Worpswede: Kind von Motorrad angefahren

Johannes Heeg

Ein neunjähriges Mädchen wurde am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Worpswede schwer verletzt. In Höhe einer Eisdiele wurde sie von einem Motorrad angefahren.