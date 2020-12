Schlechte Nachrichten aus dem Rathaus Worpswede: Niedersachsen will dem Künstlerdorf keine Bedarfszuweisung mehr zahlen. (Fabian Wilking)

Worpswede. Die finanzielle Lage der Gemeinde Worpswede bleibt, trotz oder auch gerade wegen leichter Verbesserungen, extrem angespannt. Wie Bürgermeister Stefan Schwenke berichtet, haben sich die Jahresrechnungsergebnisse leicht verbessert, das aber habe zur Folge, dass die bereits sicher erwartete Bedarfszuweisung des Landes Niedersachsen fürs kommende Jahr entfällt. 1,57 Millionen Euro waren dem Künstlerdorf aus Hannover bereits in Aussicht gestellt worden, jetzt habe das Ministerium telefonisch angekündigt, dass es diese Zahlung doch nicht geben werde, so der Bürgermeister.

Damit ergeht es Worpswede ähnlich wie der Nachbargemeinde Grasberg, die, wie berichtet, ebenfalls nach vielen Jahren von den Extrahilfen für finanziell besonders belastete Kommunen ausgenommen wurde. Laut Schwenke liege Worpswede exakt vier Prozent über der Schwelle, ab der das Land zahle. Das sei ärgerlich und auch enttäuschend, so der Verwaltungschef, der in diesem Jahr in einem Schreiben an Ministerpräsident Stephan Weil noch einmal die Notlage Worpswedes thematisiert und um Hilfen gebeten hatte. „Stattdessen haben wir nun diese wenig hilfreiche Antwort aus dem Ministerium bekommen.“

Die Folgen seien noch nicht absehbar, Schwenke befürchtet aber weitreichende Auswirkungen: „Das kann dazu führen, dass wir bei förderungsfähigen Projekten den Eigenanteil nicht mehr erreichen und so Fördersätze von 90 auf 60 Prozent absinken.“ Die Beratungen zum Haushalt 2021 für die Gemeinde waren bereits im Herbst auf die kommenden Rats- und Ausschusssitzungen ab Mitte Januar verlegt worden.