Eva Schauneweg gründete Ende 2017 das Worpsweder Dorfcafé am Straßentor und war damit erfolgreich – bis ein Unfall sie stoppte. (Jule Schauneweg)

Worpswede. Für das Worpsweder Dorfcafé gilt das, was für die gesamte Gastronomie seit Monaten auf der Tageskarte steht: Vorübergehend geschlossen. So fällt auf den ersten Blick auch gar nicht auf, dass der Grund in diesem Fall nicht die Corona-Pandemie allein ist. Erst ein Blick auf die Homepage macht deutlich, dass auch mit den nächsten Lockerungen der Pandemie-Bestimmungen nicht mit einer Wiedereröffnung zu rechnen ist. Das Dorfcafé sei „abzugeben in funktionstüchtige Hände“ steht dort, und das ist wörtlich gemeint, denn die Hände von Inhaberin Eva Schauneweg sind eben nicht mehr vollständig funktionstüchtig.

Indirekt hat das Dilemma doch wieder mit Corona zu tun: Als nach dem ersten Lockdown im vergangenen Sommer die Gastronomie wieder öffnen konnte, machte auch das Dorfcafé am Worpsweder Straßentor wieder auf. Das Team hatte einen Hygieneplan erarbeitet und war überzeugt, dass neben anderen Maßnahmen regelmäßiges Lüften die Gesundheit von Gästen und Mitarbeitern schütze. Schauneweg aber wurde genau das zum Verhängnis. Beim Versuch, mit einem Tablett in der Hand die geöffnete Tür mit dem Fuß zuzustoßen, verfing sich der Schnürsenkel an der Tür und sie fiel hin.

Die Folgen dieses Sturzes Mitte Oktober haben sich als so schwerwiegend erwiesen, dass Schauneweg ihr Café nicht weiterführen kann. Ihr linkes Handgelenk ist komplett zertrümmert, auch nach mehr als vier Monaten ist noch immer nicht an irgendeine Form der Belastung zu denken, die Prognosen sind alles andere als positiv. „Schwersten Herzens müssen wir uns eingestehen, dass wir das Dorfcafé ohne ihren Einsatz, auch wenn es bald wieder losgeht, nicht aufrechterhalten können“, schreibt die Familie, die sich – so gut es geht – um die Belange des Geschäfts kümmert, solange die „Chefin“ die Zeit in Kliniken statt an der Espressomaschine verbringen muss. Alle haben ihre Jobs, keiner ist vor Ort und könnte in Vollzeit den „Traum vom eigenen Café“ weiterleben.

Das Dorfcafé eröffnete vor rund drei Jahren und nahm von Anfang an eine Sonderstellung in der Worpsweder Gastronomie-Szene ein. Schnell wurde es zu dem Ort, an dem sich tagsüber neben auswärtigen Gästen vor allem Worpsweder trafen. Jule Schauneweg, die von Beginn an im Café ihrer Tante mitarbeitete, sagt, dass es tatsächlich das Publikum war, dass das Versprechen im Namen, ein Treffpunkt für das Dorf sein zu wollen, wahr gemacht habe. Die Einrichtung ist schlicht-skandinavisch, das Bunte bringen die Gäste mit – so die Philosophie.

Konzept soll bleiben

Es gab Frühstück, Eis und hausgemachten Kuchen, täglich einen kleinen Mittagsimbiss und gelegentlich abends Lesungen, Konzerte und andere Veranstaltungen. Die Lebensmittel waren so regional wie möglich. Manchmal brachte auch ein Gast zwei Eimer Pflaumen, stellte sie mit dem Satz „Die kann ich unmöglich alle alleine essen!“ auf den Tresen und bestimmte so das Kuchenangebot für die nächsten Tage. Die enge Bindung zu den Stammgästen habe sich auch in der Krise gezeigt, berichtet Jule Schauneweg, es habe unzählige gute Wünsche und auch konkrete Hilfsangebote gegeben. „Wir hätten sofort wieder durchstarten können“, sagt sie.

Durchstarten muss nun jemand anders, und die Chancen dafür stehen gut. Der Aufruf auf der Website habe mehrere ernsthafte Interessenten erreicht, berichtet die Familie, man könne gemeinsam mit dem Verpächter der Räume einen Nachfolger aussuchen, der das bisherige Konzept weiter verfolgen wolle. Selbst die Karte könnte demnach in weiten Teilen erhalten bleiben. Zumindest das ist Eva Schauneweg ein Trost in schwierigen Zeiten: Ihre Idee von einem Worpsweder Dorfcafé hat nicht nur auf Zeit funktioniert, sie wird wohl fortbestehen.

Zur Sache

Neues Leben im Central

Das, was das Worpsweder Dorfcafé in den vergangenen Jahren war, der Treffpunkt für Auswärtige und Einheimische für tagsüber, war lange Jahre das Café Central an der Bergstraße. Auch dort soll nun wieder neues, gastronomisches Leben einkehren. Die österreichische Restaurantleiterin Julia Fliszar hat das Haus übernommen und das „Café“ aus dem Namen gestrichen. Das Central soll als Restaurant voraussichtlich am 15. April wiedereröffnen. Auf der Karte werden dann vor allem Tapas aus aller Welt, aber auch Frühstück und Mittagstisch stehen. Zum Essen vor Ort kommt ein kleines Angebot an Feinkost zum Mitnehmen. Und einen Kaffee wird es weiterhin dort auch geben, verspricht Fliszar, vielleicht sogar eine Wiener Melange.