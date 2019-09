Antonia Flach (von links), Geschäftsführerein Imme Klencke und Carolin Ehlers bereiten alles vor, damit die Bios-Gäste am Sonntag, 15. September, ein buntes Herbstfest erleben können. (Christa Neckermann)

Landkreis Osterholz. Im alten, großen Apfelbaum im Garten der Biologischen Station (BioS) in der Lindenstraße 40 leuchten rot die Äpfel – ein sicheres Zeichen, dass das Herbstfest der BioS bevorsteht. Dann tummeln sich unter den alten Bäumen auf der Streuobstwiese wieder die Gäste, lassen sich vom Pomologen Michael Ruhnau erklären, welche Apfelsorten genau da eigentlich im Garten wachsen. „Dafür braucht Michael Ruhnau zwei bis drei Äpfel aus Ihrem Garten“, erinnert Imme Klencke von der Geschäftsleitung der Biologischen Station die Besucher des Herbstfestes, das in diesem Jahr am Sonntag, 15. September, von 11 bis 17 Uhr gefeiert werden soll.

Die Mosterei „Fabelsaft“ aus Worpswede wird wieder ihre frischen Säfte anbieten; der Drechsler Karl-Heinz Wittenberg hat Feines aus seiner Werkstatt dabei: Holzschalen, Stifte oder auch Obst finden sich beispielsweise an seinem Stand. Vom Bio-Landhof Ulrich und Carola Vey kommt die Wurst, die, verführerisch duftend, auf dem Holzkohlegrill brutzeln wird. Auch ein Seiler und Netzmacher wird mit seinen kunstfertigen Produkten vertreten sein.

Süßes und Herzhaftes

Die Brote und der Butterkuchen, die im alten Steinbackofen der BioS gebacken werden, stellt die Bäckerei am Mühlenberg zur Verfügung. Der Gärtnerhof Kronacker liefert Kartoffeln, die von der BioS im Ofen gebacken werden, um sie dann mit einer Portion frischem Kräuterquark zu verkaufen. „Wir werden auch wieder ein großes Kuchenbüfett mit vielen gespendeten Torten und Kuchen haben und dazu Kaffee, Tee und Kaltgetränke anbieten“, versichert Imme Klencke.

So gut gestärkt, machen die Haus- und Hofbesichtigungen, die Mühlenbesichtigung und die Bastelangebote, die die BioS für Groß und Klein vorbereitet hat, gleich noch einmal soviel Spaß. „Die Kinder können mithilfe von Pfeifenreinigern und bunten Glasperlen Fantasie-Insekten bauen oder kleine naturwissenschaftliche Experimente zum Thema Schwimmen und Sinken durchführen“, zählt Imme Klencke auf. Der Imkerverein Osterholz-Scharmbeck ist mit Honig und anderen Produkten vertreten, während Ellen Hinrichs und Horst Walter ihr regionales Bio-Gemüse im Garten der Biologischen Station anbieten werden. Das Thema Umweltschutz liegt der Biologischen Station von Haus aus sehr am Herzen. Daher finden drei Vorträge statt, zu dem die BioS schon jetzt alle Gäste herzlich einlädt. Am Sonntag um 13 Uhr geht es im ersten Vortrag um den Klimawandel und seine Auswirkungen in den Flussniederungen der Region. Den Vortrag hält Hans-Georg Kulp. Um 14 Uhr fragt Jonas Linke „Anlass zur Hoffnung? Erste erfolgreiche Brut der Wiesenweihe in OHZ seit über zehn Jahren“. Um 15 Uhr geht es in einem Vortrag von Tasso Schikore schließlich um die Vogelwelt. Sein Thema: „Entscheidend ist, was hinten raus kommt – Erfahrungsbericht zur Vogelkot-Probenahme im Zuge der Vogelgrippe“.

Der BUND bietet unterdessen Wasseruntersuchungen auf Nitrate an, Interessierte sollten dafür Wasserproben aus ihren Brunnen oder ihrem Grundwasser mitbringen. Der Naturschutzbund (Nabu) baut und verkauft Insektennisthilfen, und Familie Kernich bringt ein breites Angebot von Stauden mit.