Das Künstlerdorf ist knapp bei Kasse. Zu viele Pflichtaufgaben stehen zu wenigen Einnahmen gegenüber. (Jens Wolf)

Worpswede. Im Haushalt der Gemeinde Worpswede klafft noch immer ein Loch von gut zweieinhalb Millionen Euro. Nach zwei Beratungsrunden im Finanzausschuss und einer weiteren im Verwaltungsausschuss ist es Kämmerer Dietmar Höhn aber gelungen, die Auflagen, die der Landkreis Osterholz bei der Genehmigung des vorjährigen Haushalts der Gemeinde gemacht hat, zu erfüllen – sogar etwas überzuerfüllen. Deshalb nahm der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den Haushaltsentwurf an, wenn auch nicht einstimmig.

Die Ausgaben im Ergebnishaushalt, der die laufenden Kosten der Gemeinde ausweist und außerdem die Zuschüsse und Abschreibungen enthält, liegen dieses Jahr bei 17,225 Millionen Euro – genauso hoch wie in dem Entwurf, über den der Finanzhaushalt vor drei Wochen beraten hatte. Die Einnahmen stiegen jedoch inzwischen um 50 000 auf 14,662 Millionen Euro. Das ergibt ein Defizit von 2,563 Millionen Euro. Der Landkreis als Genehmigungsbehörde interessiert sich aber mehr für den Finanzhaushalt, der den Ergebnishaushalt ohne Abschreibungen und Zuschüsse enthält sowie die Investitionen und Kredite. Hier soll, so die Auflage im vorigen Jahr, das Defizit höchstens zwei Millionen Euro betragen. In der Finanzausschusssitzung lag es noch um 17 300 Euro zu hoch, nach der Sitzung des Verwaltungsausschusses, in dem unter anderen die Planungskosten für den Hamme-Radwanderweg um 30 000 Euro gekürzt wurden, beträgt es noch 1,967 Euro. Auch bei den Investitionen wird jetzt die Auflage des Landkreises erfüllt. Die Kreditaufnahme sollte die Tilgungen nicht überschreiten, jetzt liegt sie bei 997 200 Euro, genau 100 Euro niedriger als die Tilgungen. Kritik an dem Entwurf gab es trotzdem, und das nicht zu knapp.

Jochen Semken von der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) erinnerte daran, dass er zum Haushalt des vorigen Jahres gesagt habe: „Wir kommen mit einem blauen Auge durch das Nadelöhr.“ Heute müsse er anders beginnen: Die Demokratie werde von unten aufgebaut, und dazu gehöre auch die Gestaltungshoheit der Gemeinde. Die sei in Worpswede aber nicht mehr gegeben. „Wir sitzen wie eine erstarrte Maus vor der Schlange“, meinte Semken – die Schlange sei die Kommunalaufsicht.

Bürgermeister Stefan Schwenke hatte in den Haushaltsberatungen nicht zum ersten Mal ins Spiel gebracht, dass Worpswede mit Grasberg fusionieren solle, entweder zu einer Einheits- oder zu einer Samtgemeinde, wozu man dann auch noch Lilienthal nehmen könne. Das habe nicht nur den Vorteil geringerer Verwaltungskosten, sondern dann würde auch die Schwelle der „Einwohnerveredelung“ kein Problem mehr sein. Gemeinden mit weniger als 10 000 Einwohnern bekommen pro Kopf weniger Zuschüsse vom Land als größere Gemeinden. Für die UWG ist eine Fusion keine Lösung, sagte Semken. Die Bürger sollten sich ihrer Gemeinde zugehörig fühlen, mit einer Fusion aber werde die Anonymität größer und die Bürgernähe geringer.

„Jochen Semken hat mal den Frust herausgelassen, den wir alle haben“, meinte der SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas Uphoff. Im Gegensatz zur UWG werde die SPD den Haushalt zwar mittragen. Aber gegen eine Gemeindefusion sei auch seine Partei. Die wäre zwar wirtschaftlicher, aber sie werde nie gelingen, „weil jeder auf seinem eigenen hohen Ross sitzt“.

Für Heiko Pankoke und die CDU stand eine Zustimmung ebenfalls außer Frage. Man müsse aber schnellstens und viel früher als diesmal mit der Aufstellung des nächsten Haushalts beginnen, denn der werde noch schlimmer: Das Defizit im Finanzhaushalt müsse um 250 000 Euro niedriger ausfallen, die Gemeinde habe dann, anders als dieses Jahr, nicht 550 000 Euro an Haushaltsresten für ihre Straßen, für drei Millionen Euro müsse das Hallenbad saniert werden, ein neues Feuerwehrhaus mit Bauhof in Worpswede werde Kosten in ähnlicher Höhe verursachen.

Bernd Rugen (Linke) meinte: „Dieser Haushalt hat mit Zukunftssicherung nichts mehr zu tun.“ Von Selbstverwaltung der Gemeinde könne keine Rede mehr sein, die Kommunen bekämen immer mehr Aufgaben aufgedrückt, ohne dass das Land ihnen das Geld dafür gebe.

Malte Wintjen (SPD) hatte zumindest einen Sparvorschlag: Für den Gemeindeentwicklungsprozess sollten nicht 100 000 Euro, sondern wie bisher nur 20 000 Euro in den Haushalt eingesetzt werden, dazu noch die Kosten für die Neugestaltung der Gemeinde-Website. Der Entwicklungsprozess betreffe nur die Ortschaft Worpswede, und es sei ungerecht, soviel Geld nur für eine Gruppe auszugeben. „Ich wohne immer noch in Heudorf“, meinte dazu Imke Lorenzen (UWG), die sehr aktiv in dem Prozess ist – auch sonst seien viele Menschen aus den Außendörfern dabei. Wintjens Vorschlag erhielt dann auch nur zwei Stimmen. Der gesamte Haushalt wurde von CDU, SPD und FDP angenommen, während es von UWG und Linken sieben Gegenstimmen gab.