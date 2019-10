Beate Arnold mit dem bislang unbekannten Gemälde Heinrich Vogelers. Es entstand 1914 und zeigt seine älteste Tochter Mieke mit dem Hund der Familie. Am Donnerstag wurde es offiziell im Barkenhoff vorgestellt, wo es jetzt als Dauerleihgabe mindestens drei Jahre lang zu sehen sein soll. (Christian Kosak)

Der Worpsweder Barkenhoff hat ein bislang unbekanntes Gemälde von Heinrich Vogeler präsentiert. Am Anfang der Geschichte, die zu diesem Bild führte, stand ein Anruf: „Guten Tag, wir haben ein Bild von Heinrich Vogeler.“

So etwas kommt Beate Arnold häufiger zu Ohren. Meist werden Radierungen oder Drucke in zigfacher Auflage angeboten, aber dieses eine Gespräch verlief anders: Schnell war der künstlerischen Leiterin des Worpsweder Barkenhoffs klar, dass das, was ihr eine ältere Dame aus dem Rheinland beschrieb, ein kleiner Schatz sein könnte.

Sie vereinbarte einen Besuch im Westen und stand dann dort vor einem Ölgemälde, von dessen Wirkung sie sofort fasziniert war. Mehr noch: Die bislang unbekannte Arbeit Vogelers nimmt eine Schlüsselrolle im Gesamtwerk ein und markiert einen Wendepunkt im Schaffen des berühmten Worpsweder Malers. An diesem Donnerstag präsentierte Arnold das Bild, das mal „Mieke mit Hund“, mal „Mieke mit Pudel“ heißt, im Barkenhoff.

Großer Andrang bei der Pressepräsentation im Barkenhoff. (Lars Fischer)

Die Titelvarianten verweisen auf zwei Briefe Heinrich Vogelers, in denen er von diesem Motiv berichtet. Auch sie stellt der Barkenhoff zusammen mit der neuen Dauerleihgabe aus. Sie dienten als wichtige Hinweisgeber auf die Echtheit, denn die Briefe sind unveröffentlicht und waren bislang nur wenigen Forschern bekannt. Auch Motiv, Monogram, Stil, Maltechnik und die verwendeten Materialien passten zweifelsfrei zu Vogeler, berichtet Restaurateurin Sonja Toeppe, die das Werk untersucht und gründlich gereinigt hat. Restaurieren musste sie es nicht, aber rund 100 Jahre Aufenthalt in privaten Räumen haben ihre Spuren hinterlassen. Das Gemälde ist nie öffentlich gezeigt worden, es wurde wohl in den 1920er-Jahren über einen Kunsthandel verkauft und gelangte in den Besitz einer wohlhabenden Familie. Die heutige Besitzerin erbte es nur zur Hälfte, die anderen 50 Prozent gehören der Unicef-Stiftung. So musste Arnold mit zwei Parteien verhandeln, die aber beide letztlich dafür waren, dass das Werk heim in den Barkenhoff kommen soll. Man einigte sich zunächst auf eine dreijährige Leihgabe mit Option auf Verlängerung oder Kauf. Den Wert des Bildes mag Arnold nur vage als „fünfstellig“ beziffern.

Sonja Toeppe hat das Bild gereinigt, restauriert werden musste es aber nicht. (Matthias Jäger)

Das Werk entstand im Jahr 1914, das künstlerisch wie persönlich eine Zäsur im Leben Vogelers darstellte. Er meldete sich im September freiwillig zum Kriegsdienst, seine Ehe mit Martha, über Jahrzehnte sein liebstes Modell, lag in Trümmern. Das letzte Bild, das er von ihr malte, datiert aus dem Jahr zuvor. Nun porträtierte er vor allem seine Töchter, von denen Mieke, die älteste, eine Schlüsselrolle spielte. Sie war zu diesem Zeitpunkt erst 13 Jahre alt, wirkt aber auf dem Gemälde deutlich älter. Es gibt zahlreiche Bilder von ihr und ihren Geschwistern aus dieser Zeit – eines hängt im Obergeschoss des Barkenhoffs direkt neben dem frisch heimgekehrten -, ebenso vom Familienhund, dessen Name unbekannt blieb. Sämtliche bekannten 22 Ölbilder aus dem Jahr 1914 unterscheiden sich deutlich von dieser Arbeit. Vom Jugendstil hatte sich Vogeler schon zuvor abgewandt, er war auch der Suche nach neuen Ausdrucksformen. Der prismenartige, kubistische Bildaufbau verweist schon auf die Komplexbilder des Spätwerks.

Brief von Heinrich Vogeler an seine Frau Martha von 1914, in dem das Bild erwähnt ist. (Museumsverbund Worpswede)

So gesehen ist „Mieke mit Pudel“ außergewöhnlich und eine Art Missing Link im Gesamtwerk. Ob es auch ein einmaliger Fund ist, bleibt abzuwarten. Beate Arnold ist bereits einem weiteren vielversprechenden Werk auf der Spur, Details verriet sie noch nicht. Rund 75 Ölgemälde Vogelers gelten als verschollen, zu manchen gibt es nur wenige Hinweise, andere sind teilweise auch fotografisch dokumentiert. Weitere davon aufzuspüren und sie ebenfalls heim in den Barkenhoff zu holen, das nennt Beate Arnold das „Sahnehäubchen“ ihrer Tätigkeit.