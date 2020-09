Worpswede. Es gibt zu viele Bilder in Worpswede – jedenfalls mehr, als die Worpsweder Kunsthalle an der Bergstraße 17 unterbringen kann. Deshalb soll jetzt für dieses Grundstück ein eigener Bebauungsplan aufgestellt werden. Der Bebauungsplan Nummer 33 „Ortskern Worpswede“, der auch für die Bergstraße gilt, gibt einen Anbau an das Galeriegebäude nicht her. Jetzt befasste sich der Planungsausschuss mit den Erweiterungsplänen.

Die Bestände der Kunsthalle, die von der Kunststiftung Friedrich Netzel getragen wird, werden derzeit in vielen verschiedenen Räumen des Gebäudes und teilweise auch extern gelagert. Das entspricht aber nicht immer den Vorschriften der Versicherung. Deshalb, so erklärte Fachbereichsleiter Michael Rath in der Ausschusssitzung, soll an die Rückseite des Gebäudes ein eingeschossiges Depot von knapp zehn Metern Breite und 13 Metern Länge angebaut werden.

Im Bebauungsplan Nummer 33 ist aber eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 festgesetzt. Das bedeutet, dass 40 Prozent des Grundstücks bebaut werden dürfen, und dieser Wert würde mit dem Depot überschritten. Deshalb soll in dem neuen Bebauungsplan, der nur für das Grundstück Bergstraße 17 gelten wird, die GRZ auf 0,6 heraufgesetzt werden. Für Nebenanlage ist eine Überschreitung gestattet, aber nicht wie üblich um die Hälfte, sondern nur bis zu einer Gesamt-GRZ von 0,75. Bürgermeister Stefan Schwenke sagte, auch die Große Kunstschau besitze ein Depot, das reiche aber nicht aus, um alle Worpsweder Meister unterzubringen, zumal es immer mal wieder Erbschaften gebe. Die Erweiterung sei wichtig, fand Stefan Thölken (CDU): „Netzel gehört zu Worpswede wie der Weyerberg.“ Die Ortsmitte werde durch einen Anbau auch nicht beeinträchtigt. Werner Schlüter von der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) erinnerte sich daran, dass es bei der Aufstellung des Masterplans für das Goldene Dreieck geheißen habe, die Bildbestände von Kunsthalle und Kunstschau sollten zusammengelegt werden. Bei der Kunstschau lagern auch Bilder der Kunsthalle Netzel, sagte Stefan Schwenke, aber auch dort gebe es eben nicht genügend Platz.

Die Planung soll von der Denkmalschutzbehörde begleitet werden. Für Eva Bunn (UWG) ist das noch keine Garantie dafür, dass der Anbau wirklich nur eingeschossig wird. „Das wird im Bebauungsplan festgesetzt, und dann gilt das“, erwiderte der Bürgermeister. Zwar stehe die Kunsthalle nicht unter Denkmalschutz, aber das Philine-Vogeler-Haus nebenan, und dafür gelte der Umgebungsschutz. Andreas Uphoff (SPD) würde lieber einen Magazinkeller bauen, aber das sei wohl zu teuer, meinte er.

Auch Bernd Rugen (Linke) fand den Anbau nötig. Netzel sei eine tragende Säule des Künstlerdorfs. „Wer hier aufgewachsen ist, ist damit großgeworden.“ Er schlug aber vor, in einem städtebaulichen Vertrag festzusetzen, dass der Anbau abgerissen werden müsse, wenn die Kunsthalle irgendwann nicht mehr existiere. Dann aber, so Werner Schlüter, werde es einen Nachfolger geben, und auch der benötige ein Depot – und so groß, dass er störend wirke, sei der Anbau ja nicht, ergänzte Thölken, woraufhin Rugen auf einen Antrag verzichtete und die Aufstellung eines Bebauungsplans einstimmig beschlossen wurde.