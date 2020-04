Ina Gerasch nimmt seit Jahren Hasen bei sich in Pension. Dieser Meister Lampe ist jedoch einer ihrer eigenen, denn in diesen Tagen gibt es keine Gäste im Hasenhotel. (Foto: CARMEN JASPERSEN)

Landkreis Osterholz. Sie heißen Hoppel, Mümmel, Stupsi und Lena. Sie sind klein und zierlich oder erreichen die stolzen Maße von 70 Zentimetern und zwölf Kilo Gewicht. Denn so viel bringt ein „Deutscher Riese“ auf die Waage. Sie reisen ohne Koffer und überflüssiges Gepäck, haben aber alle ihre gewohnte Lieblingspulle dabei: die tierischen Gäste in Ina Geraschs Hasenhotel in Pennigbüttel. Die persönliche Trinkflasche ist deswegen so wichtig, weil es unterschiedliche Modelle gibt. Und damit sich die Tiere wirklich wie zu Hause fühlen, ist es unerlässlich, dass die Häschen wissen, wie sie – besonders im Sommer – an Wasser kommen. „Nichts ist trauriger zu sehen als ein Häschen, das nicht weiß, wie es mit einer fremden Trinkflasche umgehen soll“, sagt Ina Gerasch.

„Eigentlich wäre hier jetzt weit mehr los“, erzählt sie. Hinter dem alten, reetgedeckten Bauernhaus an der Neuenfelder Straße in Pennigbüttel steht ein richtiges kleines Dörfchen aus etwa 40 Hasenställen. Große Ställe für die großen Tiere, kleine Ställchen für die zierlichen Gäste. „Die Ställe sind in den Ferienzeiten alle belegt“, erzählt Ina Gerasch. Doch jetzt in Zeiten der Kontaktsperre, in der die Menschen tunlichst daheim bleiben sollen, brauchen auch die Hasen keine Urlaubspension.

Seit gut 20 Jahren betreibt Ina Gerasch ihr Hasenhotel. Zunächst an ihrem Haus „Unter den Linden“, seit gut elf Jahren am Rand des ruhigen Pennigbütteler Moores, wo sich in den weiten Weideflächen, die sich hinter dem Grundstück erstrecken, buchstäblich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen.

Im Garten unter den Kronen der alten Bäume haben neben den 15 Kaninchen, die Ina Gerasch gehören, etliche Hühner verschiedener Rassen ihren Platz. Sie alle hören auf den Namen Trudi oder Trudchen. Ein Gänsepaar – Edgar „Eddie the Gander“ und Uschi – führen in einem großen Hasenstall ein beschauliches Leben. „Uschi hat gerade nichts zu tun. Sie hat fleißig 20 Eier gelegt. Eddie ist in die Rolle des Hausmannes geschlüpft und bebrütet jetzt das große Gelege“, berichtet die Besitzerin des Hasenhotels.

Hotelbesitzerin wurde Ina Gerasch aus Zufall. „Ein Ehepaar musste vier Tage beruflich verreisen und konnte niemanden für die Betreuung ihrer vier Kaninchen finden. Ich hatte damals gerade keine eigenen Tiere und habe ich ihnen angeboten, dass sie die Tiere so lange bei mir lassen könnten“, erzählt sie. Die Tiere fühlten sich an der frischen Pennigbütteler Landluft wohl. Die Geschichte sprach sich herum, und ein selbstgemachtes Schild sorgte im Ort für Aufmerksamkeit.

Gut 70 Prozent der Hasenbesitzer sind Familien mit Kindern. 30 Prozent sind ältere Personen, deren Tiere Ina Gerasch in Pflege nimmt, wenn die Senioren in die Ferien fahren, in die Reha oder Kur müssen, oder ihnen eine Operation mit längerer Nachsorge bevorsteht.

Bekannt ist das Hasenhotel für einen besonderen Service: Die puschelschwänzigen Feriengäste bekommen Post von ihren Besitzern. „Ich bitte die Kinder immer, ihren Häschen Ansichtskarten aus dem Urlaub zu schreiben. Die Karten kommen dann hier vorn an die Haustür. Wenn die Besitzer kommen, um ihre Lieblinge wieder abzuholen, schauen sie zuerst, ob ihre Karte auch da ist“, erzählt Gerasch. Dabei fiel ihr auf, dass viele Kinder für ihre Häschen ganz besondere und passende Karten aussuchen.

Wie im richtigen Leben liegen auch im Hasenhotel Freud und Leid nah beieinander. „Es kommt schon einmal vor, dass ein älteres Häschen hier bei uns verstirbt“, sagt Gerasch. Bevor ein Kaninchen als Gast im Hasenhotel aufgenommen wird, spricht Ina Gerasch mit den Besitzern genau die Bedingungen des Aufenthalts ab. Dazu gehöre auch die Frage, was im Falle des Todes eines Tieres geschehen soll. „Nach Absprache friere ich die toten Häschen ein, damit die Besitzer ihre verstorbenen Gefährten im heimischen Garten beisetzen können“, sagt Gerasch. Für gesundheitliche Notfälle hingegen fährt Ina Gerasch mit ihren Pensionsgästen zur Pennigbütteler Tierärztin Carola Büttelmann. Mit ihr arbeitet sie seit Jahren zusammen.

Es gibt aber auch angenehme Überraschungen im Hasenhotel, etwa für die Familie aus Hamburg, die acht Kaninchen bei Ina Gerasch in Pflege gab. „Da waren sowohl Häsinnen als auch Rammler darunter, und als die Ferien vorbei waren, musste die Familie eine ganze Hasenherde mit nach Hamburg nehmen“, lacht Ina Gerasch.

Ihre Gäste kommen inzwischen von beiden Seiten der Weser. „Viele aus Bremen, auch aus Osterholz-Scharmbeck, dann aus Zeven, Achim und Oyten“, zählt Ina Gerasch auf. Ein Stammgast ist seit einigen Jahren Elsa, die in Hooksiel bei Wilhelmshaven daheim ist. Aber auch ein polnisches Ehepaar hat vor geraumer Zeit ihr schmusiges Familienmitglied im Hasenhotel untergebracht. „Das Ehepaar wollte in Holland Urlaub machen und hat im Internet gesehen, dass ich hier ein Hasenhotel betreibe. Sie haben dann ihre Tosha zu mir gebracht und sind am nächsten Tag nach Holland ans Ijsselmeer gefahren“, berichtet Ina Gerasch.

Jetzt wird es für sie Zeit, ihre eigenen Kaninchen zu füttern. Auf dem Tisch liegen Wurzeln, Äpfel, Kohlrabi, Möhren und weiteres frisches Gemüse. „Das wird alles klein geschnibbelt. Wenn viele Gäste da sind, kann das schon einmal eine ganze Schubkarre voll sein“, sagt Ina Gerasch lachend. Noch ist es nicht soweit, aber demnächst bekommen die kleinen Feinschmecker eine weitere Leckerei. Dann geht Ina Gerasch entlang der Gräben auf die Suche nach frischem Löwenzahn. „Ein Nachbar fragt mich immer schon, ob ich Löwenzahn ernten will, bevor er an seinem Grabenabschnitt mäht“, erzählt Gerasch vergnügt.

Zwei Euro pro Tag und Hase kostet die Unterbringung von Meister Lampe im Hasenhotel. Darin sind frisches Futter, Heu, Einzelställe und Auslauf enthalten.

Ein Aufenthalt für Hasi im Pennigbütteler Hasenhotel kann unter ina-gerasch@gmx.de gebucht werden. Weitere Auskünfte erteilt Ina Gerasch Interessierten unter der Rufnummer 0160/ 357 21 52.