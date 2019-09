Das Amtsgericht musste klären, ob sich zwei Autofahrer nur angeschrien oder auch tätlich angegriffen hatten. (Peter Steffen)

Worpswede/Osterholz-Scharmbeck. Das Amtsgericht Osterholz-Scharmbeck sprach einen 52-jährigen Worpsweder vom Vorwurf der Körperverletzung frei. Auch Zeuginnen wollen bei dem Vorfall an der Kreuzung nur ein Wortgefecht beobachtet haben. Geklagt hatte ein 42-jähriger Worpsweder.

Es ist bei Strafprozessen üblich, dass erst vor den Plädoyers nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen, das heißt nach dem Monats-Netto-Einkommen, gefragt wird. Kommt eine Geldstrafe in Betracht, hängt vom monatlichen Netto-Einkommen die Höhe des Tagessatzes ab. Bei einem Hartz-IV-Empfänger sind das in der Regel um zehn Euro, bei jemandem mit einem Netto-Einkommen von 2000 Euro kann demnach die Tagessatzhöhe um die 60 Euro betragen.

In einem Prozess gegen einen 52-jährigen Worpsweder bat allerdings dessen Verteidiger, Kurt Spangenberg, schon zu Beginn des Prozesses, das Gericht über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen zu informieren. Dem entsprach Strafrichterin Johanna Kopischke. Der Worpsweder gab an, dass er zu 70 Prozent behindert und Rentner sei. Vor Jahren habe er sich bei einem Motorradunfall schwer verletzt und sei deshalb bis heute in seinen Bewegungen eingeschränkt.

Vorgeworfen wurde dem Rentner, Mitte Mai am späten Nachmittag einen anderen Autofahrer, einen 42-jährigen Worpsweder, verletzt zu haben. Der 42-Jährige soll ihn in der Findorffstraße überholt haben. Bei der Music Hall an der T-Kreuzung mussten beide Fahrzeuge verkehrsbedingt halten. Dort stieg der ältere Worpsweder aus, ging zu dem Fahrer, der ihn überholt hatte. Was dann passierte, darüber gab es verschiedene Versionen.

Zur Last gelegt wurde dem 52-Jährigen, dass er den 42-Jährigen, der ihn überholt hatte, geschlagen habe. Dabei soll die Brille des Geschlagenen „aus dessen Gesicht geflogen sein“. Das war jedenfalls die Aussage des 42-Jährigen. Außerdem wollte er eine Schwellung, Kopfschmerzen und Angstzustände davongetragen haben. Die Angstzustände hätten sich aber nach Wochen leicht gelegt, so die Aussage.

Der Rentner bestritt nicht, an der T-Kreuzung auf das Auto des anderen Verkehrsteilnehmers zugegangen zu sein. Es sei zwar zum Wortgefecht gekommen, räumte er ein. „Aber ich habe noch nie einen Menschen eine Ohrfeige gegeben, oder jemanden getreten“, sagte der Angeklagte. „Mich kann sogar ein Zwölfjähriger zusammenboxen.“

Licht ins Dunkel brachten zwei Grasbergerinnen, Mutter und Tochter. Die hatten gemeinsam in ihrem Auto auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes gesessen und wollten auch in Richtung T-Kreuzung fahren. Sie hatten beobachtet, wie der 52-Jährige vom 42-Jährigen überholt worden war. Laut der Tochter ist der 42-Jährige mit hoher Geschwindigkeit in die Ortschaft eingefahren. Dann habe er den 52-Jährigen überholt.

„Dass einer mit soviel Karacho kommt, da war meine Mutter sprachlos.“ Die Frauen folgten den Fahrzeugen. An der T-Kreuzung ist es laut der Grasbergerin zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Der Überholte sei ausgestiegen, zum Fahrzeug des Überholers gegangen, habe etwas gesagt und sei wieder in sein Fahrzeug zurückgekehrt. Daraufhin sei der 42-Jährige ausgestiegen, zum 52-Jährigen gegangen, habe etwas gesagt und sei anschließend wieder in sein Auto eingestiegen, dann weitergefahren. „Das war nur ein Wortgefecht. “, so die Aussage der 63-jährigen Mutter.

Für den Vertreter der Staatsanwaltschaft war klar, dass der 52-Jährige nicht in der Lage gewesen war, jemanden zu schlagen. Außerdem gab es für ihn zu viele widersprüchliche Aussagen. Er plädierte für einen Freispruch. Bei dem 52-Jährigen schlug auch günstig zu Buche, dass es bei ihm keine Eintragungen im Bundeszentralregister gibt. Strafrichterin Johanna Kopischke schloss sich dieser Einschätzung an und sprach den 52-Jährigen von der Anklage der Körperverletzung frei.