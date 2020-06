Stefan Schwenke und Imke Schumacher-Reichert in der Worpsweder Tourist-Information an der Bergstraße. (Christian Kosak)

Worpswede. Mit dem Lockdown im März ist das touristische Leben Worpswedes fast vollständig zum Erliegen gekommen. Im Ausschuss für Kultur und Tourismus berichtete Imke Schumacher-Reichert, Geschäftsstellenleiterin der Worpsweder Tourismus Gesellschaft (WTG), über die Auswirkungen der Corona-Krise auf ihre Branche. Im März habe es einen Rückgang von 50 Prozent bei den Besucherzahlen gegeben, im April dann um 90 Prozent. Die Werte für Mai lägen noch nicht vor. Jochen Semken, Vorsitzender des Ausschusses, konnte aus eigener Anschauung noch alarmierendere Zahlen vorlegen. Er betreibt das Hotel Buchenhof, das nach seinen Angaben normalerweise in den Frühjahrsmonaten zu 60 bis 70 Prozent ausgelastet sei. Im April habe er eine Auslastung von exakt einem Prozent erzielen können, im Mai nach ersten Lockerungen waren es immerhin 13 Prozent.

Da Geschäftsreisen in Worpswede kaum eine Rolle spielten, sei man einzig vom Tourismus abhängig gewesen, so Semken. Der habe zeitweise nicht mehr stattgefunden, bestätigt auch Schumacher-Reichert. Die WTG habe die Info an der Bergstraße ab 17. März geschlossen, zu den üblichen Bürozeiten sei sie aber weiterhin telefonisch und per E-Mail erreichbar geblieben. Da eine Vielzahl freier Mitarbeiter auf Honorarbasis tätig seien, habe es keine Kurzarbeit gegeben. Vielmehr sei die Zwangspause genutzt worden, um die komplette Datenverarbeitung umzustellen, was wegen eines Wechsels des IT-Partners sowieso notwendig geworden wäre. Man habe eine Radfahrroute Bremen-Worpswede in der Zwischenzeit beschildert, regelmäßige Newsletter mit den neuesten Regelungen verschickt und auch das eigene Online-Angebot optimiert und erweitert, um so als virtuelles Sammelbecken für den Ort zu fungieren.

Welche wirtschaftlichen Folgen der Lockdown für die WTG selber durch Ausfall von Provisionen habe, lasse sich ebenfalls noch nicht beziffern. Dass es ein „harter Treffer“ sei, stehe aber außer Frage, so die Geschäftsstellenleiterin. Hubert Hahndrich (CDU) nahm diese Aussagen zum Anlass, um noch einmal deutlich zu machen, wie wichtig es sei, die Gewerbetreibenden in Worpswede durch die Aussetzung der Fremdenverkehrsabgabe zu entlasten. Wie berichtet hatte der Finanzausschuss dies vorige Woche gefordert. Andreas Uphoff (SPD) zeigte sich indes „entsetzt“ ob dieses Beschlusses. Für ihn ist die generelle Aussetzung der falsche Weg: „Viele sind hart getroffen, aber andere haben weiter blendend verdient.“ Man müsse deswegen zu differenzierteren Lösungen kommen. „Wir werden alles tun, um diesen Beschluss wieder zu kippen“, kündigte der Sozialdemokrat kämpferisch an.

Immerhin entspanne sich die Lage nun ein wenig, merkte Jochen Semken an: „Die Leute verreisen vor allem innerhalb Deutschlands, an den Küsten ist es schon wieder voll. Das ist auch eine Chance für Worpswede.“ Touristische Angebote laufen wieder an, erste Gäste kehren zurück in den Ort und die Tourist-Info hat wieder geöffnet.