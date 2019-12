Der Investor hat dem geplantem Wohngebiet an der Mauerseglerstraße den Namen "Leendaal-Gärten" verpasst. Er wehrt sich gegen die Kritik an seinen Plänen. (Maximilian von Lachner)

Lilienthal. Der Internet-Auftritt der Bremer Asset-Firmengruppe sorgt in der Gemeinde Lilienthal derzeit für Gesprächsstoff. Das Unternehmen von Investor Ingo Damaschke treibt die Planungen für ein neues Wohngebiet an der Mauerseglerstraße voran. Im Unternehmen läuft das Projekt inzwischen unter dem Namen „Leendaal Gärten“. Besucher der Website können nachlesen, dass die Firma unter diesem Namen ein „familienorientiertes Neubaugebiet mit Reihenhäusern und Wohnungen“ entwickelt, samt Ansprechpartnerin und Telefonnummer, unter der mehr zu erfahren sei. Kritiker der Planungen sehen darin den Einstieg in die Vermarktung, obwohl noch lange nicht entschieden ist, ob das Baugebiet wirklich kommt. Damaschke weist dies als böswillige Verdrehung der Tatsachen zurück. „Wir werden einen Teufel tun, vor dem Beschluss zur Bebauung etwas anzubieten. Erst mit einem gesicherten Baurecht kann man Konkretes sagen“.

Für den Firmenchef ist die gewählte Darstellung eindeutig. Es sei ein Hinweis darauf, um welche Projekte sich die Firmengruppe aktuell kümmere – nicht mehr und nicht weniger. Fakt sei nun mal, dass die Firma die Grundstücke erworben hat und die Mehrheit im Gemeinderat den Beschluss gefasst hat, ein Bauleitverfahren für das angedachte Wohngebiet in die Wege zu leiten. „Was, wie und wann dort etwas entstehen soll, steht da nicht. Wir vermarkten und verkaufen nichts“, sagt Damaschke. Dass man einem Projekt einen Namen gebe und nicht nach einer Straße benenne, sei in seiner Firma üblich. Man habe gedacht, dass der Gebrauch des Plattdeutschen gut zu dem Vorhaben passe.

Projektvorstellung im Januar

Derzeit bereitet sich das Unternehmen auf den 27. Januar vor. An diesem Tag will der Investor den Politikern im Baudienste-Ausschuss die Pläne für das neue Wohngebiet und Ergebnisse der Gutachten öffentlich vorstellen. Von 250 geplanten Wohneinheiten, das stellt er klar, sei nie die Rede gewesen. Stand aktuell sei laut Damaschke, dass er mit 130 bis 140 Wohneinheiten plane. 100 Reihenhäuser und etwa 35 Wohnungen des geförderten Wohnungsbaus sollen entstehen. Darüber hinaus plant der Investor eine Seniorenwohnanlage, die er extra aufführt, weil sie seiner Darstellung nach keinen Druck erzeugen wird, was die Schaffung von neuen Kindergärten- oder Schulplätzen in der Gemeinde angeht. Von einer Seniorenwohnanlage war bei den bisher bekannten Planungen noch keine Rede, diese Idee habe sich erst bei der weiteren Beschäftigung mit dem Thema entwickelt. „Es gibt den Bedarf an Wohnraum für ältere Menschen. Das Nebeneinander von Jung und Alt passt konzeptionell gut zusammen“, erklärt Damaschke.

Die Gemeinde hatte per Ratsbeschluss gefordert, dass bei der Bauleitplanung insgesamt neun Punkte berücksichtigt werden müssen. Dazu gehört, dass der benachbarte Reitverein Lilienthal mittelfristig zu sichern ist und im Plangebiet eine Gemeinbedarfsfläche für Grundschule, Kindergarten und Turnhalle mit einer Größe von etwa 10 000 bis 12 000 Quadratmeter vorzusehen ist. Festgehalten wurde auch, dass im Knotenpunkt der Lilienthaler Allee/Am Sportpark ein Kreisverkehr vorzusehen sein soll, den der Investor bezahlt. Zudem wurde festgelegt, dass 25 Prozent der geplanten Wohneinheiten im Rahmen des sozial geförderten Wohnungsbaues zu errichten seien. „Wir werden die Bedingungen erfüllen“, kündigt Damaschke an.

Weil in der Debatte um das Wohngebiet immer wieder Zweifel geäußert wurden, ob der Investor denn der Gemeinde tatsächlich ein Grundstück für den Bau einer Schule oder eines Kindergartens zur Verfügung stellen würde, soll es laut Damaschke auch dazu in Kürze eine Klarstellung geben. In einer schriftlichen Vereinbarung werde sich das Unternehmen verpflichten, der Gemeinde das Grundstück zu einem Preis unterhalb des Marktwertes zum Kauf anzubieten.

Anwohner befürchten Enteignung

Näheres ist nun ebenfalls zur Anbindung an die Lilienthaler Allee bekannt. Auch mit der Landesstraßenbehörde haben die Investoren gesprochen, weil das Land die heutige Gemeindestraße bekanntlich übernehmen soll. Geklärt werden musste, ob das Land mit dem Bau eines Kreisels einverstanden wäre oder sie einer Ampel den Vorzug geben würde. „Es gibt in diesem Punkt ein klares Statement vom Land. Darüber werde ich am 27. Januar berichten“, sagt Damaschke.

Die angedachte Anbindung des möglichen Wohngebietes für Fahrradfahrer und Fußgänger ist nach Angaben des Investors rechtlich gesichert. Er habe die Angelegenheit von unabhängiger Stelle prüfen lassen, und das Ergebnis sei eindeutig. Die Anwohner der Straße Im Orth sehen das anders. Holger Meiners hat das dreiseitige Schreiben eines Fachanwalts gelesen. Am Ende werde es auf eine Interessenabwägung hinauslaufen, sagt er. Die Anwohner fürchten, dass ihre Privatflächen enteignet werden könnten, sollte die Abwägung ergeben, dass das Interesse der Neubürger schwerer wiegt als das Interesse der Anlieger Im Orth.

Bürgermeister Kristian Tangermann betont, dass der Internet-Auftritt zum geplanten Wohngebiet nicht mit der Gemeinde abgestimmt worden ist. Er weist auch Vermutungen zurück, die Gemeinde könne dem Investor Zusagen zum geplanten Baugebiet signalisiert haben. „Das mag für Anhänger von Verschwörungstheorien gut passen. Doch ich bin kein Freund von Verschwörungstheorien“, sagt Tangermann. Das Bauleitverfahren werde Punkt für Punkt abgearbeitet und natürlich halte sich die Gemeinde dabei genau an Recht und Gesetz.

Damaschke will das neue Wohngebiet natürlich vorantreiben. Sollte sich am Ende des Verfahrens herausstellen, dass es dafür keine politischen Mehrheiten gibt, werde er das Votum akzeptieren, betont er. Vorzeitig aufgeben werde man das Vorhaben jedoch nicht. Die Firmengruppe sei von dem Projekt überzeugt und sicher, dass sie damit etwas Positives für die Gemeinde bewirke.