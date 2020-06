Das Wasser ist – nach einigen Komplikationen – zurück im Becken und auf Temperatur. Ab Montag können Schwimmer wieder das Worpsweder Hallenbad nutzen. (Hasselberg)

Worpswede. Nach weiteren Lockerungen in der Verordnung zur Corona-Pandemie im Land Niedersachsen öffnen nun auch das Worpsweder Hallenbad und der Hammestrand wieder. Wie Bürgermeister Stefan Schwenke „mit gewisser Freude“ berichtet, soll das Bad an der Straße In de Wischen nach über dreimonatiger Schließung und einigen ungeplanten Reparaturarbeiten – wir berichteten – ab Montag, 29. Juni, wieder den Schwimmern offen stehen. Der Hammestrand steht Gästen bereits zum kommenden Wochenende wieder zur Verfügung. Ab Freitag, 26. Juni, werde dort laut Schwenke das Baden wieder erlaubt sein.

Zum Schutz der Gesundheit der Gäste und des Personals wurde für das Schwimmbad ein umfassendes Hygienekonzept erstellt, das auf der Webseite der Gemeinde unter www.worpswede.de und im Eingangsbereich des Bads eingesehen werden kann. Der Zutritt für an Covid-19 erkrankte Personen ist – auch im Verdachtsfall – untersagt. Die maximale Besucherzahl ist auf 20 Personen beschränkt, und der Einlass ist nur nach vorheriger Terminabsprache möglich. Die Anmeldungen müssen telefonisch unter der Nummer 04792/ 10 14 in der Zeit von 8.30 bis 9.30 Uhr für den jeweiligen Nachmittag erfolgen. Für das Frühschwimmen können in dieser Zeit immer freitags für die Folgewoche Termine vereinbart werden, gleiches gilt für die Anmeldungen für das jeweils folgende Wochenende. Frühschwimmer können sich an diesem Freitag bereits für die nächste Woche anmelden.

Die Badezeiten werden auf eineinhalb Stunden pro Besuch beschränkt, dabei muss der vorgeschriebene Mindestabstand von eineinhalb Metern eingehalten werden. Im Eingangsbereich ist zudem ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Das Babyplanschbecken sowie die Rutsche bleiben vorerst gesperrt und Haartrockner dürfen nicht benutzt oder mitgebracht werden.

Geöffnet ist das Bad zunächst wochentags von 6.30 bis 8 Uhr sowie dienstags und freitags von 15 bis 21 Uhr. Am Mittwoch gibt es von 15 bis 18 Uhr und 20 bis 21.30 Uhr weitere Schwimmzeiten. Sonnabends ist durchgängig zwischen 12 und 18 Uhr geöffnet. Am Sonntag kann man entweder zwischen 8 und 9.30 Uhr oder 10 und 12 Uhr seine Runden drehen. Die angepassten Öffnungszeiten und der Belegungsplan gelten bis auf Weiteres, vorbehaltlich weiterer Lockerungen.

Am Hammestrand weist ein entsprechendes Schild vor Ort auf die allgemein üblichen Verhaltensregeln hin. Schwenke appelliert an alle Schwimmer, drinnen wie draußen die Hygieneregeln ernst zu nehmen und zu befolgen. „Wie gefährlich weiterhin das Virus ist, kann man im Landkreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen und anderen Orten auch in Niedersachsen sehen“, so der Bürgermeister.