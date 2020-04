Das Haus an der Worpsweder Bergstraße hat eine Baulücke geschlossen, um die Nutzung des Erdgeschosses gibt es aber Streit. (JASPERSEN)

Worpswede. Der Bebauungsplan ist eindeutig, die Lage vor Ort weniger. In zentraler Lage an der Worpsweder Bergstraße, direkt gegenüber vom Großen Parkplatz, ist ein neues Wohn- und Geschäftshaus entstanden. So zumindest steht es in allen Plänen, und das sei auch der ausdrückliche Wille der Gemeinde, betont Bürgermeister Stefan Schwenke. Der Bau ist – bis auf die Garten- und Außenanlagen – fertig. Was dort nicht so sehen ist, ist ein Geschäft. Die vorgesehene Ladenzeile im Erdgeschoss ist stattdessen ebenfalls zu zwei Wohnungen ausgebaut. Immobilienmakler Rolf Stieler, der das Objekt vermarktet, dementiert das: Auf der einen Seite sei ein Gewerbe eingezogen, ein Computer-Service.

Der Flächennutzungsplan sieht an dieser Stelle ein Mischgebiet mit Wohnen und Gewerbe vor, der Bebauungsplan Nummer 33 „Ortsmitte Worpswede“ definiert, dass das Erdgeschoss des Neubaus gewerblich zu nutzen ist. Schwenke und auch der zuständige Fachbereichsleiter Michael Rath sprechen explizit von einer Verkaufsfläche für den Einzelhandel, die auch so festgeschrieben sei. Mehrfach war das gesamte Bauvorhaben im Gemeinderat und in den Fachausschüssen diskutiert worden, Geschosszahlen und Gebäudehöhen wurden kritisch hinterfragt. Nach langem Ringen hatte die Gemeindepolitik den Bebauungsplan Anfang 2018 beschlossen. Auf dem Gelände an der Bergstraße 12 und 12a konnte mit dem Bau zweier Gebäude begonnen werden: im hinteren Bereich ein Haus für betreutes Wohnen, direkt an der Bergstraße das Wohn- und Geschäftshaus.

Bäume noch nicht nachgepflanzt

Die beiden Vorhaben wurden von unterschiedlichen Bauherren und Investoren auf den Weg gebracht. Im vergangenen Jahr gab es bereits Ärger mit dem Baumbestand auf dem Grundstück. Im Bereich des noch im Bau befindlichen Hauses für betreutes Wohnen waren acht große Bäume widerrechtlich gefällt worden. Eine Gartenbaufirma soll mit falschen Plänen unterwegs gewesen sein. Sie fällte, was laut einer städtebaulichen Vereinbarung hätte stehen bleiben müssen. Der dort tätige Bauunternehmer räumte den Fehler ein und versprach Kompensierung. Die ist bis heute ausgeblieben. Die Gemeinde wollte, dass „zeitnah und adäquat“, also in Form von Bäumen in beträchtlicher Größe, nachgepflanzt werde. Dies sei nicht gelungen, gesteht Schwenke ein. Man habe sich bislang nicht über Umfang und Zeitplan der Kompensation einigen können, die Gemeinde werde aber weiterhin – notfalls juristisch – darauf bestehen, dass die Bäume ersetzt werden.

Ob es sich bei der Nutzung des anderen Hauses nun um eine Verletzung der Bauleitplanung handelt, ist umstritten. Die Gemeinde Worpswede sieht das so und hat entsprechend die Untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises eingeschaltet. Schwenke spricht von einer „relativ eindeutigen Regelung“ und bezieht das auf das komplette Erdgeschoss, das in zwei Wohneinheiten aufgeteilt ist, aber ein oder zwei Läden beherbergen müsste. So, wie es sich jetzt darstelle, widerspreche das dem, was die Gemeinde wollte, so der Verwaltungschef.

Ruft man das Exposé für das Objekt im Internet auf, sind dort beide Teile des Erdgeschosses explizit als Wohnungen ausgewiesen, für eine findet sich der Zusatz "eventuell Gewerbe". Stieler berichtet nun, dass diese Wohnung inzwischen an einem Computer-Experten vermietet sei. Der wohne dort seit 1. März und habe gleichzeitig ein Gewerbe angemeldet, weil er einen IT-Service mit Besucherverkehr dort betreiben wolle. Letztlich habe es aber keine solventen, vertrauenswürdigen Interessenten für das Objekt gegeben, sagt auch die Bauherrin Maja Gerbaulet. „Leider gab es gar keine Nachfrage für ein Handelsgewerbe." Sie ist allerdings der Meinung, dass sie mit der jetzigen Lösung allen Verpflichtungen nachgekommen sei.

Sie ist gebürtige Worpswederin und freut sich vor allem über die optische Aufwertung, die ihr Grundstück so erhalten habe. Allerdings sei das ganze Bauvorhaben schwierig gewesen. Weit über zwei Jahre habe es gedauert, bis eine Baugenehmigung erteilt wurde. „In der Zeit sind die Baukosten massiv gestiegen, was uns viel Geld gekostet hat", so Gerbaulet. Anschließend habe man sich intensiv um Einzelhändler als Mieter bemüht. Nicht zuletzt sei die Suche dadurch erschwert worden, dass der städtebauliche Vertrag der Gemeinde "durch Auflagen bei der Gestaltung des Außenbereiches sowie der umfangreichen Einschränkung des gewerblichen Nutzungszweckes die Vermarktung schon von vornherein stark eingeschränkt" habe. Demnach durfte beispielsweise nicht komplett von der Straße bis ans Haus gepflastert werden, stattdessen sollten Hecken gepflanzt werden, die die barrierefreien Erreichbarkeit verhinderten und die Sichtbarkeit eines Geschäftes von der Straße einschränkten. "Das aber ist Voraussetzung, um einen Laden mit Schaufenstern ansiedeln zu können", so die Investorin. Ohnehin zeigten diverse Leerstände in Worpswede "massive Schwierigkeiten, dauerhaft Einzelhandel zu etablieren".

Vor allem aber ist Maja Gerbaulet überzeugt: „Wir haben alle Verträge erfüllt.“ Immobilien-Fachmann Rolf Stieler verweist zudem darauf, dass der Landkreis den Nutzungsplänen für das Gebäude so zugestimmt habe. Sei dabei ein Fehler passiert, müsse der dafür Verantwortliche gefunden werden und „rückabgewickelt“ werden: Der Mieter müsse wieder ausziehen und eine neue Bleibe finden. „Das wird teuer!“

Für Stefan Schwenke bleibt dennoch klar, dass die jetzige Lösung nicht dem Vereinbarten entspricht: „Das ist ein baurechtswidriger Zustand, der so nicht geduldet wird.“ Die Gemeinde Worpswede hat den Landkreis Osterholz darüber informiert, dass nach ihrer Ansicht eine ungenehmigte Wohnnutzung in der genehmigten Gewerbeeinheit stattfindet, bestätigt auch die Osterholzer Kreissprecherin Jana Lindemann. Eine solche Nutzungsänderung sei genehmigungspflichtig. „Der Bebauungsplan sieht eine ,Mischnutzung' vor, weil der Gemeinde Worpswede sehr gelegen ist an dem Erhalt der Bergstraße als zentralem Ort mit vielfältigen Nutzungen. Daher hätte ein Änderungsantrag aus heutiger Sicht keinen Erfolg“, so Lindemann.

Zur Sache

Vertrag oder Plan

Ein Bebauungsplan regelt, welche Nutzungen auf einer Fläche zulässig sind. Er wird in den politischen Fachausschüssen beraten und muss vom Gemeinderat verabschiedet werden. Damit gilt er als Satzung nach dem Baurecht und hat juristisch eine einem Gesetz vergleichbare Funktion. Bei Verstößen gegen die dort festgeschriebene Bauleitplanung wird deshalb die Untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises aktiv. Städtebauliche Vereinbarungen sind vereinfachte Verfahren und unterliegen dem Zivilrecht. Die Folge ist, dass die Gemeinde einen Investor verklagen müsste, wenn sie Forderungen anders nicht durchsetzen kann. Diesen Schritt muss wiederum der Verwaltungsausschuss der Gemeinde auf den Weg bringen.