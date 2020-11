Kurz vor Abschluss des Umbaus präsentierten Thomas Eder, Katja Zeidan und Bülent Kurtulus (von links) bereits die modernisierte Volksbank Worpswede. (Christian Kosak)

Worpswede. Von einem hektischen Endspurt auf der Baustelle war vor wenigen Tagen in der Volksbank Worpswede nichts zu spüren. Vielmehr war Katja Zeidan die Vorfreude auf den Abschluss der Innenarbeiten deutlich anzusehen. Seit Monaten war die Bankangestellte nicht nur für Service und Beratung zuständig, sondern hatte neben ihrem alltäglichen Arbeitsfeld auch die Koordinierung der handwerklichen Tätigkeiten übernommen.

„Am Anfang konnte man sich manches nicht so recht vorstellen“, meinte Zeidan rückblickend und schaute sich nunmehr begeistert im Foyer um. Noch waren die Handwerker beschäftigt, die Bohrmaschine dröhnte laut, der Fußboden war größtenteils mit Pappe abgeklebt und in der Mitte des neu angelegten, großzügigen Eingangsbereichs stand ein Geldautomat, der bis zum Abend an seinem neuen Platz angeschlossen werden sollte. „Wo sind die Schlüssel?“, fragte einer der Techniker. Schon flitzte Zeidan wieder los und holte sie.

Alles lief genau nach Zeitplan, der Fußbodenleger sollte nur noch kleine Endarbeiten erledigen. Denn mit Beginn dieser Woche ist der gewohnte Eingang wieder geöffnet, allerdings wird sich dem Kunden ein komplett neu gestalteter Eingangsbereich präsentieren: Die Wände und das Mobiliar sind in hellen Farben gehalten, weiß und lichtgrau dominieren und geben dem vergrößertem Eingangsbereich ein lichtes Erscheinungsbild. Ein großer Bildleuchtrahmen mit dem Foto der Mackensen-Eiche, wie sie einst am Hang des Weyerbergs stand, verdeutlicht die Verbundenheit mit dem Ort.

Zeidan freut sich auf ihren neuen Arbeitsplatz, sie wird jetzt am neuen Counter stehen und die Kunden in Empfang nehmen. Nicht nur sie, sondern auch alle Mitarbeiter seien immer auf der Baustelle gewesen und hätten immer wieder gestaunt wie sich alles verändert, ergänzte sie strahlend.

Angefangen haben die Planungen zu einem modernen Innendesign vor knapp zweieinhalb Jahren, erzählt Thomas Eder, der zusammen mit Bülent Kurtulus in Doppelspitze den Vorstandsvorsitz der Volksbank Worpswede bildet. Zusammen mit allen Mitarbeitern habe man in Workshops immer wieder neue Ideen entwickelt, um die Räumlichkeiten neu zu gestalten.

Umgesetzt wurden die Ideen von einer professionellen Firma, die sich mit der Inneneinrichtung von Banken profiliert habe. „Soweit wie möglich haben wir darauf geachtet, lokale Handwerker zu beauftragen“, so Thomas Eder. Begonnen hatten die Arbeiten zunächst im Mai dieses Jahres mit den Vorstandsbüros und den Büros der Mitarbeiter. Hier entstanden kleine Teambüros. Nach Abschluss des ersten Abschnittes folgten ab Juli das Foyer und die Kundenberatungsräume auf der anderen Seite des Gebäudes. Dazu musste der Kundenverkehr samt Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker in einen Container auf den Parkplatz der Bank umziehen.

Wenn Katja Zeidan, die fast durchgängig seit ihrer Ausbildung vor zwanzig Jahren in dieser Filiale arbeitet, in die neuen, thematisch gegliederten Beratungsräume geht, ist ihre Begeisterung spürbar. Fünf neue Räumlichkeiten sind entstanden, die mit kleinen Details in der Gestaltung Akzente setzen. Es gibt den Beratungsraum „Worpswede“ mit einem Torfspaten an der Wand, den Raum „Genossenschaft“, den Raum „Familie“ mit einer Spielecke für Kinder. Im Raum „Junge Leute“ sorgt ein Kicker für Abwechslung. Und es gibt natürlich einen Beratungsraum Kunst, in dem schon eine Vogeler-Büste steht. Zeidan spricht von einer „Wohlfühlatmosphäre“, wenn sie diese Räume beschreibt.

Bankangelegenheiten ungestört in einem dieser Räume zu besprechen, die auch der Individualität der Kunden entsprechen, ist die Grundlage des Konzeptes. Dieser moderne Gedanke spiegelt sich in allen Bereichen der Worpsweder Volksbank wider und ist auch schon im Foyer, das künftig auch als Veranstaltungsort und kleine Ausstellungsfläche dienen soll, erkennbar. Ein Bildschirm ist dort angebracht. Lachend sagt Zeidan über die neuen Gestaltungsansprüche: „Früher gab es Plakate, heute ist alles digital.“

Eigentlich sollte die Neueröffnung der Räume mit einer kleinen Zeremonie gefeiert werden, die jedoch coronabedingt nicht stattfinden konnte. Dies bedauert Thomas Eder ein wenig. Dennoch freut er sich zusammen mit Katja Zeidan und allen Mitarbeitern, dass die Umbauarbeiten nun beendet sind und die Kunden jetzt wieder wie gewohnt den ursprünglichen Eingang nutzen können, dabei aber eine völlig neu gestaltete Inneneinrichtung erleben dürfen.