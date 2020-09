In diesem Jahr wird das Open-Air an der Scheune eine Nummer kleiner, zum Jubiläum 2021 planen die Macher wieder Großes. Bis Pfingsten soll das Dach des Gebäudes saniert sein. (M. von Lachner)

Worpswede. Sie ist ungefähr 250 Jahre alt, immer jung geblieben, aber langsam macht sich ein Dachschaden bemerkbar. Der soll im nächsten Jahr repariert werden: Die Scheune, das Jugendfreizeitheim auf dem Kirchberg in Worpswede, wird von Grund auf saniert. Jetzt überreichte Monika Scherf, die Landesbeauftragte des Amts für regionale Landesentwicklung in Lüneburg, den Bewilligungsbescheid über die Förderung nach dem Bund-Länder-Programm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ – immerhin 221 000 Euro bekommt Worpswede als Zuschuss, selbst zahlen muss die Gemeinde 26 000 Euro.

Die Dachsanierung ist Teil des Städtebauförderungsprogramms für Worpswede, das seit einigen Jahren läuft. Normalerweise werden Maßnahmen daraus zu zwei Dritteln bezuschusst, wenn sie aber der sozialen Integration dienen, erhalten Kommunen 90 Prozent Förderung. „Wir wollen Zentren im ländlichen Raum, die lebenswert sind“, sagte Monika Scherf. Und hier handele es sich immerhin um das älteste Jugendfreizeitheim Deutschlands.

Zumindest um das am längsten ununterbrochen in Betrieb befindliche Jugendfreizeitheim, sagt dessen Leiter Andreas Griebe – „solange mir niemand das Gegenteil beweist“. Er habe bei seinen Recherchen kein älteres gefunden, das heute noch existiere. Das Evangelische Jugendheim Falkenberg in Lilienthal, das am 14. April 1964 eröffnet wurde und nach eigenen Angaben die erste Einrichtung mit offener Jugendarbeit war, wurde 2016 geschlossen und 2018 abgerissen. Mittlerweile sind an dieser Stelle Reihenhäuser entstanden. Wann die Scheune in Worpswede genau gebaut wurde, ist nicht bekannt, jedenfalls diente sie dem Pastor und später dem Küster der 1759 erbauten Zionskirche als Lagerraum, zum Schluss hauptsächlich für Kohlen. 1971 haben die Jugendlichen der Kirchengemeinde sie selbst renoviert.

Bürgermeister Stefan Schwenke verriet bei der Übergabe des Bewilligungsbescheids, dass auch sein älterer Bruder schon zu den Freizeitrestaurierern gehört habe. „Hier sind ganze Generationen vertreten, deshalb ist die Scheune so wichtig für den ganzen Ort“, meinte er. Andreas Griebe ergänzte, wenn am Wochenende Werder-Spiele gezeigt würden, kämen Opa, Sohn und Enkel gemeinsam in die Einrichtung.

Andreas Griebe (JASPERSEN)

Das ist mittlerweile auch beim Pfingst-Open-Air zu beobachten, und auch wenn nicht mit letzter Sicherheit gesagt werden kann, welches das älteste Jugendfreizeitheim Deutschlands ist, ist Andreas Griebe sich sicher, dass das Scheunen-Open-Air das älteste ununterbrochen stattfindende Open-Air-Festival in Deutschland ist. Das soll auch so bleiben – dieses Jahr wird es coronabedingt mit Verspätung und in verkleinerter Ausführung gefeiert, nächstes Jahr soll es zum 50. Mal stattfinden – und dann auch wieder am Pfingstwochenende. Deshalb sei es auch wichtig, dass bis dahin die Sanierung beendet sei, sagte Stefan Schwenke.

Nicht nur die Dächer des alten Scheunengebäudes, des neueren Anbaus und des Musikhäuschens, das ehemals die Schultoiletten beherbergte, müssen erneuert werden, wie der Architekt Jan Schütz erklärte. Auch das Fachwerk hat auf halber Höhe unter Feuchtigkeit gelitten; innen befindet sich eine Stelle in der Wand, die alle paar Wochen überstrichen werden muss. Die Elektrik ist ebenfalls erneuerungsbedürftig, sie wurde immer wieder erweitert. „Daran hat sich über Jahre jeder versucht, jetzt ist die Kabelage undurchschaubar“, sagte Andreas Griebe. Und die Heizung sei so schwach, dass sie bei minus fünf Grad Außentemperatur die Räume auf nicht mehr als elf Grad erwärme. Während der Bauzeit werden die Jugendlichen ins Werkhaus ausweichen. Ob sie diesmal auch mit anpacken werden, weiß Andreas Griebe noch nicht – vielleicht bei einfacheren Arbeiten, aber ansonsten sei hier wohl der Fachmann gefragt.