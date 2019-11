Cord Köhler, Leiter des Stromnetzbetriebs der Osterholzer Stadtwerke, an der neuen Trafo-Station, die der Energieversorger am Höftdeich zur Versorgung der umliegenden Häuser aufgebaut hat. (Lutz Rode)

Lilienthal. Jahrzehntelang hat ein dickes Kabel vom Blockland aus die Menschen in Höftdeich mit Strom versorgt. Quer durch die Wümme war es verlegt worden, damit auf der Lilienthaler Seite des Deiches das Licht brennt und auch die Küche des Restaurants „Wümmeblick“ nicht kalt bleibt. Jetzt hat die Unterwasserleitung ausgedient, nachdem es immer wieder zu Störungen gekommen war, und der Saft nicht mehr so stabil floss, wie er sollte. Die Osterholzer Stadtwerke haben für 400 000 Euro eine neue Stromleitung verlegt, damit drei Häuser und mehrere Parzellen ringsherum versorgt werden. Neuer Anknüpfungspunkt ist das Schöpfwerk des Deich- und Sielverbandes St. Jürgensland auf Lilienthaler Gebiet. Ohne die Kooperation wäre alles noch viel teurer geworden.

Vermutlich seit den 1960er-Jahren hat das alte Stromkabel im Flussbett gelegen. Wo genau es entlang lief und wo es im Blockland durch den Deich geführt wurde, weiß bei den Stadtwerken niemand genau. Einen Netzplan aus dieser Zeit, der Auskunft geben könnte, existiert nicht mehr. Fest steht, dass das Kabel über die Jahre immer tiefer im Schlamm einsank und der Zahn der Zeit an ihm nagte. Wie Schmirgelpapier rieb der Sand aus dem Flussbett über das Kabel und auch so manche Bootsschraube dürfte es beschädigt haben. Am Ende war die Stromversorgung nicht mehr zuverlässig, es gab immer wieder Spannungsschwankungen. Maschinen, die Starkstrom benötigen, liefen nicht. Anwohner machten Druck. Es gab Handlungsbedarf.

Verpflichtet zur Versorgung

Die Idee, man könne das alte Kabel einfach durch ein neues ersetzen, wurde bei den Osterholzer Stadtwerken nach eingehender Prüfung wieder verworfen. Der Aufwand wäre riesig gewesen: Das Kabel hätte gut vier Meter unter dem Flussbett verlaufen müssen, eine Bohrung wäre nötig gewesen und auch der Deich hätte auf der Blocklander Seite aufgebuddelt werden müssen. Das wäre ein ziemlicher Akt gewesen, wenn er denn überhaupt genehmigt worden wäre. Der Deichschutz wiegt schwer, aber auch der Naturschutz grenzt die Möglichkeiten ein – außerdem hätte eine solche Wümme-Querung auch den finanziellen Rahmen völlig gesprengt.

Gemeinsam mit dem Deich- und Sielverband und mithilfe der Unteren Deichbehörde haben die Stadtwerke eine Alternative gefunden. „Das war eine gute Zusammenarbeit. Die Planung und die Umsetzung sind sehr geschmeidig abgelaufen“, berichtet Cord Köhler, Leiter des Stromnetzbetriebs der Osterholzer Stadtwerke. Unternehmenssprecher Jürgen Möller lässt keinen Zweifel daran, dass es trotz alledem ein ziemlicher finanzieller Kraftakt war, dieses Projekt zu stemmen. Denn wirtschaftlich ist das Ganze nicht, wenn man die Baukosten von rund 400 000 Euro den acht oder neun Anschlüssen gegenüberstellt, die von dem neuen Kabel profitieren. Die Stadtwerke kommen aus dieser Nummer aber nicht heraus: Sie sind Netzbetreiber und stehen daher in der Pflicht, die Menschen mit Strom zu versorgen, egal ob sie nun mitten im Lilienthaler Ortskern zu Hause sind oder weit abgelegen am Höftdeich. „Als Konzessionsinhaber muss ich jeden an mein Netz heranlassen – das ist die Marschrichtung, die die Bundesnetzagentur vorgibt. Die Kriterien sind streng, und es ist schwer, ein Projekt abzulehnen“, sagt Stromnetz-Fachmann Köhler.

Rund 1,6 Kilometer ist das neue Kabel lang, das von der am Schöpfwerk installierten neuen Schaltanlage bis zum Höftdeich verlegt worden ist. Der Deichfuß ist unangetastet geblieben, gebuddelt wurde auf der gegenüberliegenden Straßenseite in einem Meter Tiefe. Sichtbares Zeichen der jüngsten Arbeiten ist die neue Trafostation am Abzweig zum Kirchweg, der zur Sankt-Jürgens-Kirche führt. Von dort aus werden die einzelnen Häuser mit Strom versorgt. Das alte Kabel bleibt übrigens im Flussbett liegen – es herauszuholen, würde aus Sicht der Osterholzer Stadtwerke keinen Sinn machen. „Man würde im Flussbett viel mehr kaputt machen, als man Gutes tut. Von dem Kabel geht keine Gefahr für die Umwelt aus“, sagt Stadtwerke-Mann Köhler.

Die neue Stromleitung, mit deren Bau im Mai begonnen wurde, ist seit Ende September fertig. Seit Oktober werden die Häuser bis auf einige Parzellen durch die neue Leitung versorgt. Auch die noch ausstehenden Häuschen werden demnächst umgeklemmt. Für die Anwohner im Bereich des Lokals „Zur Schleuse“ am Truperdeich besteht laut Stadtwerke übrigens aktuell kein Handlungsbedarf. „Aber die Erfahrungen aus diesem Netzausbau fließen auch in die Überlegungen für das Gebiet mit ein“, sagt Sprecher Jürgen Möller.

Zur Sache

Das Stromnetz

Die Osterholzer Stadtwerke investieren jährlich rund sechs Millionen Euro in der Region. 1,4 Millionen Euro stehen für den Ausbau, die Erneuerung, die Modernisierung und Sicherstellung der Stromversorgung zur Verfügung. 1462 Kilometer ist das Stromnetz des regionalen Energieversorgers lang, es gibt 36 000 Zähler und 470 Trafostationen. 16 Fachleute kümmern sich um die Stromversorgung. In Osterholz-Scharmbeck, Grasberg und Lilienthal sind sie zudem für die Straßenbeleuchtung zuständig. Die jährliche durchschnittliche Stromunterbrechung im Stadtwerke-Netz liegt bei fünf Minuten und 41 Sekunden. Im Bundesdurchschnitt sind es laut Bundesnetzagentur 14 Minuten.