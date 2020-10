Sie wollen dafür sorgen, dass auch in diesem Jahr wieder Kinder aus armen Familien Geschenke bekommen (von links): Anne Holsten, Gaby Hildebrandt, Lore Holsten und Sabine Grimmelijkhuizen. (CARMEN JASPERSEN)

Tarmstedt. Seit 2017 organisieren Lore Holsten, Anne Holsten und Sabine Grimmelijkhuizen die Tarmstedter Wunschstern-Aktion. Für die Lebensmittel-Tafel ist Gaby Hildebrandt dabei. In diesem Jahr ist alles ein bisschen anders als sonst. „Hoffentlich bleibt die Tafel geöffnet“, bangen die Frauen des Orga-Teams. Die Tafel ist nicht nur einer der Mitorganisatoren, sondern auch Ausgabe- und Sammelstelle der Sterne. Auf diese Sterne können bedürftige Kinder einen Weihnachtswunsch notieren. Der Wert des Geschenkes darf bis zu 25 Euro betragen, Gutscheine sind nicht erlaubt. Die Blankosterne sind in der Tafel, Wilstedter Straße 2 in Tarmstedt, erstmals an diesem Donnerstag, 29. Oktober, erhältlich. Abzugeben sind die ausgefüllten Sterne ebenfalls in der Tafel, jeden Donnerstag im November in der Zeit von 15 bis 17 Uhr. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre, deren Eltern staatliche soziale Leistungen beziehen und die beihilfeberechtigt sind.

Ab dem ersten Advent steht ein Tannenbaum im Rathaus, von dem diese Sterne dann gepflückt werden dürfen. Das klappt prima auch unter Coronabedingungen, mit Abstand und Maske. Doch die anderen Gelegenheiten, bei denen sonst Menschen einen Stern mitnehmen können, um anderen eine Freude zu machen, wurden leider abgesagt: kein Weihnachtsmarkt, kein Weihnachtsbasar, kein großer Adventsgottesdienst. Ob noch an anderen Orten, wie zum Beispiel in der Bücherei oder den Banken Sterne aufgehängt werden, wird im Moment noch geprüft.

Das Orga-Team hofft auf eine hohe Spendenbereitschaft, denn mit einem schmalen finanziellen Budget Weihnachtsgeschenke zu kaufen, ist schwierig. Viele Angebote, bei denen Familien sonst kostengünstig Kinderkleidung oder -spielzeug kaufen konnten, sind in diesem Jahr ausgefallen. Die Tarmstedter Wunschsterne-Aktion möchte den Kindern dennoch eine schöne Überraschung unter dem Weihnachtsbaum ermöglichen. Wer sich nicht selbst um ein Geschenk kümmern mag, kann auch mit einer Geldspende zum Gelingen beitragen. Keines der Kinder soll schließlich leer ausgehen. Datenschutz und Privatsphäre werden bei diesem Projekt sehr ernst genommen. Die Spender sehen auf dem Stern nur eine Nummer, das Alter des Kindes und den Wunsch. Die Angabe, ob es sich um einen Jungen oder ein Mädchen handelt, spiele beim Besorgen des Geschenkes ebenfalls eine große Rolle, heutzutage seien fast alle Spielsachen in einer Mädchen- oder Jungenversion erhältlich.

Die eingepackten Geschenke werden bis zum 14. Dezember im Tarmstedter Rathaus angenommen. Die Ausgabe der Geschenke findet am 17. Dezember in der Zeit von 15 bis 17 Uhr im Rathaus statt. Im vorigen Jahr wurden 53 Kinder beschenkt. Die Wünsche selbst waren sehr unterschiedlich und reichten von der elektrischen Zahnbürste bis hin zur Puppenküche.

Wer die Wunschsterne-Aktion unterstützen, aber kein Geschenk kaufen möchte, kann auch Geld spenden. Informationen dazu gibt es bei der Tafel sowie bei Anne Holsten vom Kirchenvorstand. Ein Spendenkonto ist beim Evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Bremervörde-Zeven eingerichtet. Ein möglicher Spendenüberschuss kommt der Arbeit der Tarmstedter Tafel zugute.