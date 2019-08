Die Wörpebrücke an der Klosterstraße wird derzeit intensiv untersucht. Von einem Floß aus werden Proben genommen. Die Ergebnisse sind Grundlage für einen Sanierungsplan. (Lutz Rode)

Lilienthal. Im Lilienthaler Rathaus hat es schon diverse Nachfragen gegeben, was es mit der Sanierung der Wörpebrücke in der Klosterstraße auf sich hat. Ende Juli hatte die Verwaltung angekündigt, dass dort Arbeiten anstehen und die Brücke deshalb in den kommenden Wochen tageweise für Autos gesperrt werden muss. Tatsächlich rollt der Verkehr wie eh und je, es scheint nicht wirklich viel zu passieren. Doch der Schein trügt: Gearbeitet wird an der Brücke, allerdings nicht oben drauf, sondern darunter.

Über eine Holztreppe führt der Weg den Deich hinunter bis zu einem gut vier mal vier Meter großen Floß, auf dem ein Gerüst steht. Von dort aus wird die Brücke eingehend untersucht. Konkret geht es um die Hohlstellen, die sich an einer Stelle gebildet haben und wo der Beton losgeklopft worden ist. Solche Schäden seien immer ein Hinweis darauf, dass das in der Brücke verbaute Eisen korrodiert sei, sprich Rost angesetzt habe, heißt es aus dem Rathaus. Nun geht es darum, herauszufinden, wie hoch der Grad der Verrostung ist und wie am besten dagegen vorgegangen werden sollte. Aus den Ergebnissen, wie es um den Stahl und die Zusammensetzung des verbauten Betons bestellt ist, soll dann ein Sanierungsplan erstellt werden. Stephan Ide vom Baudienste-Fachbereich beruhigt vorsorglich schon mal alle, die sich um die Standfestigkeit des Bauwerks Sorgen machen könnten. „Die Statik ist in Ordnung. Es besteht keine Einsturzgefahr“, sagt der Straßenbau-Fachmann im Lilienthaler Rathaus.

Am Dienstag ist für den näheren Erkenntnisgewinn ein Ingenieur-Büro damit beauftragt worden, zusätzlich eine Kernbohrung vorzunehmen und die Proben der Schichten im Labor untersuchen zu lassen. Je nachdem, wie die Ergebnisse ausfallen, richtet sich auch die Art und Weise, wie die Brücke wieder auf Vordermann gebracht werden soll. Spritzbeton, Spachteln oder eine Kunststoffbeschichtung für Haftbeton – das ist dann die Frage, die die Experten beantworten sollen. „Wir müssen uns erst einmal ein Bild machen. Alles andere wäre eine Sanierung ins Blaue hinein“, sagt Stephan Ide.

Für die Bürger bedeutet all das zunächst: Derzeit ist nicht ausgeschlossen, dass es wie angekündigt doch noch zu einer tageweisen Vollsperrung der Brücke für den Verkehr kommen wird. Denn je nachdem, welches Sanierungsverfahren gewählt wird, müssen Schwingungen auf dem Bauwerk durch darüber fahrende Autos vermieden werden. Es kann also passieren, dass die Butendieker doch noch für einige Tage vom Ortskern abgeschnitten sind beziehungsweise Umwege in Kauf nehmen müssen, wenn sie Lilienthal-Mitte mit dem Auto erreichen und wieder zurück nach Butendiek wollen.

Laut Lilienthaler Gemeindeverwaltung ist die Wörpebrücke in der Klosterstraße 1962 errichtet worden. Damals wurde Glattstahl verbaut, im Unterschied zu heute, wo man eher auf die geriffelte Variante setzt. Der Vorteil des Glattstahls ist, dass er dem Rost weniger Angriffsfläche bietet. Andererseits haftet der Beton nicht so gut wie beim geriffelten Baustahl, erklärt Ide.