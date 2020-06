Rike Ziegenbein und ihre Mutter Elke Schmidt-Prestin hoffen, dass die Gäste den Umweg wegen der Großbaustelle in Kauf nehmen und weiter im "Wümmeblick" einkehren. (CARMEN JASPERSEN)

Lilenthal. Idyllisch liegt der Gasthof „Wümmeblick“ unter schattigen Bäumen am namensgebenden Flüsschen, das sich durch die saftigen Wiesen schlängelt. An Sonntagen kehren hier nach Angaben der Wirtin bei schönem Wetter mehr als 500 Ausflügler ein. Gerade erst hat das Restaurant-Café nach wochenlanger Corona-Pause wieder öffnen dürfen. Nun fürchtet Elke Schmidt-Prestin, dass auch das Sommer-Geschäft mehr oder weniger ausfällt. Grund dafür ist die Großbaustelle an der Kreisstraße 8 am Abzweig Niederende. Dieser wird zu einer Ampelkreuzung ausgebaut. Damit ist der direkte Weg zum „Wümmeblick“ bis September gesperrt. Die Umleitung über die Nordseite in Ritterhude ist insbesondere für Radfahrer ein großer Umweg.

„Wir haben Corona gerade erst hinter uns und nun das“, sagt Elke Schmidt-Prestin vom Gasthof „Wümmeblick“. Der Betrieb sei durch den Lockdown während der Pandemie schon „ganz unten“. „Und nun schneiden sie uns noch die Lebensader ab“, ärgert sich die Geschäftsfrau. Sie sei ja ein positiv denkender Mensch, aber den Ausfall des Saison-Geschäftes könne sich die Familie nicht leisten. Elke Schmidt-Prestin macht die Buchführung. Ihre Tochter Rike Ziegenbein ist Restaurantfachfrau und leitet die Gaststätte. Ihr Mann Alfrid Schäfer ist Tischler und hält die alte Hofstelle am Höftdeich in Schuss. Insgesamt zwölf Mitarbeiter hat der „Wümmeblick“. Sie alle bangen jetzt um ihre Arbeitsplätze.

Seit fünf Jahren betreibt die Familie den Gasthof. Gerade erst hat sie den Pachtvertrag um weitere fünf Jahre verlängert. Nach dem Shutdown sollte es nun so richtig losgehen. Der Landkreis habe zwar eine Umleitung ausgeschildert, aber das sei insbesondere für die Radfahrer zu weit, und die seien nun einmal die Hauptkundschaft in den Sommermonaten. So ist der Biergarten direkt an der Wümme ein Anziehungspunkt für Ausflügler. Vor allem junge Leute kämen mit dem Drahtesel, ältere führen auch schon mal mit dem Auto. Das Ehepaar Marianne und Dieter Gabel aus Bremen ist an diesem Donnerstag mit dem Auto da. Sie wollen auch künftig über die Nordseite zum „Wümmeblick“ fahren.

Vor allem aber ärgert sich Elke Schmidt-Prestin darüber, dass sie nicht einmal über die Großbaustelle informiert wurde. Sie kann nicht verstehen, warum die Kreuzung ausgerechnet in den Sommerferien ausgebaut werden soll. Sie sei im Gespräch mit dem Landkreis Osterholz, aber bislang habe das nicht viel gebracht, bedauert sie. Der Landkreis bestätigt, dass es inzwischen Gespräche mit der Familie gebe. Man habe die Baustelle über die Internetseite und eine Pressemitteilung angekündigt, den Gasthof allerdings nicht individuell informiert.

Radfahrer dürfen passieren

Eine Umleitung sei inzwischen ausgeschildert, einzelne Ziele könne der Landkreis aber nicht separat ausschildern, erklärt die Behörde auf Nachfrage. Landkreissprecherin Jana Lindemann sagt: „Der Landkreis hat Frau Schmidt-Prestin empfohlen, über ihre Web- und Facebook-Seite auf die Baustelle aufmerksam zu machen. Außerdem kann Frau Schmidt-Prestin eigene Hinweisschilder an den relevanten Stellen anbringen.“ Natürlich auf eigene Kosten. Radfahrer könnten die Baustelle zumindest eingeschränkt passieren, betont Lindemann. Für Autofahrer gilt zeitweise sogar eine Vollsperrung (wir berichteten), sodass die Umleitung dann über Osterholz-Scharmbeck beziehungsweise Worpswede führt. „Wie sollen dann unsere Lieferanten herkommen?“ fragt sich die Gastwirtin, wenn der Kirchweg abgeschnitten und die Straße am Wümmedeich kaum passierbar ist.

Die Vollsperrung sei bewusst in die Sommerferien gelegt worden, da das Verkehrsaufkommen dann nicht so groß sei, teilt die Baubehörde auf Nachfrage mit. Schließlich handele es sich bei der Kreuzung um einen viel befahrenen und noch dazu unfallträchtigen Knotenpunkt. Die neuen Ampeln sollen die Kreuzung sicherer machen. „Einen weiteren zeitlichen Fixpunkt stellen die Bauarbeiten an der Flutbrücke zwischen Lilienthal und Borgfeld dar. Dem Landkreis war es wichtig, die Vollsperrungen im Bereich Niederende zu beenden, bevor am ersten September-Wochenende an der Flutbrücke der Verkehr auf die Straßenbahnbrücke verschwenkt wird“, so die Sprecherin weiter. Die Beschilderung werde, wenn nötig und möglich, auch während der Bauphase weiter optimiert, verspricht Jana Lindemann.

„Ich hoffe, dass unsere Gäste den Umweg in Kauf nehmen, damit es uns und diese kleine Idylle auch künftig noch gibt“, sagt Elke Schmidt-Prestin. Sie kann nicht verstehen, dass die Kreuzung nicht schon viel früher umgebaut worden ist. Schließlich sei der Abzweig Niederende nicht erst seit gestern ein Unfallschwerpunkt. Immerhin fährt die kleine Fußgängerfähre bald wieder über die Wümme. Alfrid Schäfer hat die „Krunzel“ im Bootsschuppen wieder flott gemacht.