Noch allein, aber bald vereint mit anderen Gemeinden? Diese Idee aus dem Worpsweder Rathaus lässt aufhorchen. (Hans-Henning Hasselberg)

Worpswede/Grasberg/Lilienthal. Brandneu ist die Idee nicht, ernsthaft verfolgt hat sie bislang aber noch niemand. Worpswedes Bürgermeister Stefan Schwenke hat, wie berichtet, den Gedanken einer Fusion seiner Gemeinde mit Grasberg, möglicherweise auch mit Lilienthal, aufgeworfen. Er findet, die interkommunale Zusammenarbeit müsse intensiviert werden. Seit 2014 arbeiten Worpswede, Grasberg und Lilienthal mit einem gemeinsamen Standesamt, Standort ist Worpswede. Das ist für Schwenke ein funktionierendes Beispiel, wie man Ressourcen effektiver nutzen kann und sich Kosten reduzieren lassen. Ihm schwebt vor, im nächsten Schritt die Arbeit der Jobcenter ähnlich zusammenzufassen. Wenn man dies in letzter Konsequenz zu Ende denke, dann sei man bei einer Fusion.

Aufgekommen war die Idee im Zuge der Haushaltsberatungen, die abermals deutlich machten, wie eng es finanziell im Künstlerdorf zugeht. Auch Grasberg und Lilienthal haben Geldsorgen. Aber neben Einsparungen in der Verwaltung – für das Modell einer Samtgemeinde Worpswede/Grasberg geht Schwenke von 200 000 Euro im Jahr aus – sind es vor allem die Zugewinne, die den Worpsweder Verwaltungschef locken. Durch die Besserstellung größerer Gemeinden würden nach seiner Rechnung rund 650 000 Euro mehr an Zuweisungen des Landes in die beiden Orte fließen. Das Modell der Samtgemeinde ließe den Partnern weitreichende Autonomie, etwa bei den Steuersätzen, lediglich die Verwaltung würde zusammengelegt.

Darüber hinaus verspricht sich der Worpsweder Bürgermeister einen leistungsstärkeren Bürgerservice. Schon jetzt sei es schwierig, qualifiziertes Personal zu finden für immer komplizierter werdende Aufgaben, beispielsweise bei der Ausgabe von Ausweisdokumenten und der Beantragung von Sozialleistungen. Kleine Einheiten wie Worpswede mit rund 9400 Einwohnern und Grasberg mit knapp 7800 hätten immense Schwierigkeiten. Manche Abteilungen seien nur mit zwei Mitarbeitern besetzt: Ist einer im Urlaub und der andere wird krank, seien sie verwaist.

Langer Prozess

„Wir kommen aus den Problemen alleine nicht raus“, prognostiziert Schwenke. Er macht aber auch klar, eine Fusion wäre nur dann möglich, wenn dazu grundsätzliche Bereitschaft bestehe. Die hält sich in der ebenfalls klammen Kommune Grasberg derzeit in Grenzen. Bürgermeisterin Marion Schorfmann spricht von einem langen Prozess, bei dem man wissen müsse, wo man hin will, von verschiedenen Mentalitäten in den Orten und der Bereitschaft der Menschen, die es dafür geben müsse. Und sie argumentiert: „Zwei Kranke ergeben noch keinen Gesunden.“ Als Bedarfszuweisungsgemeinde muss Grasberg sparen, so die Vorgabe der Kommunalaufsicht. Aber: „Wir wissen, dass wir die Auflagen für 2020 nicht einhalten können.“ Bei einem Gesamthaushalt von rund 13 Millionen Euro müsse Grasberg rund 730 000 Euro Defizit ausweisen.

Der Worpsweder Fusionsvorschlag überrascht Schorfmann nicht: „Es wird uns schon länger von der Kommunalaufsicht nahegelegt, zu überlegen, wie man sich interkommunal anders aufstellen kann.“ Im Gegenzug zum Standesamt wickelt die Grasberger Verwaltung schon die komplette Personalabrechnung für das Worpsweder Rathaus mit ab. „Das merkt kein Mensch“, so Schorfmann. Ähnliches sei beispielsweise bei der Bearbeitung von Grund- oder Hundesteuern möglich. Mit der Zusammenarbeit in Kompetenzteams könne auch dem Fachkräftemangel in den Verwaltungen begegnet werden. Darin sieht Schorfmann Sparmöglichkeiten, ohne zu fusionieren.

Eine Samtgemeinde Worpswede-Grasberg hält Schorfmann hingegen für „relativ aufwendig“. Zwar könnten auf der einen Seite dabei Verwaltungen eingespart werden, aber dem stünden Samtgemeinderatssitzungen und noch die Sitzungen in jeder Mitgliedsgemeinde gegenüber.

Eine Ausdehnung einer zukünftigen Samtgemeinde auch auf Lilienthal ist ein weiteres Gedankenspiel. Schwenke hält das allerdings für bedeutend unrealistischer, weil sich die Gemeinden in Struktur und Größe zu sehr unterschieden. Aber eine zukünftige Samtgemeinde Worpswede/Grasberg mit dann rund 17 000 Bürgern könne Lilienthal (rund 19 300 Einwohner) immerhin „auf Augenhöhe“ begegnen, so Schwenke.

Wo bleibt die Bürgernähe?

Lilienthals Bürgermeister Kristian Tangermann steht Vorschlägen für eine Ausweitung der interkommunalen Zusammenarbeit, so wie es sie bei den Standesämtern gibt, grundsätzlich offen gegenüber. Beim Thema Fusion ist aber auch er deutlich zurückhaltender. Heimatverbundenheit spiele eine nicht zu unterschätzende Rolle für die Menschen. Sein Beispiel: Obwohl es den Altkreis Bremervörde schon seit Jahrzehnten nicht mehr gebe, würden sich viele Menschen aus diesem Gebiet noch immer mit ihm identifizieren, was sich an der Wiedereinführung des alten BRV-Kennzeichens zeige.

Ähnlich schätzt er die Haltung der Menschen in Gemeinden Worpswede, Grasberg oder Lilienthal ein. Auch bestehe bei einer Zusammenlegung von Verwaltungseinheiten die Gefahr, dass die Bürgernähe auf der Strecke bleibe. Diese sei ein Stück Lebensqualität, und man müsse genau aufpassen, ob man sie opfern wolle. „Die Sache müsste einen Mehrwert für alle Beteiligten haben, sonst braucht man über Fusionen nicht weiter nachzudenken“, gibt Tangermann grundsätzlich zu bedenken.