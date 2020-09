Gorleben ist als Atommüll-Endlager komplett aus dem Rennen, jetzt geht die Suche weiter. (Philipp Schulze /dpa)

Die Nachricht, die viele Menschen in der Region beunruhigen könnte: Für ein Endlager für hoch radioaktiven Atommüll kommt grundsätzlich auch das kleine Adolphsdorf infrage. Das geht aus dem Zwischenbericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) hervor, in dem der Grasberger Ortsteil explizit erwähnt wird. Insgesamt 90 Gebiete in Deutschland haben nach Erkenntnissen der BGE günstige geologische Voraussetzungen für ein Atommüll-Endlager. Im Landkreis Osterholz kommen nicht nur der Ortsteil Grasbergs und das Teufelsmoor in Betracht, sondern der weitaus größte Teil des Landkreises. Geeignet erscheinen der BGE außerdem die Regionen um Brümmerhof, Taaken, Horstedt und Scheeßel im Kreis Rotenburg. Sie alle sind im weiteren Auswahlverfahren enthalten.

In dem in dieser Woche vorgelegten Bericht ist in der Übersichtskarte der sogenannten Teilgebiete ein Areal ausgewiesen, das von Otterstein über Adolphsdorf bis Schlußdorf reicht. Die eiförmige Fläche ist rund acht Quadratkilometer groß. Geologen ermittelten hier tief in der Erde Steinsalz in steiler Lagerung. Das Areal weist unterirdisch eine 660 Meter dicke Gesteinsschicht auf. Die Basisfläche befindet sich in einer Tiefe von 840 Metern bis 1500 Metern. Acht von elf fachlichen Kriterien werden in diesem Gebiet als günstig bewertet. Die geowissenschaftlichen Abwägungskriterien umfassen etwa die Frage, ob es in dem untersuchten Areal Grundwasserbewegungen gibt, wie stabil das unterirdische Umfeld langfristig ist und wie das „Deckgebirge“ eines möglichen Endlagers beschaffen ist.

Grasberg bleibt gelassen

Überrascht davon, dass Adolphsdorf in dem Zwischenbericht genannt wird, zeigte sich Stefan Ritthaler, Vertreter der Grasberger Bürgermeisterin. „Das Thema Atommüll-Endlager spielte bisher hier nie eine Rolle.“ Ritthaler sieht dem möglichen weiteren Auswahlprozess dennoch gelassen entgegen. Nach der vorerst nur hauptsächlich geologischen Bewertung spielten nun weitere Kriterien für die Standortsuche eine Rolle: die Nähe zu Siedlungen, die Erreichbarkeit per Schiene und Straße, Hochwasserschutzgebiete oder Gebiete für die Trinkwasserversorgung. „Die unmittelbare Nähe zu den Dörfern Adolphsdorf, Otterstein und Tüschendorf auf Grasberger Seite ist schon ein K.-o.-Kriterium in der weiteren Prüfung“, so Ritthaler. Er gehe nicht davon aus, dass Adolphsdorf irgendwann als Endlager eine Rolle spielen werde.

Aus rein geologischer Sicht kommt auch eine rund neun Quadratkilometer große Region am Günnemoor im Teufelsmoor als potenzielles Gebiet für ein Atommüll-Endlager in Betracht. Für die BGE lohnt es sich demnach, auch dieses Areal im weiteren Verfahren näher zu betrachten.

Entspannt zur Kenntnis nimmt der Landkreis Osterholz das Zwischenergebnis der BGE. „Es war zu erwarten“, sagt Sprecher Malte Wittmershaus. Die Kreisbehörde habe den Prozess zur Endlagersuche von Beginn an im Blick gehabt. Sie werde im weiteren Verfahren darauf achten, dass die Abwägungskriterien von der BGE richtig erfasst und bewertet würden. „Der Landkreis Osterholz wird immer dann, wenn seine Interessen und die seiner Einwohner berührt werden, das Standortauswahlverfahren kritisch-konstruktiv weiter begleiten“, betont Wittmershaus.

Über dem großen unterirdischen Salzstock

Verunsichert waren dagegen Menschen in Taaken im Kreis Rotenburg bereits vor einem Jahr, als Informationen kursierten, dass der Ort ein potenzielles Endlager für Atommüll sein könnte. Das Dorf tauchte in einer interaktiven Karte der Anti-Atom-Organisation „Ausgestrahlt“ auf, ebenso Lilienthal, das ebenfalls über dem großen unterirdischen Salzstock liegt, der von Scheeßel, Taaken, Bülstedt, Lilienthal bis Breddorf reicht. Von der Wümme-Gemeinde als potenzielle Endlagerstätte ist im Zwischenbericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung und auf ihrer Karte nun keine Rede.

Taaken und auch Stapel sind gleich doppelt geeignet für ein atomares Endlager. Zum einen ermittelten die Geologen hier sogenanntes tertiäres Tongestein, zum anderen Steinsalz. Solche Voraussetzungen fanden die Wissenschaftler in großen Teilen des Kreises Rotenburg. Dessen Landrat Hermann Luttmann zeigt sich alarmiert. „Für unsere Bevölkerung wäre die Realisierung eines Atommüll-Endlagers natürlich eine erhebliche Belastung“, so Luttmann.

Der Landkreis erwarte deshalb, dass die Standortauswahl wie zugesagt in einem wissenschaftsbasierten und transparenten Verfahren erfolge. Die von der BGE veröffentlichten Karten ließen aufgrund ihres Maßstabes noch keine Interpretation von konkreten Standorten zu. Der Landkreis werde sich in jedem Fall in den nächsten Jahren eingehend mit den weiteren Schritten im sogenannten Standortauswahlverfahren befassen und sich in das Verfahren einbringen.

Zur Sache

Lange Suche nach dem geeigneten Standort

Adolphsdorf und die anderen 89 Teilgebiete machen zusammengenommen 54 Prozent der Bundesfläche aus. Sogar Sylt, die Insel Rügen und Hiddensee wurden als potenzielle Standorte für ein atomares Endlager ermittelt. Eine Vorfestlegung ist damit aber noch nicht verbunden. "Ein heute ausgewiesenes Teilgebiet ist noch lange kein Standort für ein Endlager”, betonte Steffen Kanitz, der Geschäftsführer der Bundesgesellschaft für Endlagerung.

Ein Teilgebiet zeige lediglich aufgrund der vorhandenen Daten an, dass es dort geologische Formationen gebe, die näher untersucht werden sollten, so Kanitz. Ausschlusskriterien für Regionen, die sich nicht für die Endlagerung eignen, seien etwa Vulkanismus, Erdbebengefahr, alte Bergwerke oder erfolgte Bohrungen. Die Mindestanforderungen seien eine mindestens 100 Meter dicke Gesteinsschicht, eine Tiefe von mindestens 300 Meter unter Geländeoberkante sowie eine ausreichende Größe und Dichte. Laut BGE soll das Endlager unterirdisch in Salz, Ton oder Kristallin, also vor allem Granit, entstehen. Es soll Atommüll eine Million Jahre sicher bewahren.

Im Jahr 2031 soll der Standort gefunden sein, ab 2050 sollen Behälter mit strahlendem Abfall unterirdisch eingelagert werden. Der Zwischenbericht listet erst einmal alle Regionen in Deutschland auf, die günstige geologische Voraussetzungen für die sichere Endlagerung erwarten lassen. Deshalb sind es noch viele und teils auch recht große Gebiete. Aus den Teilgebieten werden sogenannte Standortregionen ausgewählt, die über Tage genauer erkundet werden. Einige davon sollen auch unterirdisch erforscht werden.