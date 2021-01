770 Quadratkilometer groß soll der Naturpark Teufelsmoor werden. Das Gebiet erstreckt sich zwischen Bremen und Gnarrenburg einerseits sowie in West-Ostrichtung von der Bundesstraße 74 bis zur Tarmstedter und Zevener Geest. (Sina Schuldt/DPA)

Worpswede. Eine Zeit lang schien es so, als würde sich viel Streit um nichts entwickeln bei der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses. Die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) hatte beantragt, dass die Gemeinde die Einrichtung des Naturparks Teufelsmoor unterstützen solle. Die CDU fand diesen Antrag nicht unbedingt notwendig. Nach einigem Geplänkel stimmte aber auch sie zu.

Im August 2019 hat der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Arne Börnsen aus Ritterhude einen Förderverein Naturpark Teufelsmoor gegründet. Das Gebiet zwischen Bremen und Gnarrenburg einerseits sowie in West-Ostrichtung von der Bundesstraße 74 bis zur Tarmstedter und Zevener Geest soll zu einem Naturpark erklärt werden, 770 Quadratkilometer groß, was ungefähr zweieinhalb so groß ist wie die Stadt Bremen inklusive Bremen-Nord. Naturparks sind eine Kategorie des Bundesnaturschutzgesetzes; definiert werden sie als einheitlich zu entwickelnde und zu pflegende Gebiete, die überwiegend aus Landschaftsschutz- oder Naturschutzgebieten bestehen.

Große Pläne fürs Teufelsmoor

Ein Nationalpark oder Biosphärenreservat sei nördlich von Bremen ja leider nicht möglich, meinte Eva Bunn (UWG), deshalb sei ein Naturpark umso wichtiger. Friedrich-Karl Schröder (CDU) wies darauf hin, dass es eine Arbeitsgruppe des Fördervereins gebe, in der auch CDU-Mitglieder mitwirkten. „Aber die UWG habe ich da noch nie gesehen.“ Als Landwirt habe er eine differenzierte Meinung; derartige Projekte könnten ein Bumerang werden. Er sei nicht unbedingt dagegen. Weil der Landkreis aber das Projekt in die nächste Wahlperiode verschieben wolle, sei ein Beschluss wohl nicht so dringlich.

Auch von Frank Schmidt (SPD) gab es leise Kritik am Vorgehen der UWG: Er selbst sei vor anderthalb Jahren Gründungsmitglied des Fördervereins gewesen, aber der jetzige Antrag lese sich so, als sei das Projekt gerade erst gestartet. Heiko Pankoke (CDU) wies darauf hin, dass Jochen Semken, der den Antrag für die UWG an die Gemeindeverwaltung geschickt hatte, vor zwei Jahren noch ein Gegner der Naturpark-Idee gewesen sei. Man solle erst nach der Wahl entscheiden, wenn der Landkreis genaue Pläne auf den Tisch lege.

Votum ohne Begründung

Er wisse nicht, weshalb es plötzlich zu solchen Konfrontationen komme, sagte Werner Schlüter (UWG) erstaunt. „Wir wollen doch nur den Bürgermeister unterstützen.“ Bürgermeister Stefan Schwenke machte nur für ganz kurze Zeit ein gerührtes Gesicht und dann einen Vorschlag: Der Antrag solle im ersten Punkt nur lauten: „Die Gemeinde Worpswede begrüßt und unterstützt grundsätzlich die Einrichtung eines Naturparks Teufelsmoor.“ Die von Jochen Semken in den Antrag hineingeschriebene Begründung könne man fortlassen, der zweite Punkt besage unverändert, dass der Rat den Bürgermeister beauftragt, sich beim Landkreis dafür einzusetzen, dass die Gemeinde bei Entscheidungen beteiligt wird. Das wurde ungeachtet der vorherigen Meinungsverschiedenheiten einstimmig angenommen.