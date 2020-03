Die Erdarbeiten zum Wiederanschluss des alten Flussarms an die Hamme sind beendet. Nun soll die Natur übernehmen. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Totgesagte leben eben länger: Ein abgehängter Flussarm der Hamme zwischen Scharmbeckstotel und Ritterhude hat mit der Hilfe von schwerem Gerät wieder beidseitig Anschluss gefunden. Der Landkreis Osterholz hat den teilweise zugeschütteten Hamme-Altarm mit der laufenden Nummer 3 ausbaggern und modellieren lassen. Nun wird das begradigte Fließgewässer am Nordufer um eine 230 Meter lange Mäanderschleife bereichert, die als Lebensraum für spezialisierte Tiere und Pflanzen dienen soll.

480 000 Euro hat die Renaturierung gekostet, bei der binnen dreier Monate rund 14 000 Kubikmeter Erdreich bewegt und abgefahren werden mussten. Die Kosten verteilen sich auf den EU-Fonds für regionale Entwicklung (44 Prozent), das Förderprogramm „Landschaftswerte“ des Landes Niedersachsen (elf Prozent) und auf den Landkreis Osterholz - genauer: dessen Sondervermögen aus Ersatzgeld-Einnahmen. Wenn Eingriffe in Naturhaushalt und Landschaftsbild nicht anders kompensiert werden können, erhebt die Kreisbehörde solche Ausgleichszahlungen, um sie für Natur und Umwelt zu verwenden.

Umweltdezernent Dominik Vinbruck erklärte beim Pressetermin. „Mit dieser Maßnahme bereiten wir den Boden für eine buntere Vielfalt.“ Der Wiederanschluss des dritten Hamme-Altarms sei schon lange geplant gewesen, war jedoch beim nationalen Großprojekt Hammeniederung hinten runter gefallen, weil Zeit und Geld gefehlt hätten.

Baureife Planung

Johannes Kleine-Büning bestätigte: „Das Projekt stellt den historischen Verlauf wieder her und liegt seit 2006 in der Schublade.“ Laut Pflege- und Entwicklungsplan seien die wertvollen Auen-Landschaften tunlichst zu erhalten. Mit den Förderquellen, die Landkreis-Mitarbeiterin Jutta Bunk angezapft hatte, konnte der damals schon beauftragte Planer Uwe Schmida von der Ingenieurgemeinschaft Agwa seine Arbeit nun wieder aufnehmen und umsetzen lassen. Kleine-Büning zufolge handelt es sich zugleich um den vorläufigen Schlusspunkt von einem runden Dutzend Altarm-Renaturierungen im Kreisgebiet.

Wasserbautechnisch und ökologisch hatte der Ingenieur aus Hannover eine Menge Vorgaben zu berücksichtigen, wie Ilse Grundmann aus dem Naturschutzamt erläuterte. Die Vorflut der Gräbenzuflüsse musste ebenso gesichert bleiben wie die Anpassung des neuen Bypasses an die wechselnden Wasserstände der Hamme: Im Winter gelten dort 25 Zentimeter über Normalnull als Idealziel, im Sommer werden jedoch von der Ritterhuder Schleuse aus 63 Zentimeter angesteuert; an Ein- und Ausgang des Nebenarms wurden überdies breite Sohlschwellen eingebaut, damit der Hamme-Bogen im Winter nicht trockenfällt. Zugleich werde der Durchfluss vor allem im Sommer die Verlandung bremsen, wie Schmida ausführte.

Die Landkreis-Biologin Grundmann erinnerte daran, dass der Hamme-Altarm 3 im Jahr 2007 schon einmal ausgebaggert wurde und nun bereits erneut verschlammt gewesen sei. Ohne menschliches Zutun wäre das Feuchtbiotop über kurz oder lang ganz verschwunden, sagte sie. Den Unterlauf des Nebenarms hatte man schon vor Jahrzehnten mit Sand zugeschüttet. Nun werde die Sohle der neuen Hamme-Biegung durchgängig zwischen 1,25 und 1,50 Metern unter Normalnull liegen.

Dem Bauleiter Sven Kohls von der Firma Mittelweser-Tiefbau aus Warpe machte dabei weniger die filigrane Arbeit seiner schweren Maschinen zu schaffen, als vielmehr der feuchte Untergrund. Wegen des Dauerregens Ende Oktober hätten seine Leute vorübergehend die Buddelei abgebrochen, erzählte er. „Um die Zufahrt zu schonen, haben wir das Baggergut auch nur jeden zweiten Tag mit dem Lkw abgefahren.“ Kohls' Betrieb hatte zuvor schon einige vergleichbare Schutz-Projekte im Kreisgebiet gestemmt. Alle Bodenfraktionen, darunter ein Drittel Sand, aber auch Niedermoortorf und die Sedimente, wurden verwertet, so die Verwaltung.

Für Flora und Fauna, die sich nun in natürlicher Sukzession ausbreiten sollen, gibt es einen Mix aus steilen und flachen Uferzonen, während die entstandene Flussinsel mit zwei weiteren Blänken ausgestattet wurde. Vor allem die flacheren Bereiche der Innenkurve, die mit dem Einbau von Totholz weiter profiliert wurden, dürften für Laich und Libellen, Jungfische und Amphibien attraktiv sein. Johannes Kleine-Büning sprach von Rückzugsräumen für seltene, störungsempfindliche Arten. Das Quartiersangebot richte sich besonders an Watvögel wie Flussläufer, Rotschenkel und Uferschnepfe sowie den Fischotter und die gleichfalls geschützten Steinbeißer und Schlammpeitzger; Enten, Schwäne und Gänse dürften von dem neu gestalteten „Brut- und Rastraum“ ebenfalls profitieren.

Dominik Vinbruck kündigte an, dass der Landkreis nach Abschluss der Arbeiten nun vermehrt auf den Schutz des Flussarms achten müsse: Der Weg zur Scharmbeckstoteler Hammebrücke werde frei bleiben, aber für den Stichweg, der ostwärts zum neuen Biotop abzweigt, gilt bereits seit Inkrafttreten der Naturschutzverordnung ein ganzjähriges Betretungsverbot; nur nutzungsberechtigte Jäger und Landwirte sind davon ausgenommen. Ein neues Sperrschild soll künftig eigens darauf hinweisen. Die Behörde arbeite zudem an einer „bürgerfreundlichen Beschilderung mit Informationscharakter für das gesamte Naturschutzgebiet“, teilte Landkreis-Sprecherin Jana Lindemann auf Nachfrage mit.

Unterdessen versicherte Umweltdezernent Vinbruck, die Behörde sei daran interessiert, Natur und Umwelt auch erlebbar zu machen, weshalb es in der Region durchaus etliche Wege gebe. „Auch einige neue Verbindungen sind letztlich dem Naturschutz zu verdanken“, betonte er. Am Hamme-Altarm 3 aber müsse die Freizeitnutzung zurückstehen, weshalb auch bereits ein Gatter errichtet wurde, um Ausflügler und Gassigänger fernzuhalten. Geführte Exkursionen seien gelegentlich denkbar, aber: „Der Mensch muss nicht überall hin, sondern es muss auch beruhigte Bereiche geben“, so das Credo des Landkreis-Beamten. In der Gegend von Altarm 3 sei es gerade auch wegen des Bootsverkehrs auf der Hamme sinnvoll, der Tierwelt ein nahe gelegenes Refugium zu bieten.

Mehrere Hektar Grünland im Eigentum des Landkreises, die zuletzt von einem Pächter extensiv bewirtschaftet wurden, gehen am renaturierten Altarm nunmehr in die Brache. Johannes Kleine-Büning bekräftigte, die jüngste Maßnahme ändere nichts an der grundsätzlichen Ausrichtung für das Gebiet zwischen Tietjens Hütte und Ritterhuder Schleuse. Das Ziel laute, auf einen Nenner gebracht: „80 Prozent Grünland-Erhaltung und 20 Prozent natürliche Entwicklung.“