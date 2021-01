Horst Brüning ist seit dem Frühjahr alleiniger Vorstand der Stiftung. Mit dem geplanten Wohnprojekt "Ilse und Franz" will er die künftigen Einnahmen der Stiftung stabilisieren. (Kuhaupt)

Horst Brüning: Die Erfahrungen aus meinem Berufsleben zeigen: Man muss sich enge Ziele setzen, auch wenn sie manchmal nicht erreichbar sind. Ob wir's schaffen, werden wir sehen. Aus jetziger Sicht würde ich sagen, es geht ins nächste Jahr. Aber es bleibt bei dem Ziel: Ende des Jahres. Die Pachtverträge sind gekündigt, wir sind mit unserer Pächterin Birgit Wellhausen aber auch im Dialog. Sollte sich der Bau verzögern, könnten wir über eine weitere Nutzung des Grundstücks als Pferdeweide sprechen.

Nein. Wir wollen das Ganze in Erbpacht abgeben und nicht selber Bauherr sein. Wenn wir selber bauen würden, müssten wir auch verwalten. Wir wollen aber keine Verpflichtungen für unsere Nachfolger aufbauen, sondern eine Einnahme für die Stiftung erzielen, nur so können wir unseren Aufgaben weiterhin gerecht werden. Der Erbpachtnehmer bebaut das Grundstück, er muss den Bauantrag stellen. In der Praxis machen wir das Hand in Hand. Wir haben in Kürze ein Vorabgespräch mit der Baubehörde.

Das interpretieren Sie falsch. Wir sind uns absolut einig. Wenn Sie privat schon mal ein Haus gebaut haben, das von einem Architekten geplant wurde, dann wissen Sie: Das dauert. Convivo und wir gehen in die gleiche Richtung, wir wollen gemeinsam etwas bauen, das Zukunft hat. Natürlich kann man sich die Frage stellen, ob bei der Lage des Grundstücks die ein oder andere Nutzung die richtige ist. Diese Fragen, wie sie im Beirat kamen, stellen wir uns auch. Am Anfang haben wir zum Beispiel von Mikrowohnen gesprochen, davon nehmen wir jetzt bewusst Abstand. Unter Mikrowohnen versteht jeder Mini-Apartments von 12 Quadratmetern Fläche. Wir aber wollen Apartments mit einer Fläche von mindestens 30 Quadratmetern anbieten. Deswegen sprechen wir nun von Haus Franz und Haus Ilse. Die beiden Häuser mit Verbindungstrakt sollen die Namen unserer Stiftungsgeber tragen. All diese Fragen mussten erörtert werden. Das hat Zeit gekostet. Es gibt keinen Sand im Getriebe zwischen Convivo und der Stiftung.

Es ist der soziale Ansatz. Ich kenne den Inhaber der Convivo-Gruppe, Torsten Gehle, seit vielen Jahren auch privat. Ich weiß, dass Torsten Gehle ein stark sozial ausgerichteter Mensch ist, der weiß, was soziale Arbeit bedeutet. Es hatten einige Bauträger abgesagt, weil sie meinten, sie bekommen es wirtschaftlich nicht hin. Daraufhin habe ich Torsten Gehle angesprochen. Es muss übrigens nicht für ältere Menschen sein ...

Convivo will natürlich auch Geld verdienen. Das müssen sie als Unternehmen. Die Frage ist aber, ob sie an diesem Projekt ganz viel Geld verdienen oder ob sie so viel Geld verdienen, dass sie sagen: Wir können ein paar Rückstellungen bilden und gut. Ich kenne die Kalkulation von Convivo für das Grundstück. Es wird so sein, dass sie nicht viel über haben. Das aber müssen sie haben dafür, dass sie die Sache für uns mit stemmen. Gehle verdient an anderer Stelle mehr.

Das ist noch nicht endgültig zu beantworten. Wir wollen möglichst mehrere Generationen unterbringen, idealerweise einen Mix aus Senioren und Studenten. Man kann mit dem Fahrrad in zehn Minuten bei der Uni sein. Wenn sich Studenten und Senioren ergänzen, kann daraus etwas Positives werden. Im Borgfelder Stiftungsdorf der Heimstiftung wohnen Studenten, die Computerkurse für die Älteren geben oder für sie einkaufen. Dieses Bild haben wir vor Augen für unser Objekt. Was die endgültige Nutzung angeht, sind wir im Gespräch.

Der Grundsatz ist nicht ganz richtig. Mit einer Altenwohnanlage kann man sicherlich Geld verdienen, aber dafür benötigt man eine gewisse Größenordnung, und die ist am Rethfeldsfleet nicht zu erreichen. Das heißt, ein Projekt rein für Senioren ist an dieser Stelle für Convivo gar nicht interessant. Dafür müssten es sicherlich über 100 Apartments sein. Aber Gehle hat schon an verschiedenen Stellen Studentenwohnungen gebaut. Am Uniring zum Beispiel gibt es eine größere Studentenwohnanlage, die von ihm betrieben wird. Damit kennt er sich aus.

Wenn Widerstand kommen sollte, wüsste ich nicht, auf welchem Wege. Als privates Unternehmen können wir umsetzen, was die Baubehörde genehmigt. Da müssen wir den Beirat nicht fragen. Aber wir sind bewusst zuerst in den Beirat gegangen, weil uns an guter Nachbarschaft gelegen ist. Wir wollen die Borgfelder mitnehmen. Es war interessant, dass auf der Beiratssitzung Kritik geäußert wurde von Menschen, die uns bekniet haben, wir sollten Wohnungen für Senioren bauen. Ich war sehr überrascht über den einen oder anderen Redebeitrag. Und zur Optik: Direkt neben der zukünftigen Wohnanlage steht das Kaisen-Stift, das ist größer. Gestalterisch haben die Architekten unglaublich gute Arbeit geleistet, die Gebäude werden ins Gesamtbild Borgfelds passen.

Ich werde den Ortsamtsleiter Herrn Bramsiepe auf dem Laufenden halten, und wenn er sagt, der ein oder andere Punkt sollte im Beirat oder im Bauausschuss beraten werden, bin ich dazu jederzeit bereit.

Ich hoffe, dass wir, wenn das Wohnprojekt umgesetzt ist, mindestens 20 Jahre finanzielle Sicherheit haben. Für das Kaisen-Stift, unsere zweite Einnahmequelle, haben wir im vergangenen Jahr den Mietvertrag mit dem Arbeiter-Samariter-Bund verlängert und wir sind dabei, das Gebäude einer Grundsanierung zu unterziehen. Wir investieren dort eine knappe halbe Million Euro. Ich gehe davon aus, dass wir die Miete für das Stift und die Pacht hoffentlich noch 20 Jahre einnehmen werden. Erst, wenn das alles umgesetzt ist, kann ich darüber nachdenken, wer mein Nachfolger wird.

Zur Person

Horst Brüning (68)

ist seit 26 Jahren ehrenamtlicher Vorstand der Kaisen-Stiftung, die er gemeinsam mit Volker Kröning und Hartmut Müller aufgebaut hat. Brüning war für die Finanzen zuständig. Bevor er beruflich in den Ruhestand wechselte, war der gelernte Bankkaufmann unter anderem Vorstandsvorsitzender der Landesbausparkasse Bremen.