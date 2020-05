Möchten den Patienten die Angst vor dem Arztbesuch nehmen: Hausarzt John Crum. (CARMEN JASPERSEN)

Aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus trauen sich viele Patientinnen und Patienten nicht mehr zum Arzt. Wie groß ist der Einbruch bei den Patientenzahlen in Ihrer Praxis?

Die Patientenzahlen sind um über die Hälfte eingebrochen.

Vor allem ältere Personen, die zur Risikogruppe gehören, scheuen den Gang zum Hausarzt. Welche Folgen kann das für die Betroffenen haben?

Grundsätzlich klären Hausärzte die Patienten fortlaufend über ihren Gesundheitszustand auf. Jeder Patient weiß dadurch selbst, welchen Gefahren er sich aussetzt, wenn er den notwendigen Arztbesuch meidet. Hier geht es vielmehr um eine angstbesetzte Konfliktsituation: entweder den Arztbesuch meiden und damit Gesundheitsrisiken in Kauf nehmen oder den Arztbesuch wahrnehmen und sich damit der Gefahr einer Covid-19-Infektion mit ihren gravierenden Folgen auszusetzen. Die Patienten fühlen sich hilflos.

Sie haben Vorkehrungen getroffen, um die Ansteckungsgefahr in der Praxis zu reduzieren. Wie genau läuft die Sprechstunde jetzt ab?

Es wird auf den Abstand zueinander geachtet. Nur Patienten mit Masken dürfen die Praxen betreten. Wir tragen auch Masken. Es ist nachgewiesen, dass Masken, wenn nicht einen kompletten, doch einen signifikanten Schutz für den Träger bieten. Sehr wichtig ist der Schutz Dritter, sprich meines Gegenübers. Die Tröpfcheninfektion wird in der Maske gehalten und nicht mehr durch die Atmung in der Umgebung verteilt. Wir sind darauf angewiesen, uns gegenseitig vor den Tröpfcheninfektionen zu schützen.

Arztpraxen kennen sich nicht erst seit Corona mit der Hygiene aus...

Hygiene ist ein Grundstein unseres ärztlichen Tuns. Zum Schutz der Patienten und zum eigenen Schutz sind wir darin geübt, Hände zu waschen, zu desinfizieren und Abstand zu halten. Wenn wir Hand anlegen müssen, dann tragen wir zusätzlich Schutzkleidung und Schutzbrillen.

Wie sieht es im Wartezimmer aus? Haben Sie dort jetzt weniger Stühle stehen, damit die Menschen Abstand halten können?

Der altmodische Wartebereich mit langer Wartezeit und eng beieinander sitzenden Patienten ist abgeschafft. Die Anzahl der Sitzmöglichkeiten wurde reduziert, um 1,5 Meter Abstand zu halten. Wir bitten die Patienten, sich telefonisch anzumelden, um einen festen Termin zu vereinbaren.

Werden Corona-Verdachtsfälle separat behandelt?

Ja, die Patienten werden in zwei Gruppen eingeteilt: Liegen Erkältungszeichen wie Fieber, Husten, Niesen, Übelkeit, Durchfall oder allgemeine Bauchbeschwerden vor, werden diese Patienten gebeten, in die Infektionssprechstunde zu kommen, diese ist zeitlich und räumlich von den anderen Patienten getrennt. Patienten ohne Infektionszeichen, kommen in die normale Sprechstunde. Erkrankungen wie Kreislauf und Herzschwäche, Anzeichen eines drohenden Schlaganfalls, Schnittverletzungen, Allergien, Unfälle und chronische Erkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes, oder Hautprobleme werden wie gewohnt behandelt.

Sie praktizieren seit inzwischen 34 Jahren als Hausarzt in der Gemeinde Grasberg. Hat die Corona-Pandemie Ihrer Meinung nach Auswirkungen auf das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient?

Nein, nur der Zugang zum Arzt wird erschwert.

Was raten Sie Menschen, die sich aufgrund der Pandemie Sorgen um ihre Gesundheit machen?

Kollege Google & Co. verwirren uns mehr als zu informieren. Deshalb sind wir Hausärzte besonderes gefordert, unsere Patienten mit sachlichen Informationen aufzuklären. Die Arzt-Patient-Beziehung kann nach wie vor eine Menge bewirken, um Ängste zu reduzieren. Wir wissen, was zu tun ist, die Corona-Pandemie ist nicht unsere erste, und es wird nicht die letzte Pandemie sein. Seit der ersten Asiengrippe in den 1950er-Jahren kommen regelmäßig Pandemien.

Was kann jeder Einzelne tun, um sich zu schützen?

Wichtig ist vor allem, auf die Verhaltensregeln zu achten: 1,5 Meter Abstand halten, Gesichtsschutzmaske tragen, niesen und husten mit abgewendetem Kopf in ein Taschentuch, das man anschließend entsorgt. Ich vergleiche das gern mit der Straßenverkehrsordnung: Abstand halten, Geschwindigkeitsbegrenzung einhalten, bei Rot anhalten. Ansteckungen und Unfälle passieren trotz der Einhaltung der Regeln, aber die Anzahl von schweren Krankheitsverläufen und schweren Unfälle werden dadurch kleiner gehalten.

Inwieweit wird die aktuelle Corona-Krise den Arbeitsalltag in den Hausarzt-Praxen Ihrer Ansicht nach dauerhaft verändern? Was muss sich ändern?

Die Hygiene wird intensiver in die Aufklärungsarbeit einfließen. Wir werden Termine noch besser einhalten müssen, um die Wartezeiten zu verkürzen. Außerdem müssen wir eine Infektionssprechstunde fest einplanen. Gespräche mit Kollegen und Berichte der Patienten zeigen, dass es geht.

Das Interview führte Silke Looden.

Zur Person

John Lawrence Crum

ist seit 34 Jahren Hausarzt in Grasberg und wohnt in Worpswede. Der Allgemeinmediziner ist 73 Jahre alt und hat eine Gemeinschaftspraxis mit den Falkenberger Landärzten in Lilienthal.