Im Jahr 2010 schloss das Kaffeehaus Niedersachsen (Archivbild) in Worpswede seine Gastronomie, danach stand das Gebäude Am Thiergarten zunächst noch Übernachtungsgästen offen. Inzwischen sind aus den meisten Gästezimmern Mietwohnungen geworden. Drei weitere sollen folgen. (Peter Erdmann)

Worpswede. Auf dem Grundstück Am Thiergarten 2 in Worpswede dürfen, wenn es nach dem Landkreis Osterholz geht, fünf der bisher neun Ferienwohnungen in Mietwohnungen umgewandelt werden. Der Eigentümer möchte aber auch drei weitere Ferienwohnungen dauerhaft vermieten. Die Genehmigung dazu hat der Landkreis verweigert. Deshalb muss allein für diese drei Wohnungen ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Das soll jetzt geschehen, empfahl der Ausschuss für Umwelt, Planung und Infrastruktur in seiner jüngsten Sitzung, nachdem einige in einer vorigen Sitzung aufgekommenen Fragen beantwortet worden waren.

Zusätzlich zu den neun Ferienwohnungen existiert auf dem Grundstück, das im Flächennutzungsplan der Gemeinde größtenteils als Fläche für Landwirtschaft und als Wald ausgewiesen ist, eine Hauptwohnung für den Eigentümer. Die neun Ferienwohnungen wurden in den Jahren 2009, 2010 und 2014 peu à peu vom Landkreis genehmigt. Als der Eigentümer im April vorigen Jahres die Umwandlung in Mietwohnungen beantragte, die abgelehnt wurde, erfuhr er vom Landkreis, dass heute auch die Ferienwohnungen nicht mehr genehmigt würden. Deshalb hat der Eigentümer, nachdem der Landkreis zumindest fünf Mietwohnungen erlaubt hatte, den Antrag auf Aufstellung eines Bebauungsplans für die weiteren drei Wohnungen gestellt. In der Januar-Sitzung des Ausschusses hatte sich die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) nach den möglichen Gründen für den Sinneswandel des Landkreises erkundigt.

„Dubiose Genehmigung“

Dazu konnte die Gemeindeverwaltung zwar nur Vermutungen anstellen. Sie führte aber in ihrer Antwort auf die Frage der UWG die Geschichte des Grundstücks Am Thiergarten 2 auf: 1925 wurde das Haus als „Kaffeehaus Niedersachsen“ eröffnet und von den Großeltern des heutigen Eigentümers als Gaststätte mit neun Pensionszimmern betrieben. Später gab es nur noch ein Pensionszimmer, irgendwann wurde das Kaffeehaus erweitert, ab 2009 begann der Umbau des Haupthauses in Ferienwohnungen. Dabei blieb der Grundriss des Gebäudes unverändert, aber 2014 wurde ein zusätzlicher 70 Quadratmeter großer Bau mit drei Ferienwohnungen genehmigt und errichtet. Dies habe der Landkreis wohl als Wiederbelebung des einstmaligen Pensionsbetriebs angesehen und deshalb seinen Ermessensspielraum zugunsten des Antragsstellers ausgenutzt, vermutet die Verwaltung in ihrer Antwort auf die Frage der UWG. Heute befürchte der Landkreis offenbar, dass mit einer Genehmigung von Mietwohnungen ein Präzedenzfall geschaffen werde, auf den sich andere Antragssteller berufen könnten.

„Dann hat Osterholz damals etwas lax entschieden“, meinte Werner Schlüter (UWG). Wenn aber für die drei weiteren Wohnungen ein Bebauungsplan aufgestellt werde, werde ein Präzedenzfall ja vermieden. Deshalb sei die UWG einverstanden. Auch Heiko Pankoke (CDU) meinte, es handle sich schließlich nur um eine Umnutzung, nicht um den Bau eines neuen Gebäudes. Andreas Uphoff (SPD) nannte die damalige Genehmigung „etwas dubios“. Aber das sei Schnee von gestern, und für Bernd Rugen (Linke) wäre es unsinnig, das Gebäude leerstehen zu lassen. Damit wurde einstimmig beschlossen, einen Bebauungsplan aufzustellen.