Gabriele Grotheer (links) ist mit dem Fahrrad auf dem maroden Weg zwischen Worpswede und Hüttenbusch unterwegs. Mieke Reiners überholt sie mit ihrem Mofa. Diesmal geht alles gut, doch in genau dieser Situation kam es Ende Mai an derselben Stelle zu einem Unfall zwischen Grotheer und Miekes Bruder Paul. (CARMEN JASPERSEN)

Worpswede. Nicht zufällig spricht man von Unfallgegnern. Selten sind sich beide Parteien, nachdem es zur Kollision gekommen ist, darüber einig, dass eigentlich keiner etwas falsch gemacht habe. Es sei denn, es lässt sich ein Dritter als Schuldiger ausmachen – in diesem Fall gar keine Person, sondern der äußere Umstand, sprich der Zustand des Fuß- und Radwegs.

Ende Mai, an einem sonnigen Donnerstagvormittag, sind Gabriele und Udo Grotheer mit ihren Fahrrädern unterwegs von Hüttenbusch nach Worpswede. Die Eheleute kennen die Strecke mit ihren zahlreichen Rissen, Unebenheiten und Versackungen gut, es ist ihre regelmäßige Einkaufsstrecke. Sie erledigen fast alles mit ihren Zweirädern. An diesem Tag nähern sich in Höhe Mevenstedt von hinten zwei Mofas, darauf ein Geschwisterpaar. Die Jugendlichen, ebenfalls mit den Tücken der Strecke vertraut, hupen, und Udo Grotheer gibt ihnen ein Signal, dass sie passieren können. Alle fahren langsam und zunächst überholt Mieke Reiners das Ehepaar problemlos, dann folgt ihr Bruder Paul. Als er auf Höhe des Fahrrads von Gabriele Grotheer ist, gerät er über die Abbruchkante des Wegs, die von Pflanzen überwuchert und nicht sichtbar ist. Der 17-Jährige kommt ins Schlingern, stürzt und reißt dabei die Radfahrerin mit um.

Der Radweg zwischen Worpswede und Hüttenbusch zerbröselt, wie viele Straßen und Wege im Moor, an zahlreichen Stellen. Leicht geraten Zweiradfahrer über die oft auch noch zugewucherten Abbruchkanten. (CARMEN JASPERSEN)

Beide landen hart und ziehen sich diverse Prellungen, Verstauchungen und Schürfwunden zu; die erste Befürchtung, der Mofafahrer habe zudem einen Armbruch erlitten, bestätigt sich aber nicht. Der Sachschaden ist eher gering: eine kaputte Lampe, eine zerschlagene Armbanduhr, vielleicht 200 Euro. Die Polizei nimmt den Unfall auf, laut Udo Grotheer sind die Beamten entsetzt über den Zustand des Wegs. Sarah Humbach, Sprecherin der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, räumt ein, dass dies bei den Ermittlungen zur Unfallursache eine Rolle spiele, als alleinigen „Schuldigen“ sieht sie die äußeren Umstände aber nicht an, da Verkehrsschilder explizit auf die Schäden am Wegbelag hinwiesen. Die Zweiradfahrer hätten also gewarnt sein müssen und noch vorsichtiger fahren sollen als sie schon fuhren. Zudem habe es in den vergangenen drei Jahren dort keinen weiteren, aktenkundigen Unfall gegeben, so Humbach.

Weg gleicht Flickenteppich

Wie berichtet soll die Worpsweder Ortsdurchfahrt im kommenden Jahr saniert werden. Das Land Niedersachsen stellt dafür Mittel zur Verfügung, da es sich wie auch im weiteren Verlauf um eine Landesstraße handelt. Kreis und Gemeinde sind in diesem Fall nicht zuständig, und die Sanierung betrifft nur innerörtliche Bereiche. Und so befürchtet Udo Grotheer, dass die Sitaution auf der Strecke außerhalb des Worpsweder Ortskerns bis nach Ostersode so bleibt, wie sie ist. Er nennt sie besonders zwischen dem Ortsausgang Worpswede und Neu Sankt Jürgen lebensgefährlich: „Über Jahre werden bei diesem Radweg nur die schlimmsten Stellen notdürftig mit ein wenig Teer und Sand-Zement-Gemisch geflickt. Es gibt meterlange, breite Risse, wo ein Vorderrad reinrutschen kann, es gibt auf der Strecke durch Baumwurzeln rund 100 Querhuckel, teilweise vier, fünf Zentimeter hoch, und an den Rändern Kanten, die zehn Zentimeter und höher sind, von Gras und Brennnesseln zugewachsen.“ Besonders gefährlich sei ein Stück in Höhe der Umbeckbrücke, wo der Radweg nur durch eine rund 40 Zentimeter breite Markierung von der Landesstraße abgeteilt ist. Sein Fazit: „Der junge Mann konnte absolut nichts für diesen Unfall!“

Risse im Asphalt zeigen sich auf dem Radweg zwischen Worpswede und Hüttenbusch. (CARMEN JASPERSEN)

Rund 1500 Kilometer legen die Grotheers Jahr für Jahr mit den Rädern zurück, auch in anderen Gemeinden oder im Urlaub im Ausland. „So einen Schrott wie hier haben wir noch nirgendwo gesehen“, schimpft Udo Grotheer. Schon vor zwei Jahren habe er Bürgermeister Stefan Schwenke darauf aufmerksam gemacht. Der habe aber auch nichts zur Verbesserung der Situation erreichen können. Schwenke bestätigt, dass der Radweg in einem „katastrophalen“ Zustand sei. Die Situation sei schlimm und schwierig zugleich. Der gelernte Jurist spricht von einer „verkehrssicherungspflichtwidrigen“ Lage. Im Klartext: Eigentlich müsste das Land Niedersachsen etwas machen. Immer wieder gebe es von seiner Seite entsprechende Hinweise nach Hannover. „Warum man nicht reagiert und offenbar andere Prioritäten setzt, erschließt sich mir nicht“, so der Verwaltungschef. Er sieht das Land in der Pflicht – indes vorschreiben, was sie tun müssten, könne er den Behörden dort eben auch nicht.

Der Unfall in Mai war nicht der erste in diesem Bereich, weiß Stefan Schwenke. Auch Udo Grotheer ist selber schon an einer ähnlichen Stelle mit dem Rad gestürzt. Ob einige Schilder allein ausreichen, um auf die Gefahren genügend hinzuweisen, sei juristsich schwer zu beurteilen, sagt der Bürgermeister, es komme dann auch sehr auf die individuelle Situation an. Ob eine Klage gegen das Land nach dem Unfall Ende Mai Erfolgsaussichten hätte, mag er nicht bewerten. Fakt sei aber: Es ist gefährlich, gerade weil die Schäden oft nicht im Voraus erkennbar seien.

Zur Sache

Grüne fordern Verkehrskonzept

Der Ortsverband der Grünen in Worpswede begrüßt das Vorhaben der Landesregierung, die Worpsweder Ortsdurchfahrt (L 153) zu sanieren, fordert aber die Einbettung der Arbeiten in ein Verkehrskonzept für die gesamte Gemeinde. lm Rahmen des Gemeindeentwicklungsprozesses seien bislang mehr als 40 Projekte erarbeitet worden, die die Mobilität in Worpswede zukunftssicher und nachhaltig gestalten könnten. Diese Ergebnisse der Bürgerbeteiligung seien bisher kaum in politische Beschlüsse überführt worden. Wesentlicher Kern der Überlegungen ist die Umwidmung der L 153 im Ort in eine Gemeindestraße, dafür soll die Umgehung in Bergedorf zur Landstraße werden. Die Sanierung der Ortsdurchfahrt allein sei ohne ein zukunftweisendes Verkehrskonzept kontraproduktiv, so Parteisprecher Michael Sawatzki. „Nur den Straßenbelag zu sanieren – wie es vermutlich geschehen wird – wäre keine zukunftsgerichtete Maßnahme, sondern nur eine kurzfristige, vermeintliche Verbesserung ohne nachhaltige Wirkung.“