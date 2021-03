Die Absperrschilder können an der L 153 abgebaut werden. Die sanierte Strecke wird im Laufe des Freitag wieder für den Autoverkehr frei gegeben. (Björn Hake)

Lilienthal. Die Bauarbeiten auf der Worphauser Landstraße (L 153) zwischen der Wörpedorfer Straße (L 133) Bergedorfer Straße“ (K 28) werden am Freitag, 26. März, im Laufe des Tages abgeschlossen. Dies teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden mit. Die Vollsperrung und die Umleitungsstrecke werden ab circa 17 Uhr aufgehoben. Die Strecke ist in den vergangenen Wochen umfassend saniert worden.