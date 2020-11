Ein Spielplatz, wie ursprünglich geplant, wurde nie gebaut. Genutzt haben die Nachbarn das Grundstück dennoch. (Christian Kosak)

Worpswede. Wo einstmals Kinder spielen sollten, könnte jetzt ein Haus gebaut werden. In seiner jüngsten Sitzung befasste sich der Worpsweder Planungsausschuss mit einem Grundstück am Paula-Modersohn-Becker-Weg, das seit Jahrzehnten brachliegt. Ursprünglich sollte es ein Spielplatz werden. Heute gehört es der Gemeinde, die es als Bauland verkaufen möchte. Die Nachbarn wünschen aber, dass es eine Wiese bleibt.

Es handelt sich im die Fläche an der Außenseite der unteren Kurve des Paula-Modersohn-Becker-Wegs, der als Ringstraße vom Hammeweg abzweigt und auch wieder in diesen einmündet. Auf diesen 1200 Quadratmetern sollte, als das Baugebiet entstand, ein Spielplatz angelegt werden. Inzwischen habe sich gezeigt, dass dafür kein Bedarf bestehe, sagte die Planerin Dagmar Renneke vom Bremer Büro Instara. Die Gemeinde will das Grundstück verkaufen und erhofft sich einen Erlös von rund 120 000 Euro, wie es bereits in der Ausschusssitzung im März hieß.

Nachbarn wollen Bebauung verhindern

Dann könne dort, so Dagmar Renneke, ein eingeschossiges Haus von 8,50 Metern Höhe entstehen. Die Grundflächenzahl (GRZ) würde in der dafür nötigen Änderung des Bebauungsplans Nummer 1 „Hammeweg“ auf 0,3 festgesetzt. Das bedeutet, dass 30 Prozent des Grundstücks bebaut werden dürfen. Normalerweise wird für Nebenanlagen eine Überschreitung der GRZ um die Hälfte gestattet. Das soll hier nur bei wasserdurchlässigem Material gelten, also für Wege und Einfahrten. Für Nebengebäude wie Garagen ist nur eine Überschreitung um 25 Prozent erlaubt. Zum Nachbargrundstück muss der Abstand mindestens die Hälfte der Gebäudehöhe betragen.

Wie Fachbereichsleiter Michael Rath auf eine Frage von Heiko Pankoke (CDU) erklärte, sind die Häuser in der Nachbarschaft teils sieben Meter hoch, teils über 8,50 Meter – ein Anwohner machte allerdings in der Fragestunde vor der Sitzung darauf aufmerksam, dass die Siedlung vorwiegend aus Bungalows bestehe. Eva Bunn von der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) fand eine Grundflächenzahl von 0,3 zu hoch. Man solle, wie bei allen anderen Grundstücken, 0,2 festsetzen. Aber, so Andreas Uphoff (SPD), diese GRZ von 0,2 im alten Bebauungsplan dürfe nach dem damaligen Baurecht für Nebenanlagen beliebig weit überschritten werden. Jetzt gebe es dafür eine Begrenzung. Er könne auch damit leben, wenn dort ein Doppelhaus gebaut werde.

Eva Bunn sorgte sich auch um eine Kastanie am Rand des Grundstücks und um einen Apfelbaum, der im Rahmen der Künstlerförderung und eines Projekts der Großen Kunstschau als Ersatz für eine zweite, entfernte Kastanie gepflanzt wurde und öffentlich zugänglich bleiben soll. Auch die CDU-Vertreter meinten, diese beiden Bäume sollten im Bebauungsplan zum Erhalt festgesetzt werden, was schließlich bei Enthaltung der SPD einstimmig empfohlen wurde. Dem Entwurf der Planerin stimmten dann CDU und SPD zu, während es von der UWG eine Nein-Stimme und eine Enthaltung gab.

Der Anwohner, der sich in der Fragestunde vor der Sitzung zu Wort gemeldet hatte, erinnerte daran, dass eine direkte Nachbarin in der Sitzung im März ihre Bereitschaft erklärt hatte, das Grundstück zum Preis für Bauland zu erwerben, aber sich zu verpflichten, es zu ihren Lebzeiten nicht zu bebauen. Die Fläche sei wichtig für die gesamte Siedlung, weil dort die Nachbarschaftsfeste stattfänden. Ein Vorkaufsrecht für Anwohner wurde damals von Teilen des Ausschusses kritisch gesehen, vor allem, weil es passieren könne, dass mehrere Anwohner Interesse an einem Kauf hätten. Jetzt habe er erfahren, dass ein Quadratmeterpreis von 92 Euro festgesetzt worden sei, sagte der Anwohner. Das sei der Bodenrichtwert, erwiderte Michael Rath. „Das heißt nicht, dass die Gemeinde auch zu diesem Preis verkauft.“ Verkauft werde meistbietend, aber zu diesem Zweck müsse die Fläche erst einmal in eine Wohnbaufläche umgewidmet werden.