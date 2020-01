Nicht einer, sondern gleich sieben Wölfe wurden jetzt bei Steinfeld gesichtet. (dpa/Uwe Zucchi)

Steinfeld. Wildschweine haben sie erwartet, stattdessen kamen Wölfe des Wegs, gleich sieben auf einen Schlag. Jörg Lemmermann, erfahrener Jäger aus Wilstedt, hatte sich die Drückjagd zwischen Steinfeld, Nartum und Wehldorf ganz anders vorgestellt. Anstelle von Wildschweinen und Damwild hat er erstmals Wölfe in freier Wildbahn gesehen.

„Der erste war noch so um die 250 Meter weg“, berichtet Lemmermann. Drei oder vier Minuten später brauchte er dann kein Fernglas mehr, denn die sechs ausgewachsenen Wölfe, die dann „an uns vorbei trollten, waren keine 30 Meter entfernt“. Trollen bezeichnet in der Jägersprache einen Gangart, die langsamer als Traben ist. Was er damit sagen will: „Die Wölfe sind ganz gemütlich an uns vorbeimarschiert.“ Jagdkollege Stephan Kück-Lüers, der am Sonnabend ebenfalls seine erste Begegnung mit einem Wolf in natürlicher Umgebung hatte, sagt es so: „Die sind ganz locker einfach so vorbeispaziert und haben sich kein bisschen von uns Menschen beeindrucken lassen.“

Überraschung ist das Gefühl, das bei Lemmermann zurückblieb: „Ich hatte eine ganz andere Reaktion erwartet, nämlich dass sie sich erschrecken und Reißaus nehmen. Es war aber ganz anders, der letzte in der Gruppe ist noch stehen geblieben und hat mich kurz angeschaut.“ Offenbar hätten sie die Menschen nicht als Feind angesehen. Nach diesem Erlebnis sei ihm klar: „Der Wolf zieht durch mein Revier und die Nachbarreviere.“ Der Nachweis sei bisher nicht zu erbringen gewesen, denn bisher habe im Landkreis Rotenburg noch keine Wildkamera einen Wolf aufgenommen, von einer Ausnahme in seinem Steinfelder Revier vor zwei Jahren abgesehen.

Lemmermann geht davon aus, dass es sich um Wölfe aus dem Gnarrenburger Rudel handelt, das etwa 25 Kilometer von Steinfeld entfernt ansässig sei. Möglicherweise könnte es sich am Sonnabend sogar um acht Wölfe gehandelt haben, denn ein Jägerkollege habe kurz nach seiner eigenen Sichtung ebenfalls ein Tier gemeldet. Nach seiner Einschätzung seien die Wölfe in der Region Steinfeld/Nartum aber nicht sesshaft, „sonst hätten wir sie schon auf unseren Fotofallen drauf haben müssen“. Wölfe hätten ein „Streifgebiet“ von mehreren Quadratkilometern, sagt Lemmermann, der Weg aus Gnarrenburg sei für die Tiere kein Problem. Gleichwohl sei die hiesige Region attraktiv, denn hier gebe es viele Naturschutzgebiete. Und die hätten das zu bieten, was der Wolf suche: „Die brauchen einen ruhigen Platz und was zu fressen.“

Für Lemmermann und seine Kollegen war die Jagd jedenfalls schon nach einer Stunde vorbei, es war kein einziger Schuss gefallen. „Es war einfach kein Wild da“, sagt Stephan Kück-Lüers. Er war am Sonnabend als „Drücker“ eingeteilt, der durch den Wald gehen und das Wild den Jägern in die Arme treiben sollte. „Aber da war nichts“, sagt er. Dafür habe er „ein komisches Gefühl“ verspürt. Nicht, dass er sich bedroht gesehen habe, er sei schließlich bewaffnet gewesen. Dennoch kommentiert er seinen kurzen Sichtkontakt so: „Das waren zwar nur wenige Sekunden, doch die waren gefühlt ewig lang.“ Jörg Lemmermann sagt: „Ich sehe das gelassen. Man kann es eh nicht ändern.“

18 Rudel und vier Wolfspaare sind derzeit in Niedersachsen bestätigt, heißt es auf der Homapage der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW). Im Landkreis Rotenburg wurden demnach Wolfsrudel in Gnarrenburg, Scheeßel und Visselhövede nachgewiesen.