ und „Abschwung des Westens: Das Rückgrat der Weltordnung löst sich auf“.

Gysi ging in seinem zweistündigen Vortrag nicht nur auf die komplexen geostrategischen Gemengelagen ein, die Interessenkonflikte auch innerhalb der Nato, die kriegerischen Auseinandersetzungen und die dadurch in die Flucht Getriebenen, sondern streifte auch Themen der Innenpolitik und der Wirtschaft.

Was die Rolle Deutschlands in einer sich immer mehr militarisierenden Welt angeht, so empfahl er „schon aus historischen Gründen“ Zurückhaltung. „Wir sollten uns auf die Landesverteidigung beschränken und nicht Weltpolizist spielen.“ Mit „militärischen Muskelspielen“ würden sich keine Probleme lösen lassen. Ähnlich verhalte es sich mit Mauern: Hinter denen verschwänden die Probleme nicht, sondern würden höchstens für eine Weile unsichtbar. „Irgendwann kommt es dann umso dicker.“

Gysi trauert noch immer der 1991 verpassten historischen Chance nach, die beiden deutschen Staaten nach dem Zusammenbruch des Warschauer Pakts zu einem neutralen zu vereinen. „Dann könnten wir als Vermittler bei Konflikten fungieren.“ Und müssten 2020 nicht 45 Milliarden Euro für Rüstung ausgeben.

„Dem Westen“ wiederum wirft Gysi vor, dass er nach Beendigung des Kalten Krieges „nicht habe aufhören können zu siegen“. Bei der Errichtung einer neuen Weltordnung habe er „aus Ignoranz“ den Kardinalfehler begangen, die Hand auszuschlagen, die „Putin sicher auch aus Schwäche“ ausgestreckt hatte. Frieden und Sicherheit in Europa seien aber nicht ohne Russland zu haben. Er erinnerte an den ohne UN-Mandat geführten Krieg in Jugoslawien, der Völkerrechtsbrüchen bei der Besetzung der Krim und nun auch im irakischen Norden Vorschub geleistet habe. In einer bipolaren Welt sei die Beherrschung der Konflikte noch leichter gewesen, als im Zeitalter der beschleunigten Globalisierung mit der wachsenden Zahl der Kriegsparteien und Koalitionen. „Während des Kalten Krieges“, versichert Gysi, „wären die USA nie und nimmer aus dem Klima-Abkommen ausgetreten.“

Der Rechtsanwalt, der an der Berliner Humboldt-Universität studiert hat, forderte auch in Garlstedt, dass der Kapitalismus sich wandeln müsse. Viele Probleme, die zu einer „tiefen Verunsicherung“ von Gesellschaft, Parteien und Kirche geführt hätten, seien darauf zurückzuführen, dass nach dem Kalten Krieg die Kräfte des Neoliberalismus die Oberhand gewonnen und es an alternativen Gesellschaftsentwürfen gemangelt habe. In Deutschland mit den Folgen eines Niedriglohnsektors, „der den von Griechenland übertrifft“, und einem sogenannten schlanken Staat, der Bewohner ganzer Landstriche abhängt. Das Verhältnis der jetzigen Regierung zur schwarzen Null ist für ihn ein „sexuell-erotisches“, weil irrationales. Die Busfahrt aus der Stadt raus oder hinein, die sich nicht mehr rechne, müsse vom Staat bezahlt werden. „Für Daseinsvorsorge bezahlen wir Steuern!“ Auch bringe die „Nettoexportweltmeisterschaft“ Deutschland in Schwierigkeiten. „Wir müssen die Binnenwirtschaft ankurbeln. Mit höheren Löhnen und öffentlichen Investitionen.“

Seine Kritik am Kapitalismus gründet auch auf dessen Problemen mit der ökologischen Nachhaltigkeit und auf das weltumspannende Netzwerk mächtiger Konzerne, die die nationalen Egoismen befeuern würden. „Probleme sind nur noch global zu bearbeiten, aber die Machtzentren lehnen das ab.“ Insofern müsse sich die Politik ihr Primat zurückholen.