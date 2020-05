Diese Schilder stehen noch lange nicht, aber es gibt Anzeichen, dass die Ortsdurchfahrt in Worpswede saniert wird. (Sebastian Kahnert/dpa)

Worpswede. Vom diesjährigen Sonderprogramm Ortsdurchfahrten der niedersächsischen Landesregierung profitieren 67 Kommunen landesweit: 117 Millionen Euro fließen insgesamt in den Erhalt und Ausbau der Landesstraßen. Wie die Landtagsabgeordneten Oliver Lottke (SPD) und Axel Miesner (CDU) mitteilen, gehört auch die Landessstraße 153 in Worpswede dazu.

„Niedersachsen investiert auf Rekordniveau in die Infrastruktur seiner Landesstraßen und der dazu gehörenden Radwege. Was für eine Mammutaufgabe das ist, wird bewusst, wenn man sich die Zahlen anschaut: 8000 Kilometer Landesstraßen, 4500 Kilometer Radwege und rund 1900 Bauwerke wie Brücken und Fahrbahnunterführungen“, so Lottke. Das Sonderprogramm trage dazu bei, dass das Land seiner Verantwortung für die Landesstraßen nachkomme – auch dort, wo es Verzahnungen mit dem Kommunen gebe. Miesner stellt in Aussicht, dass die Ortsdurchfahrt in Worpswede in den Jahren 2021 und 2022 saniert werde.

Was dann konkret passieren soll und wie viel Geld ins Künstlerdorf fließt, sei zurzeit noch nicht klar, so Worpswedes Bürgermeister Stefan Schwenke auf Nachfrage. Er gehe davon aus, dass vor allem der nur provisorisch geflickte Straßenbelag – besonders im Bereich Bremer Landstraße – erneuert werde und hofft, dass auch die Radwege, für die das Land zuständig ist, mit saniert werden. Optische Aufwertungen erwartet er nicht, es gehe vor allem um notwendige Reparaturen, so der Verwaltungschef. Die Details würden nun mit den zuständigen Landesbehörden geklärt.