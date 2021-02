Die Worpsweder Gästeinformation im Philine-Vogeler-Haus. Die Einnahmen aus dem Fremdenverkehr sind pandemiebedingt 2020 gesunken. Das hat Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde für dieses Jahr. (fr)

Worpswede. Die Ausstattung des Teils des Haushalts, der für Kultur-, Touristik- und Wirtschaftsförderung ausgegeben wird, hat in Worpswede – vor allem für die beiden erstgenannten Bereiche – eine größere Bedeutung als in den Nachbargemeinden. Dennoch war die Verabschiedung dieses Etats, der dem Ausschuss für touristische Entwicklung, Kunst und Kultur in dieser Woche zur Abstimmung vorlag, letztendlich nur eine Formalie. Einstimmig wurde der Entwurf der Verwaltung durchgewunken, eine längere Debatte gab es dazu nicht.

385.700 Euro lässt sich die Gemeinde diesen Bereich kosten, das sind rund 15.000 Euro mehr als im Vorjahr und exakt 41.000 Euro mehr als mittelfristig geplant. Die höheren Kosten lassen sich vor allem an fehlenden Einnahmen im Ergebnishaushalt festmachen. So ist es erwartungsgemäß der Bereich Tourismus, der mit insgesamt 198.200 Euro und 35.200 Euro mehr Defizit als geplant am heftigsten zu Buche schlägt. Pandemiebedingt sind die Einkünfte aus der häufig umstrittenen Fremdenverkehrsabgabe von 75.000 auf 40.000 Euro gesunken. Alle weiteren Posten in diesem Segment sind nahezu gleich geblieben, ebenso die Zuweisungen an die Worpsweder Tourismus Gesellschaft, die Touristikagentur Teufelsmoor-Worpswede-Unterweser und an den Museumsverbund mit insgesamt 182.500 Euro.

Wenig Veränderungen

Auch der Posten „Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kunst- und Kulturförderung“ ist mit 500 Euro Erhöhung auf 149.600 Euro fast unverändert. Der Zuschuss für die Kreismusikschule erhöht sich um zehn Prozent auf 4400 Euro. Neben den unveränderten institutionellen Förderungen für die Künstlerhäuser (9500 Euro), die Kunstschule „Paula – lebendiger Galerieraum“ (1000 Euro) und dem sogenannten Nottopf mit 1100 Euro wurde wieder ein Betrag in Höhe von 1000 Euro als Zuschuss für das Lichterfest eingeplant. Wie in den Vorjahren steht ein Grundbetrag in Höhe von 12.500 Euro für Veranstaltungen wie Offene Ateliers, Literaturfest Niedersachsen, Bergfest und Ähnliches zur Verfügung. Für eine Projektförderung der Künstlerhäuser sind zudem für 2021 und die Folgejahre je 10.000 Euro eingeplant.

Nicht in der Haushaltplanung berücksichtigt sind die 5000 Euro, die der Ausschuss im vergangenen Jahr als einmalige Hilfe für den Kunsthandwerkermarkt beschlossen hatte. Wie berichtet soll dieses Geld dazu dienen, den seit Jahrzehnten ehrenamtlich organisierten Markt mithilfe einer professionellen Agentur weiterzuführen, nachdem sich die bisher Verantwortlichen zurückgezogen hatten und es keine Nachfolge gab. Wie der Ausschussvorsitzende Jochen Semken (UWG) erläuterte, soll diese Summe aus noch vorhandenen „Haushaltsausgaberesten“ aus dem Vorjahr beglichen werden. Dies habe den Vorteil, dass man rechtzeitig eine Agentur beauftragen könne und nicht erste die Genehmigung des Haushalts, die er für Mai erwartet, abwarten müsse.

Dritte Sektion im Ergebnishaushalt ist der Bereich Wirtschaftsförderung. Dort ergeben sich zwar Einsparungen von 5000 Euro, weil auch in diesem Jahr die Gewerbeschau in Neu Sankt Jürgen abgesagt wurde, die Ansätze wurden aber aus dem Entwurf gestrichen. Die verbliebenen Posten summieren sich auf 37.900 Euro und sind ebenfalls nahezu konstant.