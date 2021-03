Die Bibliothek in Murkens Hof in Lilienthal lädt zur Lyrik-Woche ein. (Johannes Kessels)

Lilienthal. An diesem Sonntag, 21. März, ist der Welttag der Poesie. Aus diesem Grund präsentiert die Bibliothek Lilienthal in der Woche danach bis einschließlich Freitag, 26. März, Lyrik verschiedener Autoren von Julia Engelmann, Erich Fried, Mascha Kaléko, Ulla Hahn bis hin zu Erich Kästner und Joachim Ringelnatz mit kleinen Kurzbiografien und Ausschnitten aus deren Werken. Wer sich für Lyrik interessiert, kann sich die Ausstellung während der Öffnungszeiten der Bibliothek in Murkens Hof an der Klosterstraße 25 ansehen.