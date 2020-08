Bürgermeister Stefan Schwenke, Imke Schumacher-Reichert vom Worpsweder Touristik-und Kulturmarketing und Michael Blechmann, Fachbereichsleiter Innere Dienste und Soziales (von links), freuen sich, dass sich Worpswede weiterhin "staatlich anerkannter Erholungsort" nennen darf. (Carmen JASPERSEN)

Worpswede. Die Auszeichnung ist nicht nur bares Geld wert, sie schafft auch Begehrlichkeiten. Ob es allerdings an dem Zusatz „Staatlich anerkannter Erholungsort“ unter dem Worpsweder Ortsschild liegt, dass beide Bleche immer mal wieder wegkommen und wohl in irgendwelchen Partykellern enden, lässt sich nicht belegen. Fakt ist, das Prädikat sorgt nicht nur für einen Imagegewinn, wie Bürgermeister Stefan Schwenke betont, es spült auch indirekt Geld in die gebeutelte Gemeindekasse. Denn nur ein Ort, der vom niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung als der Erholung besonders zuträglich ausgezeichnet wird, darf sich dies auch in Form von Gästebeiträgen oder Fremdenverkehrsabgaben vergüten lassen. Außerdem dürfen nur dann die Geschäfte auch sonntags öffnen.

Die Mehreinnahmen seien wohl auch der Hauptgrund für seine Vorgänger gewesen, sich um diesen Titel zu bewerben, berichtet Schwenke. Bereits in den 1960er-Jahren habe es erste Anläufe gegeben, nach der Gebietsreform 1974 wurde Worpswede dann erstmals offiziell Erholungsort und blieb es seitdem. Das gilt allerdings nur für die Ortschaft Worpswede, nicht für das gesamte Gemeindegebiet. Alle zehn Jahre prüft das Lüneburger Amt für regionale Landesentwicklung, ob die Voraussetzungen weiterhin erfüllt werden. 2010 hat das Land die Messlatte in einer neuen Kurort-Verordnung noch einmal höher gelegt und deswegen 2015 eine Zwischenprüfung eingezogen, die Worpswede ebenso wie die aktuelle, turnusgemäße Begutachtung bestand. Aktuell sind in Niedersachsen 36 Heilbäder und Kurorte, sieben Nordseebäder, 15 Luftkurorte und 54 Erholungs- oder Küstenbadeorte staatlich anerkannt, weil sie laut Ministerium einen „Beitrag zur Wiederherstellung und Erhaltung der Gesundheit“ leisteten.

Gerüchte, dass Worpswedes Status als Erholungsort vor allem wegen der innerörtlichen Verkehrssituation auf der Kippe stünde, weist Schwenke zurück. Auch bei der aktuellen Begehung, die in zwei Teilen – einen von der Gemeinde begleiteten und einen unangekündigten – stattfand, wurde diese Frage nicht als kritisch beurteilt. Es habe lediglich eine Beanstandung von Schäden durch Baumwurzeln an Fußwegen an der Hembergstraße gegeben. Die einzige weitere Kritik bezog sich Schwenke zufolge auf den mangelhaften Zustand von Sitzbänken auf dem Weyerberg und am Niedersachsenstein.

Innen- und Außenperspektive

Nichtsdestotrotz machte der Verwaltungschef bei dem Pressegespräch zur neuerlichen Auszeichnung deutlich, dass der Durchgangsverkehr ein „echtes Problem“ sei. Als „nervig“ bezeichnete er die Situation mit der Landesstraße im Ortszentrum und merkte süffisant an, dass dasselbe Landesministerium, das die Auszeichnung Erholungsort verteile, bislang eine Verlegung der L 153 nach Bergedorf nicht zugestimmt habe. Die Hoffnung, so langfristig den Ortskern zu entlasten, bestehe aber weiter, so Schwenke.

Allerdings machte Imke Schumacher-Reichert, Leiterin der Worpsweder Touristinformation, auch eine Diskrepanz zwischen Innen- und Außenperspektive aus. „Was viele Worpsweder kritisieren, sehen Besucher oft ganz anders“, ist ihre Erfahrung. Dass Gäste häufig Probleme hätten, Straßen zu überqueren, kann sie nicht bestätigen. „Und auch für Fahrradfahrer bieten sich viele alternative Strecken neben den Hauptstraßen.“ Die müsse man kennen, darauf würden Auswärtige aber auch hingewiesen.

Neben radelnden Besuchern stehen bei den Touristikern mehr und mehr Wanderurlauber auf der Agenda. Hier gebe es auf jeden Fall noch Nachbesserungsbedarf, hat Schumacher-Reichert unabhängig von der Zertifizierung ausgemacht. Die Ansprüche an die Routen seien hoch, beispielsweise dürften ausgewiesene Wanderwege nicht über asphaltierte Abschnitte führen. Zu diesem Thema sei man mit der Tourismusförderung des Landkreises im Austausch, um attraktive Angebote auszuarbeiten.

Ein großes Plus bei der erneuten Bewerbung des Künstlerdorf waren die zahlreichen Ruhesphären mit „parkähnlicher“ Atmosphäre wie am Weyerberg und auf der Marcusheide, in Neu Helgoland und der Hammeniederung, am Barkenhoff, Diedrichshof und Haus im Schluh sowie um die Große Kunstschau. Weitere Faktoren bei der Prädikatisierung als Erholungsort sind ein Ortsbild mit aufgelockerter Bebauung, das so in der Bauleitplanung verankert sein soll. Auch dazu gibt es zuweilen harsche Kritik von Einheimischen. Weiter gehören zum nötigen Portfolio: Ruhe- und Grünzonen mit Erholungsmöglichkeiten, medizinische und gesundheitsfördernde Einrichtungen, kulturelle Angebote und Veranstaltungen, Sportstätten, Lärmschutz, Barrierefreiheit, eine zentrale Anlaufstelle für Gäste, Beschilderung von Sehenswürdigkeiten und nicht zuletzt die Kapazität an Gästebetten. Auch hier sehen die Verantwortlichen durchaus noch Bedarf, der allerdings gedeckt werden würde durch Umbau und Neuausrichtung von Diedrichshof und Hotel Haar – beides hat, wie berichtet, die Stiftung Maribondo de Floresta übernommen – sowie den nach wie vor in Planung befindlichen Neubau des Hotels Eichenhof.