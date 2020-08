Die Wörpebrücke am Butendieker Gehölz muss saniert werden. Eine Sperrung parallel zu den Arbeiten an der Flutbrücke in Borgfeld ist zumindest nicht ausgeschlossen. (Lutz Rode)

Lilienthal. Einsturzgefährdet ist sie nicht, doch an der kleinen Wörpebrücke an der Klosterstraße in Lilienthal muss etwas getan werden, wenn sie noch weitere Jahrzehnte überdauern soll. Den Auftrag für die umfassende Sanierung hat die Gemeindeverwaltung jetzt öffentlich ausgeschrieben. Und geht es nach diesen offiziellen Unterlagen, soll das Ganze bereits Ende September losgehen. Bei diesem Zeitpunkt schrillen wohl jetzt bei vielen die Alarmglocken, schließlich läuft dann auch der Abriss der Borgfelder Flutbrücke, die in den nächsten zwei Jahren durch einen Neubau ersetzt werden soll. Ob sich beide Baustellen ins Gehege kommen und in Butendiek die Brücke wegen der Arbeiten gesperrt werden muss, wird sich noch herausstellen. Unwahrscheinlich ist es nicht, wenn man den Schilderungen aus dem Lilienthaler Rathaus folgt.

Die Moniereisen, die der Wörpebrücke die Tragfähigkeit verleihen, haben über die Jahrzehnte Rost angesetzt und sind mit der Zeit so dünn geworden, dass nun Handlungsbedarf bestehe, erklärt Stefan Ide von der Bauabteilung im Rathaus. Neue Eisen müssen eingezogen werden und um sie zu schützen, sollen sie mit Spritzbeton abgedeckt werden. Damit die Materialien aushärten können, sind Erschütterungen zumindest für einige Tage tabu. Sprich: Autos dürfen die Brücke dann nicht überqueren. Auch bei späteren Arbeiten am Geländer und am Bordstein kann es passieren, dass die Straße zumindest halbseitig gesperrt werden muss.

Spruchreif ist die Terminplanung erst dann, wenn klar ist, welche Baufirma den Zuschlag erhält. Dann werden die Details geklärt, auch zur möglichen Straßensperrung, heißt es aus dem Rathaus. Mitte nächster Woche endet die Ausschreibungsfrist.