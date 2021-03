André Hilbers vom Ortsverband und der Fraktion der Grünen sowie Moritz Rauch, Grüne Jugend (rechts), sind überzeugt davon, dass Wolfgang Goltsche (Mitte) der Richtige fürs Bürgermeisteramt von Ritterhude ist. (Brigitte Lange)

Ritterhude. Wolfgang Goltsche ist 64 Jahre alt. In dem Alter schmiedet so mancher Pläne für den Ruhestand, träumt vom Reisen und Relaxen. Nicht so der Ritterhuder: „Fürs Rentendasein fühle ich mich noch zu jung“, sagt er. Stattdessen arbeitet er an einem Neuanfang - im Ritterhuder Rathaus. Goltsche, der seit 2006 zur Fraktion der Grünen im Rat der Gemeinde gehört, will Susanne Geils' Nachfolger werden. Nach 15 Jahren im Amt tritt sie nicht wieder an. Der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen stärkt Goltsche den Rücken. Einstimmig haben die Mitglieder ihn zu ihrem Bürgermeister-Kandidaten für die Wahlen im September gewählt.

„Ich will gewinnen“, erklärt Goltsche auf die Frage, ob er kandidiere, damit die Ritterhuder eine echte Wahl in Sachen Bürgermeister haben. Bislang hat allein die SPD mit Jürgen Kuck einen von der CDU unterstützten Kandidaten ins Rennen geschickt (wir berichteten). Goltsche: „Ich würde mich wirklich freuen, wenn ich gewählt würde und der Gemeinde an dieser Stelle dienen könnte; mit Begeisterung würde ich das Amt ausüben; ich möchte etwas bewegen.“

Als einen Mann der Tat beschreibt André Hilbers, Rats- und Vorstandsmitglied des Grünen-Ortsverbandes, ihn. Wolfgang Goltsche sei dafür bekannt, dass er gute Ideen in die Ratsarbeit einbringe und sehr aktiv sei. Ein Beispiel sei das von ihm entworfene Radwege-Konzept, das die Grünen der Verwaltung als Vorlage für weitere Planungen an die Hand gegeben haben. Die Jugend liege ihm ebenfalls am Herzen. So habe Wolfgang Goltsche Moritz Rauch und Marten König darin unterstützt, die „Grüne Jugend“ in Ritterhude zu gründen. Und als Flüchtlingspate habe er außerdem drei Minderjährige bei sich aufgenommen. „Er ist immer mit viel ehrenamtlichem Engagement dabei“, sagt Hilbers. Als Goltsche und er die Idee des Car-Sharing-Vereins „Hu'e Mobil“ für Ritterhude entwickelten, „war er derjenige, der sagte, das machen wir jetzt“, berichtet André Hilbers. Dazu komme, dass sie mit ihm jemanden ins Rennen schickten, der über die Jahre viel Erfahrung als Ratsmitglied gesammelt habe. Selbst die Kandidatur ist kein Neuland für ihn. Bereits 2014 war er angetreten. Aber gegen die langjährige Amtsinhaberin Susanne Geils hatten weder er noch die Kandidaten der beiden anderen Fraktionen damals eine Chance.

„Ich lebe inzwischen seit 30 Jahren in Ritterhude“, erklärt Goltsche seine Motivation. Seine Familie habe dort Wurzeln geschlagen. „Ich habe diesen Ort und diese Menschen schätzen gelernt und habe viele Freunde gefunden“, sagt er. Es sei ihm daher wichtig, den Bürgern etwas zurückzugeben. „Das ist meine Hauptmotivation.“

Möglichkeiten sieht Wolfgang Goltsche an vielen Stellen. Der Klimawandel sei eine Aufgabe. Dass er längst auch Ritterhude erreicht hat, hätten die Überschwemmungen der vergangenen Jahre gezeigt. Goltsche erinnert an die Wassermassen in der Straße Am Großen Geeren. Auch Teile von Platjenwerbe hätten bereits zweimal unter Wasser gestanden. Erst sei von einer Jahrhundert-Flut die Rede gewesen. Doch ein Jahr später war das Wasser wieder da. „Wir müssen Ritterhude auf den Klimawandel vorbereiten“, sagt Goltsche. Damit könnte die Gemeinde zwar die Welt nicht retten. „Aber wir können einen Beitrag leisten.“

Ideen für konkrete Projekte

Auch der demografische Wandel, die Veränderung der Altersstruktur in der Bevölkerung, bleibe eine Herausforderung. Immer mehr junge Leute und Familien zögen nach Ritterhude. „Daran müssen wir unsere Infrastruktur anpassen.“ Nicht minder wichtig ist dem studierten Physiker und IT-Projektmanager die Digitalisierung. „Viele denken dabei an den Breitbandausbau.“ Doch es gehe um mehr, auch um die Digitalisierung der Gemeindeverwaltung. „Warum kann ich mich zum Beispiel nicht digital ummelden?“ Auf seiner Liste hat er außerdem die weitere Modernisierung der Bildung sowie die Verzahnung von Wohnen, Freizeit und Arbeiten und der „damit verbundenen Frage der Gewerbeentwicklung“. Er hat auch konkrete Ideen für erste Projekte. So möchte er das ehemalige Freibad als öffentliches Freizeitgelände nutzen. Die Gemeinschaften in den einzelnen Ortsteilen sollten einen höheren Stellenwert erhalten, Straßen müssten sicherer werden - vor allem für Kinder, Senioren, Radfahrer und Fußgänger. „Ein stressfreies Zusammenspiel aller Verkehrsträger ist notwendig“, sagt er und stellt klar: „Dazu gehört auch der Autoverkehr.“

Bei all dem möchte Wolfgang Goltsche die Ritterhuder mitnehmen, möchte sie für Politik, für die Möglichkeiten, die ihnen die Demokratie bietet, begeistern. „Alle Bürger und Bürgerinnen müssen beteiligt werden, denn es ist unser aller Gemeinde“, betont der Bürgermeister-Kandidat. Ihm schwebt eine Institutionalisierung der Bürgerbeteiligung vor, eine, die pro aktiv sei - und nicht nur dann stattfinde, wenn sie gesetzlich verlangt werde. Sein Motto und Ziel: „Gemeinsam für Ritterhude“.