Peter Kuhweide, der Mann von Martina Werner, hat die Ausstellung „Reiselust – Flüssefahrt mit neuen Bildern“ gemeinsam mit der kommunalen Galerie Altes Rathaus in Worpswede realisiert. (CARMEN JASPERSEN)

Worpswede. Eine Brücke, dahinter, dazwischen oder auch davor landschaftliche Elemente: Wasser, Hügel oder Bäume lassen sich assoziieren. In immer neuen Variationen widmete sich die Künstlerin auf schmalem Querformat dem gleichen Thema und bildete damit das Skizzenbuch "The River Kwai Bridge“. Bis zu ihrem Tod 2018 hat Martina Werner intensiv an dieser Reihe gearbeitet. Gezeigt werden die Gemälde sowie die Serie „Reiselust“ jetzt in einer Ausstellung der Worpsweder Galerie Altes Rathaus unter dem Titel Reiselust – Flüssefahrt mit neuen Bildern“.

Insgesamt 100 Ansichten plante Martina Werner von der „River Kwai Brücke“ zu malen, 97 davon konnte sie fertigstellen, 92 sind jetzt in der Ausstellung zu sehen. Auf einigen erkennt man die Brücke mit ihren schweren Pfeilern deutlich, in anderen ist sie nur angedeutet und wird von Landschaft, Fluss und Himmel verdrängt oder überdeckt. Durch die stark abstrahierte Arbeitsweise findet man manchmal auch nur Andeutungen oder allein eine Komposition aus Farben, Formen und Linien. Der Betrachter sieht sich einer Wucht von Farben und Formen gegenüber, die deutlich die Energie und Leidenschaft der Künstlerin spüren lassen.

Schrift als wichtiges Element

Wer das Werk von Martina Werner kennt, weiß, dass sie über 40 Jahre in Objekten, Schriften, Skulpturen und Malerei eine fiktive Ethnologie von „Señor Mendoza und dem C-Stamm“ geschaffen hat. Für diese Ausstellung, die sie schon lange geplant hatte, wählte sie zu den Brückenvariationen mit der „Reiselust“ ein neues Thema. Vielfach dienten ihr dazu konkrete Vorlagen, wie Fotos von Reiseberichten aus Magazinen. In der Auseinandersetzung damit entwickelte Martina Werner ganz eigene malerische und grafische Zeichen und fügte jedem Bild erdichtete ironische Postkartentitel hinzu, die auch wie Überschriften von kleinen Erzählungen oder Gedichten klingen. So etwa die „Nächtliche Wanderung zu den Pueblos der Navajo-Indianer in Arizona“. Wie bei allen Bilder aus der Reihe folgt sie damit der klassischen Querteilung von Landschaftsfotografien. Hier entwickelte die Künstlerin auf einer grünen Fläche Assoziationen zu den Pueblos, indem sie die Malerei und zeichnerische Elemente mit einem Spitzenrapport collagierte, der wie aufgereihte Zelte anmutet.

Mit einem weiteren Gemälde widmete sie sich einem „Tagesausflug zum Kloster Larung Gar in der Provinz Sichuan“. Für diesen Ort sind die scheinbar endlosen Reihen der roten Häuser vor den ockerfarbenen Bergen charakteristisch. Die Künstlerin abstrahierte diesen Eindruck sehr stark, indem sie eine Ebene mit roten und grauen Elementen schuf und eine breite ockerfarbene Ebene unter einem schmalen grauen Himmelsstreifen folgen ließ.

In den Reisebildern der „Serie Blau“, die die Künstlerin frei assoziierte, drängt eine Wucht von Farben und Formen nahezu über den Bildrand hinaus. Blau-, Orange,- Grün- und Gelbtöne hat die Künstlerin in unterschiedliche Formen und Linien gebracht. Sie breiten sich aus, überlagern einander, verschieben sich, sodass es scheint, als gäbe es verschiedene Ebenen im Bild. Auch hier kann der Betrachter in Verbindung mit den Titeln wie „Alexander von Humbolds letzte Fahrt auf dem Orinoko...“ eine ganz individuelle Reise in seiner eigenen Fantasie unternehmen.

Bevor sich Martina Werner der bildenden Kunst zuwandte, erwies sie sich bereits im Umgang mit dem Wort als erfolgreich. Die Künstlerin, die 1929 in Köln geboren wurde, arbeitete zunächst als Journalistin. Außerdem schrieb sie Lyrik, die im Suhrkamp-Verlag veröffentlicht wurde.

Martina Werner im Jahr 2014 bei einer Ausstellung im Alten Rathaus. (Hasselberg)

Zur Malerei kam sie während eines längeren Aufenthalts in Spanien. Schon bald entwickelte sie ihre künstlerische Vielseitigkeit. Die Schrift blieb jedoch ein wichtiges Element ihrer Kunst, was auch in der Ausstellung deutlich wird. Unter dem Titel „Cadim oder die Reise“ schrieb sie einen Text über ein geschlechtsloses Wesen, das versucht vom Morgen in den Tag zu kommen und dabei seine Identität zu finden.

Die Künstlerin legte zunächst Farbzeichnungen und schrieb dann die Geschichte hinein. Eine ganze Wand ist mit den einzelnen Blättern bedeckt, die durch einzelne Landschaftsassoziationen bebildert werden.

Martina Werner, die über 40 Jahre in Grasberg lebte, war in den vergangenen Jahren mit großen Mendoza-Ausstellungen in der Städtischen Galerie in Bremen und in Worpswede vertreten, wo sie 2014 den Sonderpreis zum Paula-Modersohn-Becker-Preis erhielt. In dem Spätwerk von Martina Werner sind scheinbar ungebrochene Energie und Freude spürbar – diese Ausstrahlung fasziniert und zieht den Betrachter in den Bann.



Die Ausstellung wird am Sonntag, 30. August, um 15 Uhr am Alten Rathaus, Bergstraße 1 in Worpswede, von Bürgermeister Stefan Schwenke und Peter Groth eröffnet. Zu sehen ist sie bis zum 4. Oktober, dienstags bis freitags von 14 bis 17 Uhr sowie am Wochenende von 11 bis 17 Uhr.