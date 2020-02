Eine rundrum positive Bilanz zog die Freiwillige Feuerwehr Worpswede auf ihrer Jahreshauptversammlung. (Carsten Rehder/DPA)

Worpswede. Es kommt immer häufiger vor, dass Feuerwehr und Rettungskräfte bei ihren Einsätzen beschimpft werden. Die Worpsweder Ortswehr hat andere Erfahrungen gemacht: Sie bekam für ihre Hilfe auch mal ein Dankeschön. Daran erinnerte jetzt Ortsbrandmeister Oliver Wichert in der Jahreshauptversammlung vor 40 aktiven Kameraden und vielen Gästen.

Das erste Dankeschön gab es am Beginn: Eine Mitarbeiterin der benachbarten Music Hall brachte einen Kasten Bier vorbei für einen Feuerwehreinsatz zwei Wochen zuvor: Die neue Brandmeldeanlage des Clubs hatten für einen Feahlalarm gesorgt. Aber Oliver Wichert hatte noch von einem anderen guten Beispiel zu berichten. 37 mal ist die Ortswehr im Jahr 2019 zu Hilfeleistungen ausgerückt, 20 mal zu Bränden. Darunter war ein Großbrand – eine Reithalle in Bergedorf. Zwei Brände waren in der mittleren Kategorie, beide in Südwede. Ein Pferdestall brannte und eine reetgedeckte Scheune. Das Übergreifen des Feuers auf das ebenfalls reetgedeckte Wohnhaus konnte verhindert werden. „Inzwischen ist die Scheune wieder aufgebaut, wir wurden zum Richtfest eingeladen“, so Wichert in seinem Rückblick.

Die Dienstbeteiligung sei gut, lobte der Ortsbrandmeister. Kreisbrandmeister Jan Hinken, der von der guten Kameradschaft sehr angetan war, meinte, eine Dienstbeteiligung von 100 Prozent sei in dem engen Worpsweder Feuerwehrhaus gar nicht denkbar. Die Mitgliederwerbung war erfolgreich: 49 Aktive hat die Ortswehr, davon vier Frauen. 72 Prozent der jetzigen Aktiven seien zudem aus der eigenen Jugendfeuerwehr hervorgegangen. Der Jugendfeuerwehr gehören aktuell elf Mitglieder an, berichtete Thomas Märtens. Helga Michaelis hat zudem neun Kinder in der Kinderfeuerwehr, fünf wurden gerade an die Jugendfeuerwehr weitergereicht. Willy Segelken dagegen musste für die 13-köpfige Altersabteilung von „Nachwuchssorgen“ berichten, was aber einen durchaus erfreulichen Grund hat: Die Einsatzabteilung hat ein recht geringes Durchschnittsalter.

Neu aufgenommen wurden in der Versammlung Marc Conrad, Thorsten Beise und Jan Hoffmann. Dennis Bode, Tobias Gerdes und Marius Wellbrock wurden zu Oberfeuerwehrmännern ernannt, Dennis Menken zum Löschmeister. Geehrt wurden Jörn Bialkowski für 25 Jahre, Dirk Wendelken und Thorsten Monsees für 40 Jahre und Willy Segelken und Hans Kirsch für 60 Jahre in der Feuerwehr. Bürgermeister Stefan Schwenke, der die Ehrungen vornahm, bedankte sich besonders, dass die Feuerwehr den Parkplatz vor ihrem Haus neu gepflastert hat.

Bei den Wahlen wurden innerhalb von fünf Minuten 19 Funktionsträger in ihren Ämtern bestätigt oder neu gewählt, darunter der Atemschutzwart Florian Papenfuß, die drei neuen Gerätewarte Marc Monsees, Dennis Bode und Ingo Lützen sowie Sanitätswartin Sonja Meyerdierks und der neue Zeugwart Timo Meyerdierks. Auch auf Gemeindeebene werden ein neuer Zeugwart und Funkwart gesucht, sagte Gemeindebrandmeister Timo Kück, der außerdem ankündigte, dass die Gemeinde pro Jahr die Kosten für drei Lastwagenführerscheine der Klasse C übernehme.