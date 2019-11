Am 5. September 2020 ist mit Silbermond eine der großen deutschen Popbands in Osterholz-Scharmbeck zu Gast. (BRITTA PEDERSEN)

Osterholz-Scharmbeck. Musikfreunde können sich auf das nächste Konzert-Spektakel in Osterholz-Scharmbeck freuen: Die deutsche Popgruppe Silbermond und Schlagerparodist Dieter Thomas Kuhn samt Band haben sich wie berichtet für Spätsommer 2020 für zwei Open-Air-Konzerte auf dem Stadthallen-Gelände angekündigt. Damit rangiert die Kreisstadt ab sofort neben Berlin, Dortmund, Hamburg und München als Austragungsort im Tourplan der Stars.

Für Jens Koopmann und Oliver Mücke von der Veranstaltungsagentur Koopmann Concerts, die Dieter Thomas Kuhn für die Stadthalle begeistern konnten, liegt der neuerliche Erfolg im guten Gesamteindruck begründet. Über Jahre habe sich das Team der Stadthalle in der Branche einen guten Namen erarbeitet.

Das erfolgreiche Zusammenwirken aller Beteiligten wie Genehmigungsbehörden bei der Stadt, Polizei, Feuerwehr und Technischem Hilfswerk hätten einen bleibenden, positiven Eindruck in der Szene hinterlassen. Es sei spürbar, dass jeder anpacken wolle, so ihr Eindruck. Genau dieses Engagement mache manchmal den Unterschied aus.

Auch Tausende zufriedene Musikfans und die gute, entspannte Stimmung bei den Konzerten seien den Künstlern und ihrem Management aufgefallen, erläutert Jens Koopmann. Dieses sei auch bei Gesprächen mit Pur-Frontmann Hartmut Engler herauszuhören gewesen. „Alle waren happy.“ Positiv für den Ablauf der Veranstaltung sei zudem die verkehrsgünstige Lage gewesen. Der Bahnhof sei ein Standortfaktor, betont Jens Koopmann. „Wir wissen, was wir hier haben.“

Während der Stadtname Osterholz-Scharmbeck vor Jahren noch für einige Künstler ein Zungenbrecher gewesen sei, sei er heute vielen Künstlern ein Begriff – ebenso wie Worpswede. „Der Name ist gesetzt“, hat Jens Koopmann festgestellt. Das wiederum führe dazu, dass sich mancher eher für die Stadt am Teufelsmoor statt für eine Metropole entscheide.

Hinzu komme, dass der Trend zu Mega-Ereignissen schwinde. Positiv wirke auch, dass der vergangene Open-Air-Doppelschlag mit Pur und Wincent Weiss am Erntefest-Wochenende 2019 problemlos über die Bühne gegangen sei. Im August waren gut 11 000 Musikbegeisterte in der Stadt. „Wir haben damit unsere Feuertaufe bestanden“, sagt Torsten Rohde im Gespräch mit der Redaktion.

Nun kommt am Freitag, 4. September 2020, Dieter Thomas Kuhn in die Stadt. Seine Schlager-Ereignisse haben 2019 insgesamt gut 125 000 Musikfreunde bei 25 Konzerten begeistert. Davon waren 17 Konzerte ausverkauft, wie das Stadthallen-Team mitteilt.

Einen Tag darauf, am Sonnabend, 5. September, ist mit Silbermond eine der großen deutschen Popbands in Osterholz-Scharmbeck zu Gast. Den musikalischen Durchbruch schaffte Silbermond im Jahr 2004. Seitdem hat die Band Dutzende Gold- und Platin-Auszeichnungen erhalten. Dazu zählen sieben Echo-Auszeichnungen. Musikfreunde schätzen Leichtigkeit und Tiefe, Euphorie und Melancholie in den Liedern der Band – und genau das soll auch am 5. September bei ihrem Open-Air-Konzert in Osterholz-Scharmbeck herüberkommen, wie Delia Trotzek von der Revue Konzertagentur GmbH aus Bremen bei einem gemeinsamen Präsentationstermin in der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck erläutert.

Stadthallen-Manager Matthias Renken, Bürgermeister Torsten Rohde und Jens Themsen als Geschäftsführer der Stadtmarketing GmbH sind sichtlich stolz auf das kommende Ereignis. Derartige Veranstaltungen würden das Image der Stadt deutlich positiv prägen, sagt Rohde. „Das sollte man nicht unterschätzen“, steht für ihn fest.

Die Konzert-Kombination aus Schlager und Pop habe besonderen Reiz, ergänze sich perfekt und spreche unterschiedliche Musikliebhaber an, bescheinigt Jens Themsen der Auswahl. Seit Monaten hätten sich die Veranstaltungsprofis in der Szene umgehört, erläutert Matthias Renken. Unter anderem stand auch die Frage im Raum, welche Bands überhaupt nach Osterholz-Scharmbeck passen könnten und welche Künstler noch freie Termine im Tourplan haben.

Der Kartenvorverkauf für beide Konzerte hat begonnen. Karten für das Open-Air-Ereignis mit Dieter Thomas Kuhn sind unter anderem bei der WÜMME-ZEITUNG in der Hauptstraße 87 in Lilienthal sowie anderen Verkaufsstellen von Nordwest-Ticket, Telefon 0421/36 36 36 erhältlich.