Prekäre Verkehrssituation auf dem Hammeweg. Seitenstreifen sind nicht ausgebaut und es kommt immer wieder zu Ausweichmanövern auf der Straße und dem Schotterrand der Straße. (Fabian Wilking)

Worpswede. Die Radfahrer sind mittlerweile mit dem Zustand des Hammewegs in Worpswede zufrieden, die Anwohner nicht unbedingt. Das hat Jochen Semken, der Fraktionsvorsitzende der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) im Gemeinderat, beim UWG-Treff berichtet, zu dem sich acht Mitglieder und Gäste in der Hallenbad-Cafeteria eingefunden hatten.

Weil die Anwohner einen Ausbau des Hammewegs nicht mitfinanzieren wollten, wurden vor zwei Jahren nur die Schlaglöcher gefüllt und eine Teerschicht aufgebracht. Die Seitenstreifen wurden geschottert, aber weil der Untergrund nicht befestigt wurde, sackten die Seitenstreifen nach und nach ab. Inzwischen wurde der Schotter mit Teer verfüllt. Jetzt seien die Seitenstreifen glatt, und es staube auch nicht mehr, sagte Semken. Radfahren könne man dort gut, aber ein Fußweg fehle noch immer. Anwohner hätten sich außerdem beklagt, dass die Autos seit der Reparatur schneller führen – er selber habe aber nicht diesen Eindruck. „Die fahren da ganz gesittet“, so Hanna Thum. Aber für Fußgänger sei es unangenehm, dass die Autos zu dicht an ihnen vorbeiführen, meinte Eva Bunn, und seit es den Hammestrand bei Neu Helgoland gebe, habe der Verkehr zugenommen, sagte Semken. Hans-Helmut Pein machte darauf aufmerksam, dass auch viele Gäste der Jugendherberge sich zu Fuß oder mit dem Rad zum Hammestrand begeben.

Eckhard Kück hält Neu Helgoland für stark überlaufen. „Wo auch nur eine kleine freie Stelle ist, parken Autos.“ Das sei sogar verständlich, denn Strandgäste aus Bremen oder den Landkreisen Verden und Rotenburg könnten schließlich nicht mit dem Fahrrad anreisen. Es reiche ja, wenn die Worpsweder statt mit dem Auto mit dem Rad kämen, meinte Jochen Semken. Deshalb habe die UWG die Hoffnung, dass der Hammeweg zu einer Fahrradstraße erklärt wird, noch nicht aufgegeben. In einer Fahrradstraße dürfen auch Autos fahren, Radfahrer haben aber Vorrang. Jetzt will die UWG klären, welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen, und dann im Gemeinderat einen Antrag stellen.

Dauerbrenner Bergstraße

Auch die Bergstraße war, wie in fast jeder Worpsweder Bürgerversammlung, Thema beim Treff. „Grauenhaft“ nannte Hanna Thum den Autoverkehr; offenbar werde die Bergstraße immer noch als Durchgangsstraße angesehen und gern befahren von Leuten, die mit Ziel Lilienthal oder Grasberg aus Osterholz-Scharmbeck kommen und den Stau an der Einmündung an der Music Hall umfahren wollen. Man solle die Straße in Höhe des Toilettenhäuschens mit Pollern sperren, so dass sie aus beiden Richtungen eine Sackgasse wird. Der große Parkplatz könne aus beiden Richtungen erreicht werden, da er zwei Einfahrten besitze. Damit Müllabfuhr und die Feuerwehr durchkommen, könne man versenkbare Poller einsetzen, schlug Hans-Helmut Pein vor, während ein Teilnehmer es sinnvoller fand, mit Pollern einen Slalomkurs abzustecken, um den Verkehr zu bremsen.

Die UWG-Ratsfraktion werde sich mit dem Thema befassen, kündigte Jochen Semken an. Im nächsten Planungsausschuss am 31. August soll ein Antrag der UWG behandelt werden, der die Kreisstraße 11 (Waakhauser Straße/Viehlander Straße) betrifft. Dort werde, so Jochen Semken, der Seitenstreifen dreimal im Jahr gemäht, im April, im Juli und im September. Deshalb wachse dort nur Gras; Blühpflanzen, die für Insekten wichtig seien, hätten keine Chance. „In diesem Jahr wurde gerade, als da mal Mohn blühte, alles abgemäht“, steuerte Eva Bunn bei. Immerhin gehe es um eine Fläche von drei bis fünf Hektar, meinte Jochen Semken, und die Gemeinde solle sich beim Landkreis dafür einsetzen, dass seltener gemäht werde.

Von Übereifer berichtete auch Madita Kück. An der Osterweder Straße seien Büsche entfernt worden. „Das sieht aus, als sei da eine Büffelherde langgebrochen.“ Das solle sie, so Semken, in der Fragestunde des nächsten Planungsausschusses ansprechen.