Nicht nur den Profis gehört die Bühne. Bei "Worpswede tanzt" können am Sonnabendabend alle mitmachen. (Christian Kosak)

Worpswede. Es sei daran erinnert, dass die Künstlerfeste im Dorf am Weyerberg Tradition haben. Seit 2014 wird diese jedes Jahr aufs Neue belebt, denn mit „Worpswede tanzt“ haben die Veranstalter der Hammestrandinitiative und von Fabelsaft eine inzwischen feste Größe im kulturellen Leben des Dorfes etabliert. Eine von Worpswedern für Worpsweder, wie sie betonen. Dabei will „Worpswede tanzt“ keine reine Tanzveranstaltung sein, sondern auch mit künstlerischen Facetten überraschen. Das ist in der Vergangenheit auch gelungen, denn Musik, Tanz und Performance setzen die Glanzpunkte dieser Abende. So soll es auch bei der sechsten Auflage am Sonnabend, 7. September, ab 19 Uhr in der Bötjerschen Scheune sein.

Hula Hoop und Soul

Den künstlerischen Part – dieses Mal in Kooperation mit den Künstlerhäusern – übernimmt die aus Lissabon stammende Zirkuspädagogin und Hula Hoop-Tänzerin Leela O Pluma von Plumahoops. Man darf gespannt sein, denn sie drückt im Hula Hoop gleichermaßen ihre Lebensfreude, Sensibilität und Stärke aus, was sich schließlich in einer kleinen Choreographie verdichtet. Aber auch die Bremer Combo Double-O-Soul wird für Esprit sorgen, denn ihr wird die „Lizenz zum Grooven“ nachgesagt. Mit elf Musikern steht die Band auf dem Parkett der Bötjerschen Scheune, darunter drei Bläser, zwei Sängerinnen und ein Sänger. Hinzu kommen Gitarren, Bass und Piano. Eine Formation also, die sich großzügig aufstellt – alles unter dem Motto Soul.

Das Vorprogramm wird die siebzehnjährige Jasmin Knorr am Klavier mit eigenen Interpretationen von Ohrwürmern der Rock- und Pop-Geschichte gestalten, so beispielsweise Bohemian Rhapsody von der Gruppe Queen oder Behind Blue Eyes von The Who. Dass junge Musikerinnen und Musiker auf dem „Worpswede tanzt“-Parkett immer auch ein Podium vorfinden, um sich auszuprobieren, gehört zum Profil dieser Veranstaltung. Ab etwa 21 Uhr können dann alle das Tanzbein schwingen. DJ-Holger – ein Worpsweder – freut sich, für die Worpsweder auflegen zu können. Und natürlich dürfen die Gaumenfreuden und Getränke nicht fehlen. Auch für die ist gesorgt.

Was aber auch von Anfang an zu diesem Fest dazu gehört, ist der Familientriathlon. Dabei steht – wie gehabt – der Spaß im Vordergrund und nicht die Leistung. Jung und Alt, Familien oder Freundeskreise – alle sind willkommen. Wer schon einmal mitgemacht hat, weiß, wo's langgeht und wo's losgeht. Das Anmelden mit dem Empfang der Startnummern erfolgt um 10.30 Uhr am Hammeufer bei Neuhelgoland. Start ist dann Punkt 11 Uhr mit dem Schwimmen im Moorfluss. Dann schließt sich das Radeln von Neuhelgoland bis zur Schule an. Dort steigen die Teilnehmer von ihren Rädern ab und auf die eigenen Beine um. Denn damit geht's dann bergauf, über den alten Dorfkern hinauf zur Bergstraße, wo auf Höhe der Kinderschlange das Ziel wartet. Dort werden alle musikalisch empfangen: Live mit einem Akkordeon und einer Geige.

Preise gibt es unter anderem für die Ältesten oder Jüngsten der Aktiven zu gewinnen. Wer dann von den jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmern noch Puste hat, kann sich von Leela O Pluma im Hula Hoop unterrichten lassen. Sie bietet sozusagen einen spontanen Workshop für Kinder und Jugendliche an. Kostenlos versteht sich.

Wer am Freitag, 6. September, bereits Zeit hat, ist zum Hula Hoop-Workshop um 17 Uhr in den Künstlerhäusern, Vor den Pferdeweiden 16-18, willkommen. Die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden zeitgenössische Tanzelemente kennenlernen. Dabei soll der Spaß nicht zu kurz kommen. Für diesen Workshop allerdings ist eine Voranmeldung nötig, und es gibt eine beschränkte Teilnehmerzahl von maximal 15 Personen. Anmeldung unter office@kh-worpswede.de.

Dass die aus Lissabon stammende Leela O Pluma von Plumahoops in Worpswede ihren Workshop und ihre Performance realisieren kann, ist der Ruth und Helmut Middeldorf-Stiftung zu verdanken. Inzwischen gibt es auch weitere Förderer und Spender für „Worpswede tanzt“, denn dieses Fest ist, wie gesagt, eine kulturelle Größe im Dorfleben geworden.