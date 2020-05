Auch die Worpsweder Kunsthalle hat wieder geöffnet. (Christian Kosak)

Worpswede. Die Worpsweder Museen sind wieder geöffnet. Im Zuge der Lockerungen der Kontaktbeschränkungen lassen die Große Kunstschau, die Worpsweder Kunsthalle sowie das Haus im Schluh unter Auflagen wieder Publikum hinein. Der Barkenhoff bleibt wegen einer seit Längerem geplanten Baumaßnahme voraussichtlich bis Anfang Juni geschlossen. Das teilt Geschäftsführer Matthias Jäger mit.

Um die Abstands- und Hygieneregeln einhalten zu können, lassen die Museen immer nur eine begrenzte Zahl an Besuchern hinein. Diese müssen einen Mund- und Nasenschutz tragen und können in der Großen Kunstschau und im Barkenhoff nur bargeldlos bezahlen.

In allen vier Museen wird die verschobene RAW-Phototriennale gezeigt, so Jäger. Während der Zwangspause hatte RAW lediglich einen virtuellen Einblick in die Ausstellungen geboten. Nun sind die Fotoserien zu thematischen Schwerpunkten im Original bis zum 1. November zu sehen. Sofern die Kontaktbeschränkungen im Sommer weiter gelockert würden, so Geschäftsführer Matthias Jäger, planen die Festivalmacher, zumindest Teile ihres Festivalprogramms während der verlängerten Laufzeit nachzuholen.

Das für den Sommer geplante Ausstellungsprojekt „WIR“ im Barkenhoff und in der Großen Kunstschau wird auf das Frühjahr 2021 verlegt.