Am Moorsee in Tarmstedt laden Bänke und eine Schutzhütte ein, auf der Tour eine kleine Pause einzulegen. (Sabine von der Decken)

Tarmstedt. Einmal um den Pudding geht es 40 Minuten lang auf dem am Rothensteiner Damm gelegenen Tarmstedter Moorpfad. Mitten im Wald liegt der vor mehr als 20 Jahren auf Initiative des Verkehrsvereins Tarmstedt entstandene 1500 Meter lange Moorlehrpfad. Von der Schutzhütte zu Beginn des Weges führt ein Rundweg mit kleinen Abzweigungen vorbei an zahlreichen Infotafeln, die Auskunft geben nicht nur über Pflanzen- und Tierwelt, sondern auch aufklären über die besondere Lebenswelt des Moores und den Moorabbau. Im Bereich des Tarmstedter Moores sind die aus den abgestorbenen Pflanzenteilen von Torfmoosen, Wollgräsern und Heidekraut entstandenen Torfschichten 3000 bis 5000 Jahre alt.

Am rekultivierten Moorsee, in dem Frösche quaken und Libellen ihre Kreise über die Wasseroberfläche ziehen, stehen mehrere Bänke und Tische und auch eine Schutzhütte für ein Picknick bereit. Auf dem Areal des Moorpfades herrscht absolute Ruhe, die Spaziergänger und Fahrradfahrer zu schätzen wissen.

Über die Imkerei gestern und heute klärt der Imkerverein Gnarrenburg auf seiner Infotafel auf. War es früher die Tracht aus Buchweizen, Gagelstrauch und Heideblüten, die die Bienen sammelten, ist auch heute noch der Tisch für die Moorbienen mit Heide, Weidenkätzchen, Him- und Brombeeren, Klee und Birken noch reichlich gedeckt.

Am Rande des Moorseees steht die Schmalblättrige rosablühende Lorbeerrose, die zu der Familie der Heidekrautgewächse gehört. Neben Wollgras wächst rund um den See auch der auf der Roten Liste bedrohter Pflanzenarten stehende Gagelstrauch, der in früheren Zeiten nicht nur im Wäscheschrank, sondern auch bei der Bierherstellung eine wichtige Rolle spielte.

Das kleine Vorkommen an Sonnentau, der durch einen kleinen Zaun vor zu viel Interesse geschützt ist, hat sich noch nicht durch das dicht wachsende Gras gekämpft. Eine Besonderheit im Tarmstedter Moor ist der früher als Hexenpflanze bezeichnete Bärlapp, dessen Sporen noch vor 100 Jahren als Baby- wie auch als Blitzlichtpulver im Theater verwendet wurden.

Traditionell am Pfingstmontag wird der Tarmstedter Torfstich „in Betrieb“ genommen, in diesem Jahr aber aufgrund von Corona nicht. Unabhängig davon wird der ganzjährig geöffnete Moorpfad trotz alledem für die Saison fit gemacht. Infos gibt es bei Tourist-Information der Samtgemeinde Tarmstedt unter 04283/8937919.